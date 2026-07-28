“Mami, mami”: el grito de un joven colombiano durante un operativo migratorio en California; la familia clama por ayuda

Joven colombiano fue detenido a la fuerza por agentes migratorios en California delante de su mamá -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La detención de Ronny David González Martínez, un joven colombiano de 19 años arrestado frente al complejo de apartamentos en Glendale, California (Estados Unidos), por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) —con los rostros cubiertos—, desató una disputa entre una madre que clama por la inocencia de su hijo y el Gobierno norteamericano, que lo señala como presunto integrante de una red criminal sudamericana.

Y es que el procedimiento quedó grabado en un video en el que se observa a los funcionarios reducir e inmovilizar al joven contra el suelo, mientras se escuchan gritos desesperados entre el arrestado y su familia: “Él estaba ahí sentado cuando me empezó a gritar: ‘Mami, mami’. Cuando ya volteé a mirar, ya me lo tenían en el piso”, relató Yuli Esperanza Martínez en una entrevista concedida a Noticias Telemundo.

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Según el testimonio de la madre, el joven se dedica a realizar entregas a domicilio y se encontraba descansando frente al edificio residencial en el momento de la intervención. La mujer señaló que la familia llegó a Estados Unidos desde Colombia hace tres años y mantenía un proceso de solicitud de asilo pendiente ante las autoridades de inmigración.

En Glendale, California, una familia colombiana está sumergida en un drama luego de la captura de Ronny David González - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respecto al estado del trámite migratorio, la mujer colombiana explicó que sufrió un accidente que derivó en varias intervenciones quirúrgicas, por lo que esta situación le impidió asistir a las citas programadas ante los organismos competentes, lo que afectó el desarrollo del expediente de la familia.

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La versión entregada por las autoridades migratorias

Por su parte, el DHS remitió una declaración oficial al medio en mención para justificar la actuación de los agentes migratorios y, de acuerdo con el organismo federal, el joven colombiano tenía en el registro una orden de expulsión emitida desde el 22 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte de la entidad migratoria, al que tuvo acceso el medio estadounidense, se señaló que el detenido es un “presunto integrante de una banda sudamericana dedicada al robo, acusado de violencia doméstica, robo con allanamiento y de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI)”.

El DHS afirmó que el joven colombiano tenía una orden de expulsión emitida desde diciembre de 2025 - crédito Pablo Martinez Monsivais/AP Foto

Frente a los señalamientos oficiales, el medio de comunicación realizó una búsqueda en los registros de la oficina del alguacil local y la verificación en las bases de datos reveló que Ronny David González permaneció bajo custodia durante 8 horas el 25 de diciembre por un delito menor, aunque la entidad policial no especificó el cargo correspondiente a ese arresto.

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Noticias Telemundo aclaró en su informe periodístico que no pudo verificar de manera independiente las acusaciones formuladas por el Departamento de Seguridad Nacional sobre la presunta pertenencia del joven a una organización criminal o sus antecedentes en Colombia.

Actualmente, el joven permanece en el centro de detención migratoria del Centro de Procesamiento de Adelanto, ubicado a dos horas de Los Ángeles. Inicialmente, la madre desconocía la ubicación del lugar de internamiento debido a la falta de comunicación con su hijo tras la detención.

Familia colombiana negó las acusaciones del DHS

“No es un criminal. Solo que me ayuden. Necesito que me ayuden con un abogado o algo para poder sacar a mi hijo de allá”, expresó la madre durante la entrevista.

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El Gobierno estadounidense mencionó investigaciones relacionadas con robo, violencia doméstica y conducción bajo efectos de sustancias en contra de Ronny David González - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las repercusiones del operativo alteraron tanto la tranquilidad como la dinámica diaria de la familia en Glendale, ya que la madre del joven arrestado aseguró que, desde ese día, no ha podido regresar a su trabajo debido al impacto emocional que le generó la situación.

Adicionalmente, la familia tomó la decisión de trasladar a su otro hijo, un menor de edad, hacia otra ubicación. Esta medida se adoptó ante el temor de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) regresen a realizar nuevos procedimientos en el complejo residencial donde se encontraban viviendo.

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Yuli Esperanza Martínez reiteró su llamado a organizaciones de la comunidad para obtener asesoría legal especializada que le permita intervenir en el proceso de deportación que enfrenta su hijo en California.