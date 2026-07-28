Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

“Mami, mami”: el grito de un joven colombiano durante un operativo migratorio en California; la familia clama por ayuda

Las autoridades migratorias señalan a Ronny David González, de 19 años, como presunto integrante de una red criminal sudamericana, mientras su madre asegura que no es un delincuente

Dos agentes federales inmovilizan a un joven en el suelo; una mujer adulta observa. Se ven una acera, edificios beige, palmeras y autos estacionados bajo un cielo nublado.
Joven colombiano fue detenido a la fuerza por agentes migratorios en California delante de su mamá -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La detención de Ronny David González Martínez, un joven colombiano de 19 años arrestado frente al complejo de apartamentos en Glendale, California (Estados Unidos), por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) —con los rostros cubiertos—, desató una disputa entre una madre que clama por la inocencia de su hijo y el Gobierno norteamericano, que lo señala como presunto integrante de una red criminal sudamericana.

Y es que el procedimiento quedó grabado en un video en el que se observa a los funcionarios reducir e inmovilizar al joven contra el suelo, mientras se escuchan gritos desesperados entre el arrestado y su familia: “Él estaba ahí sentado cuando me empezó a gritar: ‘Mami, mami’. Cuando ya volteé a mirar, ya me lo tenían en el piso”, relató Yuli Esperanza Martínez en una entrevista concedida a Noticias Telemundo.

PUBLICIDAD

Según el testimonio de la madre, el joven se dedica a realizar entregas a domicilio y se encontraba descansando frente al edificio residencial en el momento de la intervención. La mujer señaló que la familia llegó a Estados Unidos desde Colombia hace tres años y mantenía un proceso de solicitud de asilo pendiente ante las autoridades de inmigración.

Vista aérea del centro de Glendale con edificios de varios pisos, palmeras, calles con autos estacionados, señales de tráfico y colinas al fondo.
En Glendale, California, una familia colombiana está sumergida en un drama luego de la captura de Ronny David González - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respecto al estado del trámite migratorio, la mujer colombiana explicó que sufrió un accidente que derivó en varias intervenciones quirúrgicas, por lo que esta situación le impidió asistir a las citas programadas ante los organismos competentes, lo que afectó el desarrollo del expediente de la familia.

PUBLICIDAD

La versión entregada por las autoridades migratorias

Por su parte, el DHS remitió una declaración oficial al medio en mención para justificar la actuación de los agentes migratorios y, de acuerdo con el organismo federal, el joven colombiano tenía en el registro una orden de expulsión emitida desde el 22 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte de la entidad migratoria, al que tuvo acceso el medio estadounidense, se señaló que el detenido es un “presunto integrante de una banda sudamericana dedicada al robo, acusado de violencia doméstica, robo con allanamiento y de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI)”.

El DHS afirmó que el joven colombiano tenía una orden de expulsión emitida desde diciembre de 2025 - crédito Pablo Martinez Monsivais/AP Foto
El DHS afirmó que el joven colombiano tenía una orden de expulsión emitida desde diciembre de 2025 - crédito Pablo Martinez Monsivais/AP Foto

Frente a los señalamientos oficiales, el medio de comunicación realizó una búsqueda en los registros de la oficina del alguacil local y la verificación en las bases de datos reveló que Ronny David González permaneció bajo custodia durante 8 horas el 25 de diciembre por un delito menor, aunque la entidad policial no especificó el cargo correspondiente a ese arresto.

Noticias Telemundo aclaró en su informe periodístico que no pudo verificar de manera independiente las acusaciones formuladas por el Departamento de Seguridad Nacional sobre la presunta pertenencia del joven a una organización criminal o sus antecedentes en Colombia.

Actualmente, el joven permanece en el centro de detención migratoria del Centro de Procesamiento de Adelanto, ubicado a dos horas de Los Ángeles. Inicialmente, la madre desconocía la ubicación del lugar de internamiento debido a la falta de comunicación con su hijo tras la detención.

Familia colombiana negó las acusaciones del DHS

“No es un criminal. Solo que me ayuden. Necesito que me ayuden con un abogado o algo para poder sacar a mi hijo de allá”, expresó la madre durante la entrevista.

Placa con escudo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su águila calva, bandera estadounidense, edificio de concreto y puertas de vidrio.
El Gobierno estadounidense mencionó investigaciones relacionadas con robo, violencia doméstica y conducción bajo efectos de sustancias en contra de Ronny David González - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las repercusiones del operativo alteraron tanto la tranquilidad como la dinámica diaria de la familia en Glendale, ya que la madre del joven arrestado aseguró que, desde ese día, no ha podido regresar a su trabajo debido al impacto emocional que le generó la situación.

Adicionalmente, la familia tomó la decisión de trasladar a su otro hijo, un menor de edad, hacia otra ubicación. Esta medida se adoptó ante el temor de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) regresen a realizar nuevos procedimientos en el complejo residencial donde se encontraban viviendo.

Yuli Esperanza Martínez reiteró su llamado a organizaciones de la comunidad para obtener asesoría legal especializada que le permita intervenir en el proceso de deportación que enfrenta su hijo en California.

Temas Relacionados

Ronny David GonzálezMigrantes colombianosColombianos en Estados UnidosMigración CaliforniaYuli Esperanza MartínezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Gerente de Bogotá”: la jugada de la Espriella que pone en duda el rol de Galán y divide al Concejo por el control y el futuro de la ciudad

Los cabildantes manifestaron posturas divididas ante la figura anunciada por el presidente electo para la capital, entre respaldos a la coordinación institucional y advertencias sobre riesgos para la autonomía territorial

“Gerente de Bogotá”: la jugada de la Espriella que pone en duda el rol de Galán y divide al Concejo por el control y el futuro de la ciudad

Defensa de alias Papá Pitufo denunció penalmente al presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia

El equipo jurídico de Diego Marín Buitrago radicó la acción judicial ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tras señalamientos del mandatario en escenarios públicos

Defensa de alias Papá Pitufo denunció penalmente al presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia

Pareja de María Camila Potosí ruega por encontrar a su bebé: “Solo pido que me la devuelvan”

El compañero sentimental de la joven que fue asesinada reconstruyó en un pódcast las horas previas a la desaparición, las pistas de la mujer que se la llevó en la moto y la frustración que siente por no saber nada de su hija

Pareja de María Camila Potosí ruega por encontrar a su bebé: “Solo pido que me la devuelvan”

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia

De la Espriella presentará una propuesta para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia

Video | Atlético Nacional y Once Caldas estrenarán logo de campeones de la Copa Libertadores en sus camisetas

El nuevo logo es personalizado con el color de cada equipo, en el caso de Nacional será verde y blanco, para el Caldas blanco, verde y rojo

Video | Atlético Nacional y Once Caldas estrenarán logo de campeones de la Copa Libertadores en sus camisetas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Deportes

Ibrahimovic asumió su papel en Bayern Múnich: “Voy a ser el suplente del colombiano Luis Díaz”

Ibrahimovic asumió su papel en Bayern Múnich: “Voy a ser el suplente del colombiano Luis Díaz”

Video | Atlético Nacional y Once Caldas estrenarán logo de campeones de la Copa Libertadores en sus camisetas

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país