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Gobierno prepara cambios en la revisión tecnomecánica de carros y motos: estos serían los nuevos controles

La propuesta busca actualizar los procedimientos de evaluación vehicular y establecer criterios específicos para casos como automotores modificados o reparados después de accidentes, aunque por ahora las normas actuales continúan vigentes

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 57% de los vehículos en Colombia no cumplieron con la revisión técnico-mecánica en 2024 - crédito CDA
La revisión técnomecánica podría incorporar nuevos manuales técnicos para evaluar diferentes tipos de vehículos en Colombia - crédito CDA
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Las reglas para evaluar el estado de carros y motocicletas en Colombia podrían cambiar si avanza la propuesta que actualmente analiza el Gobierno nacional. La iniciativa busca transformar la revisión tecnomecánica con nuevos criterios de inspección, procedimientos más detallados y mayores controles sobre los centros encargados de realizar estos procesos.

El proyecto es impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidades que plantean una actualización del sistema actual con el objetivo de acercarlo a estándares internacionales y reforzar las condiciones de seguridad en las carreteras del país. La propuesta hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022, y contempla modificaciones en la forma en que se revisan las condiciones técnicas de los vehículos y sus niveles de emisiones contaminantes.

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La revisión de las pastillas de freno debe hacerse con regularidad para evitar sorpresas en carretera - crédito VisualesIA
Los vehículos con modificaciones físicas o mecánicas tendrían un procedimiento específico dentro de la nueva propuesta regulatoria - crédito VisualesIA

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la creación de seis manuales técnicos que funcionarían como base para una nueva regulación del sector. Estos documentos incluirían lineamientos para la revisión general de los automotores, procedimientos específicos según el tipo de vehículo y nuevas orientaciones para la inspección, vigilancia y control de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).

La actualización planteada por el Gobierno también incorpora escenarios que actualmente requieren procesos de revisión particulares dentro de la evaluación técnico-mecánica. Uno de los documentos propuestos está dirigido a los vehículos que hayan sido sometidos a modificaciones físicas o mecánicas, con el objetivo de establecer criterios específicos para analizar este tipo de intervenciones y determinar sus condiciones técnicas.

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Este manual busca definir procedimientos de inspección para aquellos automotores que presenten cambios en sus características originales, de manera que las evaluaciones permitan verificar el estado del vehículo y las condiciones bajo las cuales puede continuar circulando. La propuesta contempla que estas revisiones tengan lineamientos propios dentro del nuevo esquema de evaluación.

El crecimiento de los vehículos de nuevas energías elevó las exigencias para los talleres y centros de servicio en Colombia.
Los Centros de Diagnóstico Automotor serían objeto de mayores lineamientos de inspección, vigilancia y control-crédito Chery

De igual forma, la iniciativa incluye un protocolo destinado a los vehículos que estuvieron involucrados en accidentes y posteriormente fueron reparados. La intención es crear un procedimiento que permita revisar estos automotores después de una reparación y comprobar si cumplen nuevamente con las condiciones de seguridad necesarias para volver a las vías.

La propuesta también incorpora ajustes relacionados con los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), entidades encargadas de realizar las revisiones tecnomecánica y certificar el estado de los vehículos en Colombia. En este punto, el Gobierno plantea fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre estos centros, mediante directrices más específicas para su funcionamiento y supervisión. No obstante, los cambios todavía no entran en aplicación. Actualmente, la propuesta permanece en una fase de consulta pública, periodo durante el cual ciudadanos, gremios, empresas y otros actores relacionados con el sector pueden presentar observaciones frente a los documentos planteados por las autoridades.

El proceso de participación ciudadana fue dividido en dos etapas. La primera inició el 1 de julio de 2026 y estará abierta hasta el 30 de agosto del mismo año. Esta fase está enfocada en recibir comentarios sobre el esquema general de la revisión tecnomecánica y el manual de procedimientos que haría parte de la nueva regulación.

El Ministerio de Transporte entregó un documento con modificaciones importantes en la revisión técnico-mecánica para 2025 - crédito CDA
La iniciativa permanece en consulta pública mientras las autoridades reciben observaciones de ciudadanos, empresas y gremios del sector - crédito CDA

La segunda etapa se desarrollará entre el 24 de agosto y el 23 de octubre de 2026. En este periodo se revisarán las observaciones relacionadas con los manuales destinados a vehículos modificados, automotores siniestrados y los lineamientos de inspección, vigilancia y control para los Centros de Diagnóstico Automotor.

Mientras las autoridades analizan los comentarios recibidos y definen los siguientes pasos del proceso, la revisión técnico-mecánica continuará operando bajo las reglas que están vigentes actualmente. Esto significa que, por ahora, los propietarios de carros y motocicletas deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos, sin modificaciones en aspectos como los costos del trámite, la periodicidad de la revisión o las condiciones exigidas para obtener la certificación.

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