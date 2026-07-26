En su segunda fecha en Chicago, Karol G tuvo un contratiempo en tarima: la artista improvisó cómico momento con sus fans

La plataforma quedó atascada a mitad del descenso hacia el camerino durante el show de Karol G - crédito @cairo1311/X

Un incidente ocurrió durante la segunda noche de la gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G en Chicago, Estados Unidos, dejó una imagen inesperada para los asistentes.

La artista colombiana enfrentó un contratiempo técnico cuando la plataforma que la transportaba al camerino quedó atascada, lo que la obligó a improvisar sobre el escenario.

El público, que llenó el Soldier Field el 24 de julio de 2026, presenció cómo la cantante con atuendo rojo y adornos florales, decidió mantenerse cerca de sus seguidores en vez de interrumpir el espectáculo.

Mientras el equipo técnico resolvía el desperfecto, Karol G optó por cantar junto a los fans, mientras alumbraban con sus teléfonos celulares. Este gesto provocó una reacción inmediata en la audiencia, que celebró la cercanía y espontaneidad de la artista.

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Karol G cantó con el público mientras resolvían el problema en la estructura del escenario - crédito Instagram

Durante ese intervalo, “La Bichota” se ocultó unos instantes antes de reaparecer con los brazos en alto. Los gritos y aplausos no se hicieron esperar ante la reacción de la artista, quien, lejos de incomodarse, comenzó a bailar en la plataforma antes de volver a desaparecer brevemente.

El episodio fue ampliamente compartido en redes sociales, donde los seguidores destacaron el carisma y la capacidad de Karol G para transformar una falla técnica en un momento memorable. De este modo, la colombiana inauguró su gira mundial con un episodio inesperado que ya forma parte de las anécdotas del tour.

El Viajando Por El Mundo Tropitour comenzó con dos presentaciones consecutivas en la ciudad de Chicago, marcando el inicio de un recorrido que contempla escenarios en Estados Unidos, Canadá, varios países de América Latina y Europa.

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Show de su primera fecha en Chicago

La gira de Karol G comenzó con un despliegue sin precedentes en el estadio Soldier Field de Chicago, donde más de 60.000 personas vivieron una noche marcada por la euforia y sorpresas que se extendieron durante casi tres horas.

La cantante colombiana sorprende con un tema de ritmo atrevido y letra provocadora, marcando el regreso a sus raíces urbanas en pleno inicio de su gira internacional - crédito @KarolGSite/ X

Desde el inicio, la artista colombiana apostó por la cercanía con su público: un escenario doble y una isla circular le permitieron moverse entre los asistentes, quienes respondieron con ovaciones a cada tema. El espectáculo arrancó puntualmente a las 9:00 p. m. con un mensaje de empoderamiento y la interpretación de Latina Foreva, abriendo camino a éxitos como Oki Doki, El Makinon y S91.

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Uno de los momentos más comentados llegó con el estreno en vivo de Matadora, la nueva canción de Karol G, presentada por primera vez ante el público. La artista acompañó la actuación con una coreografía inédita, resultado de meses de preparación junto a su cuerpo de bailarines. El público respondió con una ovación que se prolongó varios minutos.

En simultáneo con la actuación, Karol G liberó la versión de estudio la pieza musical en plataformas digitales, permitiendo que millones de seguidores pudieran escuchar el tema desde cualquier lugar. Se trata de una canción que regresa a los sonidos urbanos que marcaron los inicios de la cantante y que aborda el coqueteo y la atracción sexual, aspectos celebrados ampliamente por sus seguidores en redes sociales.

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La artista también adelantó que Matadora integrará su próximo álbum de estudio, aunque aún no reveló el título ni la fecha de lanzamiento. El anuncio despertó expectativas en torno a los posibles nuevos sonidos y colaboraciones que podrían aparecer a lo largo de la gira.

Un regalo inesperado

La noche estuvo marcada por un gesto especial: Karol G, al notar una pancarta entre el público que decía “Nos casamos. Queremos ir a otro show de luna de miel”, se detuvo a interactuar con la pareja recién casada.

Una pareja recibe de Karol G un viaje de luna de miel inolvidable en el inicio del Tropitour - crédito @karolg / Instagram

Tras escuchar su deseo de viajar a París, la cantante les prometió una experiencia inolvidable: entradas VIP y vuelo para su concierto programado el 1 de julio de 2027 en la capital francesa.

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Este episodio, ocurrido casi al inicio del espectáculo, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más recordados por los asistentes y generó una oleada de mensajes en redes sociales, donde se destacó la generosidad y empatía de la artista con su público.