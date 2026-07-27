El álbum Panini salvó las ventas de los almacenes y los supermercados en junio de 2026: Fenalco reportó cómo ayudó el Mundial de Fútbol al sector

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, indicó que 36% de los empresarios consultados reportó un aumento en el volumen físico de sus ventas frente a junio del año anterior. Por su parte, el 38% indicó que las ventas se mantuvieron en niveles similares, mientras que el 26% manifestó una disminución - crédito Fenalco

Las ventas del comercio en Colombia mantuvieron un buen ritmo en junio de 2026, impulsadas por el consumo asociado al Mundial de fútbol. En la Bitácora Económica de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), el 36% de los empresarios reportó un aumento en el volumen físico de sus ventas frente a junio de 2025, 38% dijo que se mantuvieron y 26% informó una disminución. Además, 56% de los empresarios considera que la situación de sus negocios mejorará durante el segundo semestre.

Sobre esto, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, dijo que el repunte se debió al efecto del torneo sobre el consumo. “El Mundial volvió a demostrar el enorme efecto dinamizador que tienen los grandes eventos deportivos sobre el consumo. El entusiasmo de los colombianos se reflejó en un mayor movimiento para múltiples sectores del comercio”, afirmó.

PUBLICIDAD

El dirigente también presentó el balance mensual de la medición. “La Bitácora Económica del mes de junio de Fenalco arroja resultados muy interesantes, como por ejemplo, que las ventas durante el mes tuvieron un buen ritmo y un buen comportamiento gracias al fenómeno del Mundial de Fútbol”, dijo. Cabal resumió el resultado general de la encuesta al agrupar aumento y estabilidad. “En efecto, el 74% de los empresarios manifestaron que sus ventas habían subido respecto al mes, al mismo mes del año anterior o se habían mantenido iguales. Tan solo el 26% reportó ventas menores”, señaló.

Una caja del album Panini costaba $530.000 durante el Mundial de Fútbol - crédito Federico Gutiérrez/EFE

Sectores que más aprovecharon el impulso del Mundial

Dentro los rubros con mejor desempeño figuró la venta de láminas del álbum Panini, que elevó la actividad en las papelerías. También aumentó la comercialización de prendas alusivas a la Selección Colombia y a otras selecciones participantes en el campeonato.

PUBLICIDAD

El consumo típico de las jornadas de partidos también impulsó varias categorías. Fenalco registró una dinámica destacada en bebidas refrescantes, cervezas, licores y comidas de consumo rápido, en especial pizzas.

A ese impulso coyuntural se sumó el avance de otros segmentos. Los equipos de video y sonido, computadores, teléfonos celulares y el clúster automotor mantienen crecimientos de dos dígitos en sus ventas y quedaron entre los sectores con mejor comportamiento en el primer semestre del año.

La inflación limita el consumo pese al repunte de junio

El informe también recogió señales de prudencia entre los hogares colombianos. Voceros de cadenas de supermercados reportaron una mayor cautela en la compra de alimentos y víveres, una conducta que atribuyen al avance de la inflación.

PUBLICIDAD

Así las cosas, los administradores de restaurantes describieron una moderación similar en el consumo. Cabal hizo una advertencia sobre el bolsillo de los hogares: “Aunque el consumo asociado al Mundial dio un impulso importante a la actividad comercial, persisten desafíos relacionados con el costo de vida. La inflación continúa afectando las decisiones de compra de los hogares”.

Las cifras del primer semestre de 2026 respaldan esa percepción. La inflación del grupo de comidas fuera del hogar llegó a 6,39%, por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total, que se ubicó en 4,77%. El contraste también aparece en las proyecciones de los analistas. Al cierre de 2025, el consenso apuntaba a una inflación cercana al 4,5% para 2026, pero a mitad de año las estimaciones ya habían superado el 7%.

PUBLICIDAD

Hay un factor de presión sobre los precios. El incremento del salario mínimo aparece entre las principales razones de ese mayor empuje inflacionario.

Optimismo empresarial alcanza su nivel más alto en 57 meses

Pese a esa cautela en el consumo, las expectativas de los empresarios mejoraron para la segunda mitad del año. El 56% de los consultados considera que la situación general de sus empresas mejorará durante el segundo semestre, mientras solo 9% mantiene una visión pesimista.

La mayoría de los comeciantes se siente optimista en cuanto a ventas de cara al cierre de 2026 - crédito Sergio Acero/Colprensa

Dicho nivel de confianza es el más favorable registrado en los últimos 57 meses, de acuerdo con la Bitácora Económica de Fenalco. El reporte vincula ese repunte con las expectativas generadas tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.

PUBLICIDAD

Cabal añadió una referencia política al explicar el cambio de ánimo en el empresariado. “Y otro dato muy interesante es que el 56 % de los empresarios se mostró optimista frente al futuro del país, con un mejoramiento sustantivo, no solamente gracias a este optimismo, sino también al resultado de las elecciones que se produjeron el 21 de junio”, dijo.

La encuesta cerró junio con un clima de negocios que no se veía desde hace varios años. Para el comercio, el segundo semestre arranca con una confianza empresarial en su nivel más alto del ciclo reciente.