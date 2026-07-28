Padrino político del designado director de la UNP de Abelardo de la Espriella fue condenado por peculado: esta es la pena que afrontaría

El designado director de la UNP Didier Blanco ha sido aliado del condenado exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, pues integró la lista a la Cámara de la coalición del partido de la U en el Tolima con Salvación Nacional, partido de Enrique Gómez Martínez - crédito suministrada a Infobae Colombia

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Tras cinco años de proceso judicial, el exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado fue declarado el lunes 27 de julio de 2026 responsable en primera instancia del delito de peculado por uso, tras la utilización del estadio Manuel Murillo Toro, escenario en el que juega Deportes Tolima sus partidos a nivel local e internacional, en una celebración familiar; en un caso que atrajo la atención pública por los nexos del exmandatario local.

Hurtado, que es considerado uno de los padrinos políticos del hoy designado director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Didier Blanco, pues le entregó cargos de confianza durante su administración, como el manejo de entidades locales como la Gestora Urbana y la Unidad de Salud de Ibagué (USI), trató de postergar la lectura del fallo, sin éxito.

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En su decisión, el juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué también cobijó a Alejandro Ortiz, exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), que facilitó el escenario deportivo para este agasajo. Los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2021, cuando Hurtado celebró el cumpleaños número 13 de su hijo dentro del estadio, en plena pandemia del COVID-19, cuando los contagios iban en aumento.

Andrés Fabian Hurtado fue alcalde de Ibagué entre 2020 y 2023, en medio de la pandemia del COVID-19 - crédito Colprensa

La decisión judicial precisó que la responsabilidad penal correspondió al uso de ese bien público en un evento de carácter familiar, como quedó registrado en videos que se obtuvieron del acto. Según la acusación, la actividad incluyó un partido con terna arbitral, narración, alimentos y el estacionamiento de decenas de vehículos sobre la pista atlética, en una jornada que se llevó a cabo a plena luz del día.

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De acuerdo con el Código Penal, el delito de peculado por uso está previsto en el artículo 3 y contempla prisión de 16 a 72 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término, por lo que habrá que esperar qué determinación toma el juez en este caso, en relación con uno de los actores políticos más mediáticos de la región y que en la segunda vuelta presidencial apoyó a Abelardo de la Espriella.

La defensa del excalcalde, a través de la abogada María Fernanda Bulla, argumentó que no existían pruebas contundentes contra el exmandatario y afirmó que su presencia en el estadio obedecía a una revisión de las obras que se adelantaban allí. Contra la decisión, una vez se formalice el monto de la condena, procederán el recurso de apelación para un personaje que también está inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación.

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El nombramiento de Didier Blanco como director de la UNP ha causado polémica incluso entre congresistas de la derecha, como el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático - crédito @Danielbricen/X

En efecto, el Ministerio Público lo destituyó e inhabilitó por 12 años en primera instancia por participación indebida en política, cuando se pronunció en 2023 en favor de la hoy alcaldesa de Ibagué Johana Aranda, que una vez llegó al cargo empezó a tomar distancia de su antecesor y exjefe, pues ocupó la Secretaría de Salud. De esta forma, la situación jurídica del exmandatario local parece enredarse aún más.

La cercanía política de Andrés Fabián Hurtado con Didier Blanco, el designado director de la UNP

El vínculo entre ambos, además de la relación entre el entonces alcalde y el funcionario, también se ha cimentado en el plano electoral. Tras un periodo de distanciamiento, en el que Blanco quiso desmarcarse de Hurtado para lanzarse a la alcaldía de Ibagué, en una aspiración en la que fracasó en octubre de 2023, selló una coalición entre Salvación Nacional y el Partido de la U, colectividad que Hurtado encabeza en el Tolima.

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En efecto, el futuro director de la UNP egresó a la estructura política que se hace llamar el Hurtadismo, más exactamente en octubre de 2025, impulsado por una estrategia de conveniencia electoral y lo que serían acuerdos burocráticos de cara las elecciones legislativas de marzo de 2026, en las que Blanco se presentó como candidato a la Cámara por la coalición de la U, Salvación Nacional, ADA y el partido Mira.

A esto se suma que es cercano al senador de Salvación Nacional Alejandro Bermeo, acusado de presunto abuso sexual, en un caso en el que el designado funcionario funge como testigo clave en el caso que enfrenta el parlamentario. Y todo porque fue quien presuntamente alertó a las autoridades y coordinó con el Gaula de la Policía el operativo de captura por un intento de extorsión del abogado de la víctima, Óscar Barrero.

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Didier Blanco, el designado director de la UNP, sería cuota del senador Alejandro Bermeo, involucrado en un caso de presunto abuso sexual - crédito suministradas a Infobae Colombia

En su desempeño en la administración municipal, la gestión al frente de la Gestora Urbana no estuvo exento de polémicas, pues un grupo de concejales la calificaron como un “desastre” debido a su falta de diálogo y presuntas irregularidades administrativas, como la instalación de un aviso publicitario sin contrato ni permisos; en un caso que no trascendió, a juzgar por la ausencia de procesos en su contra.

Al frente de la Unidad de Salud de Ibagué, la labor que desempeñó Blanco fue cuestionada por presuntamente agravar el déficit financiero y crear más de 300 nuevos cargos con incrementos salariales de hasta el 80% en cuatro meses. Los sindicatos de la unidad y críticos de la administración Hurtado lo señalaron de promover un derroche burocrático y politiquero, haciendo mella en lo que sería su incapacidad directiva.

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