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Viviendas turísticas crecen 635% en Colombia y ganan espacio dentro del negocio del turismo

El aumento de visitantes nacionales e internacionales impulsó nuevas formas de alojamiento y abrió oportunidades económicas para propietarios y prestadores vinculados a la industria turística

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Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia recibió 22 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 134% frente al mismo periodo del Gobierno anterior - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Las viviendas turísticas se convirtieron en una alternativa cada vez más utilizada por viajeros que buscan opciones de alojamiento flexible en Colombia - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El mapa del turismo en Colombia está cambiando con la aparición de nuevos modelos de alojamiento que ganaron espacio entre los viajeros y los propietarios de inmuebles. Las viviendas destinadas a estancias cortas se han convertido en una alternativa cada vez más extendida, impulsada por el aumento de visitantes y por la búsqueda de opciones diferentes a los hoteles tradicionales.

El crecimiento de este segmento refleja una transformación en la forma en que los colombianos participan de la industria turística. Ya no son únicamente las grandes empresas del sector las que reciben ingresos derivados de la llegada de viajeros, pues miles de propietarios y prestadores de servicios encontraron oportunidades económicas a través del alquiler temporal de espacios y la oferta de experiencias locales.

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El robo al ciudadano francés se presentó en su lugar de hospedaje, ubicado en el sector de El Poblado - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web
Antioquia, Bogotá y Bolívar concentran la mayor cantidad de registros de viviendas turísticas formalizadas en el país - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

Las cifras muestran la dimensión de ese cambio. De acuerdo con Corficolombiana, las viviendas turísticas registradas en el país aumentaron 635% desde la pandemia, una expansión que supera ampliamente la registrada por el alojamiento tradicional. Este crecimiento convirtió a este tipo de hospedaje en uno de los sectores con mayor dinamismo dentro de la actividad turística nacional.

Actualmente, el Registro Nacional de Turismo reporta 70.894 viviendas turísticas activas y formalizadas en Colombia. Antioquia encabeza la lista de departamentos y ciudades con mayor número de registros, con 14.619 unidades, seguida por Bogotá con 9.015 y Bolívar con 8.819. El avance de estas plataformas y modelos de alojamiento coincide con un periodo de crecimiento para el turismo colombiano. Durante 2025, el país recibió más de seis millones de visitantes, una cifra que representó un aumento del 3,8% frente al año anterior.

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El movimiento de viajeros también tuvo un impacto económico significativo. Según los datos del sector, los visitantes generaron ingresos por US$9.427 millones, un monto que incluso superó los recursos obtenidos por Colombia a través de las exportaciones de petróleo durante ese mismo año. Para los actores de esta industria, la expansión de las viviendas turísticas responde a factores como la flexibilidad que ofrecen, la posibilidad de acceder a espacios privados y una atención más ajustada a las necesidades de cada visitante. Estas características han permitido que el alojamiento de corta estancia gane presencia dentro de las opciones disponibles para quienes recorren el país.

El crecimiento del turismo generó nuevos ingresos para prestadores vinculados a plataformas digitales y servicios de hospedaje temporal- crédito Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas
El crecimiento del turismo generó nuevos ingresos para prestadores vinculados a plataformas digitales y servicios de hospedaje temporal- crédito Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas

El crecimiento de este modelo también impulsó la formalización de nuevos prestadores vinculados al turismo. Según Asohost, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales, las viviendas turísticas registradas generan cerca de $10,6 billones anuales, lo que evidencia el peso económico que ha alcanzado esta actividad.

La expansión de las viviendas turísticas no se limita a un solo territorio. Aunque el crecimiento se ha extendido por distintas zonas del país, algunas regiones concentran una mayor cantidad de registros debido a su atractivo para visitantes nacionales e internacionales. Antioquia lidera con 14.619 viviendas formalizadas, seguida por Bogotá con 9.015 y Bolívar con 8.819, departamentos y ciudades que cuentan con una alta demanda turística y una infraestructura consolidada para recibir viajeros.

Este aumento hace parte de un crecimiento más amplio de la industria turística colombiana. Bajo la campaña de promoción “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”, el país superó los 24 millones de visitantes no residentes durante el actual periodo de Gobierno, una cifra que representa un incremento del 109% frente al periodo anterior. De ese total, 14,8 millones correspondieron a viajeros extranjeros, reflejando una mayor presencia de Colombia en el mercado turístico internacional.

Colombia registró un aumento en la llegada de visitantes extranjeros, fortaleciendo al turismo como uno de los sectores con mayor dinamismo económico- crédito Colprensa
Colombia registró un aumento en la llegada de visitantes extranjeros, fortaleciendo al turismo como uno de los sectores con mayor dinamismo económico- crédito Colprensa

El flujo de visitantes también tiene un impacto directo en la economía nacional. Según datos del Banco de la República con corte a diciembre de 2025, el turismo generó cerca de US$34.430 millones en divisas, superando ingresos de sectores tradicionales de exportación como el carbón y el café. Además, la actividad se consolidó como el principal componente de la exportación de servicios del país: por cada 10 dólares que ingresan por este concepto, 5,7 dólares provienen del turismo.

La llegada de viajeros continúa impulsando la demanda de servicios asociados, incluido el transporte aéreo. Durante el primer trimestre del año se comercializaron más de 368.000 tiquetes internacionales con destino a Colombia, lo que representó un aumento del 16,7% frente al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento estuvo marcado por mercados como Estados Unidos, Brasil y México.

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