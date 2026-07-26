Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, afirmó que el equipo perdió ante Águilas Doradas por el manejo que le tienen que dar a los dos torneos que enfrentan, la liga y Copa Sudamericana, y que no jugaron bien - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay 2026-II al caer 2-1 frente a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. El equipo dirigido por Pablo Repetto presentó una nómina con varias modificaciones pensando en el compromiso de vuelta por la Copa Sudamericana, una decisión que terminó pasándole factura ante un rival que fue superior durante gran parte del encuentro y que encontró el premio a su insistencia con las anotaciones de Andrés Ricaurte y Frank Lozano. Nahuel Bustos, desde el punto penal, marcó el empate transitorio para el conjunto bogotano.

Desde el inicio, el compromiso mostró a un Águilas Doradas decidido a imponer condiciones. En los primeros minutos, Andrés Mosquera Marmolejo tuvo que intervenir en repetidas ocasiones para evitar la caída de su arco. Incluso, el conjunto antioqueño llegó a celebrar un tanto a los 13 minutos, pero la acción fue invalidada por un fuera de juego milimétrico tras la revisión arbitral.

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Águilas Doradas le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @aguilasdoradasr/Instagram

Ricaurte rompió el equilibrio con una definición dentro del área

El segundo tiempo mantuvo el mismo libreto del primero. Águilas Doradas tomó nuevamente la iniciativa y, tras un aviso con un remate de media distancia de Andrés Ricaurte que obligó a una buena respuesta de Mosquera Marmolejo, encontró el premio apenas dos minutos después.

A los 53 minutos, la defensa cardenal mostró pasividad para controlar una jugada dentro del área. Ricaurte recibió con espacio, logró girar pese a la marca y definió ante la salida del arquero visitante. Aunque Mosquera Marmolejo intentó achicar el ángulo, el mediocampista alcanzó a puntear el balón para enviarlo al fondo de la red y establecer el 1-0, reflejando la superioridad que había mostrado el equipo antioqueño durante gran parte del compromiso. El gol hizo justicia con el desarrollo del partido y obligó a Pablo Repetto a mover rápidamente el banco en busca de una reacción.

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Él es Nahuel Bustos, el delantero extranjero que anotó para Independiente Santa Fe desde el punto penal - crédito Santa Fe

Bustos igualó el marcador con un cobro de penal

La respuesta de Santa Fe llegó pocos minutos después. Al minuto 58, Nahuel Bustos fue derribado dentro del área en una acción que el árbitro Jhon Ospina sancionó de inmediato como penalti.

El propio delantero argentino tomó la responsabilidad desde los once metros. Con tranquilidad, ejecutó un remate cruzado al palo izquierdo, mientras Jorge Soto se lanzó hacia el costado contrario. El balón terminó en el fondo de la red y decretó el 1-1 parcial a los 60 minutos, devolviéndole vida a un Santa Fe que hasta ese momento había generado muy poco en ataque.

Tras el empate, el conjunto bogotano mostró una leve mejoría gracias a los cambios realizados por Repetto. Alexis Zapata tuvo una opción clara para poner en ventaja a los visitantes, pero demoró la definición y su remate terminó siendo bloqueado por un defensor de Águilas.

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Andrés Ricaurte celebrando su gol para Águilas Doradas, ante Independiente Santa Fe, y el diseño con el que el equipo antioqueño presume la victoria 2-1 ante Santa Fe - crédito Águilas Doradas

Frank Lozano sentenció el triunfo de Águilas

Al minuto 84, el conjunto bogotano intentó salir jugando desde el fondo, pero la jugada dejó mal posicionada a su defensa. Iván Scarpeta quedó enganchado habilitando la acción y Frank Lozano apareció completamente libre para recibir el pase y definir con tranquilidad frente a Mosquera Marmolejo.

Mientras los defensores visitantes levantaban la mano reclamando un supuesto fuera de lugar, el atacante antioqueño solo tuvo que empujar el balón para establecer el definitivo 2-1. La acción fue convalidada, ya que no existía posición adelantada.

En los minutos finales, Santa Fe intentó reaccionar con el ingreso de Hugo Rodallega, pero no encontró los caminos para volver a igualar el marcador. Por el contrario, Águilas administró la ventaja y estuvo cerca de ampliar la diferencia en otra llegada que volvió a exigir a Mosquera Marmolejo, una de las figuras del conjunto capitalino pese a la derrota.

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Con este resultado, Águilas Doradas suma tres puntos importantes en el inicio del campeonato y confirma el buen funcionamiento mostrado bajo la dirección de Flavio Robatto. Santa Fe, por su parte, deberá corregir los problemas exhibidos en Rionegro y recuperar varias de sus piezas habituales antes de afrontar una exigente semana en la que recibirá a Once Caldas por la Liga BetPlay y definirá su continuidad en la Copa Sudamericana.