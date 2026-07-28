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Resultados Icfes Saber 11 calendario A 2026: fechas clave y cuándo consultar según el calendario oficial

La entidad evaluadora informó que los puntajes de la prueba de calendario A se habilitarán en su portal oficial, un dato clave para los procesos de admisión en la mayoría de universidades

El Icfes aplicará la prueba Saber 11 el 26 de julio a estudiantes de grado 11 en Colombia y publicará los resultados individuales el 25 de septiembre de 2026 - crédito Colprensa
Los estudiantes podrán consultar su puntaje de Saber 11 en la sección Resultados del portal oficial del Icfes con su documento, fecha de nacimiento o número de registro - crédito Colprensa
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Más de 650.000 estudiantes presentaron el domingo 26 de julio las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en 1.770 puntos de aplicación ubicados en 570 municipios de todo el país, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Tras la jornada, la principal inquietud de estudiantes y familias es la fecha de publicación de los resultados de la evaluación Saber 11 calendario A. Cabe señalar que la mayoría de universidades en Colombia exige los resultados del Icfes como requisito indispensable para la inscripción a programas de educación superior.

De acuerdo con el calendario oficial del Icfes, la publicación de resultados individuales de Saber 11 estará disponible en la página web el viernes 25 de septiembre de 2026. Quienes presentaron la prueba de Validación del Bachillerato Académico y Pre Saber podrán consultar sus resultados el viernes 2 de octubre de 2026.

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Los resultados individuales de Saber 11 calendario A se publicarán en la página web del Icfes el 25 de septiembre de 2026 - crédito Icfes
Los resultados individuales de Saber 11 calendario A se publicarán en la página web del Icfes el 25 de septiembre de 2026 - crédito Icfes

El reporte de resultados agregados por institución y secretaría de educación se publicará el 23 de octubre, y la clasificación de planteles educativos estará disponible el 30 de octubre de 2026.

Para consultar los resultados, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del Icfes, seleccionar la sección “Resultados”, elegir el examen correspondiente y el año de presentación, ingresar tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento o número de registro, y seguir las instrucciones para visualizar y descargar su puntaje.

¿Cómo se califican las pruebas Saber 11?

El puntaje global de Saber 11 es el indicador principal. Va de 0 a 500 puntos y resulta del promedio ponderado de las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Las cuatro primeras áreas tienen un peso de 3 y la de Inglés de 1. Cada área también se califica de manera independiente en una escala de 0 a 100 puntos.

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Más de 650.000 estudiantes presentaron las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico del Icfes en Colombia - crédito Icfes
Más de 650.000 estudiantes presentaron las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico del Icfes en Colombia - crédito Icfes

El reporte de resultados incluye el percentil, que indica la posición relativa del estudiante respecto al resto de los evaluados en el país. Por ejemplo, un percentil 85 significa que el estudiante obtuvo un puntaje superior al de 85% de quienes presentaron la prueba.

Adicionalmente, cada área principal se divide en cuatro niveles de desempeño, del Nivel 1 (más básico) al Nivel 4 (más avanzado). En el caso de inglés, la calificación sigue el Marco Común Europeo de Referencia, ubicando al estudiante en categorías como A-, A1, A2, B1 o B2.

¿Qué puntaje es considerado bueno en el Icfes Saber 11?

El promedio nacional suele estar cerca de 250 puntos en el puntaje global. Los rangos utilizados en procesos de admisión universitaria y orientaciones del Icfes son:

  • Puntaje promedio: 221 a 320 puntos
  • Puntaje alto: 321 a 350 puntos
  • Puntaje superior o muy competitivo: más de 350 hasta 500 puntos
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El reporte del Icfes incluye el percentil y los niveles de desempeño de cada área, mientras que inglés se califica con categorías del Marco Común Europeo como A1, A2, B1 y B2 - crédito Colprensa

En la práctica, un puntaje global mayor a 320 se considera bueno, pues supera la media nacional y abre posibilidades de ingreso a muchas universidades públicas y privadas. Para carreras de alta demanda en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, los puntajes de admisión suelen oscilar entre 350 y 450 puntos, dependiendo del programa y la sede. En otras universidades públicas como Antioquia, Valle o la UIS, los rangos de admisión suelen situarse entre 320 y 420 puntos.

El percentil es una herramienta útil para comparar el desempeño respecto al resto del país. Un percentil 75, por ejemplo, indica que el resultado fue mejor que el de tres cuartas partes de quienes presentaron el examen.

Finalmente, el Icfes recomendó a todos los estudiantes estar atentos a las fechas oficiales y consultar su resultado de manera directa en la plataforma digital, para planificar su ingreso a la educación superior según su desempeño académico.

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Resultados Icfes Saber 11Cómo consultar los resultados IcfesExamen de admisiónEducación superiorColombia-Noticias

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