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Video| El “Pibe” Valderrama afirmó que a Colombia la robaron en Brasil 2014: “Siempre contra nosotros, denos una, hijue...”

En el marco del evento “La Última Func10n”, que homenajeó a Macnelly Torres, Carlos “El Pibe” Valderrama, pidió que dejaran de robar a la selección Colombia y repitió la frase: “Yo no compro boleta”

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Carlos "El Pibe" Valderrama aseguró que el gol de Mario Yepes, ante Brasil en el Mundial de 2014, debió ser válido, así como el de Davinson Sánchez ante Portugal - crédito Atlético Nacional

Carlos “El Pibe” Valderrama, considerado por algunos como el futbolista colombiano más importante de toda la historia, afirmó que el gol de Mario Yepes, en el Mundial de Brasil 2014, ante el equipo anfitrión, tuvo que ser válido y que a Colombia, en fútbol, siempre la roban. En el marco del evento “La Última Func10n”, que homenajeaba al también exfutbolista, Macnelly Torres, “El Pibe” también repitió la frase de “Yo no compro boleta”, que ha sido una de las más recordadas por los colombianos.

Y es que para “El Pibe” ya no son, ni siquiera, polémicas las decisiones en contra que recibe la selección Colombia, sino que son la realidad en sí. Algo que ya se volvió costumbre: “El de Davinson Sánchez ante Portugal, también era gol. Nos robaron, como siempre, y siempre es contra nosotros. Nunca nos van a dar una. Todo en contra. Denos una hijueputa”, dijo Valderrama.

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Carlos "El Pibe" Valderrama le pidió al mundo del fútbol que dejen de robar a la selección Colombia, como lo hicieron con el gol de Mario Yepes en Brasil 2014 - crédito AFP
Carlos "El Pibe" Valderrama le pidió al mundo del fútbol que dejen de robar a la selección Colombia, como lo hicieron con el gol de Mario Yepes en Brasil 2014 - crédito AFP

El gol de Mario Yepes, que era el capitán de la selección Colombia en ese entonces, hubiera significado el empate ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2014, y fue anulado por una supuesta falta previa. Mientras que el de Davinson Sánchez fue ante Portugal, en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, y habría significado la victoria parcial, sobre el final del partido, que tuvo como resultado un empate sin goles.

Neymar es duda en el Mundial y las personas recordaron lo sucedido en Brasil 2014. Foto: Colprensa
En ese partido, también hubo un cruce muy recordado entre Camilo Zuñiga y Neymar, que dejó lesionado al brasileño - crédito Colprensa

La despedida de Macnelly Torres

La exposición del “Pibe” Valderrama sobre lo que él denomina como robos contra la selección Colombia se dio durante el evento de despedida del fútbol profesional de Macnelly Torres, exjugador que también pasó por la “Tricolor”, e hizo parte de las Eliminatorias en el Mundial de 2014.

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Macnelly se merecía esto, porque los cracks se lo merecen. Macnelly siempre fue de mis futbolistas favoritos, y se parecía un poco a mí, aunque tenía más gol. Le pegaba mejor a los tiros libres, pero ponía pasegoles para dejar al delantero mano a mano, como yo”, dijo Valderrama, en su comparación con Torres.

Por el contrario, lo que compartían era la similutud de sus funciones en la cancha: creación de oportunidades de gol, lo que se conoce en el fútbol como el “volante de creación”, esa posición que, según el “Pibe”, ya no les gusta a los directores técnicos: “Dizque porque el fútbol cambió. ¿Qué cambió, jugamos con dos pelotas, juegan trece en cada equipo? No. Entonces, hasta que no existan esos cambios, es carrerta eso de que el fútbol cambió“, dijo el ”Pibe".

Selección Colombia 1990
Carlos "El Pibe" Valderrama le marcó gol a Emiratos Árabes en aquel inicio en Italia 1990 en Bolonia - crédito FIFA

“Yo no compro boleta, sería lo último que me pase a mí en esta vaina”

Año 2017, la selección Colombia enfrentaría a Paraguay en un duelo válido por la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Carlos “El Pibe” Valderrama es consultado por un periodista en la ciudad de Barranquilla, previo a ese partido, sobre si ya había comprado boleta para el encuentro.

La respuesta del “Pibe”, sigue generando memes, risas, adeptos, asombros y más repercusiones en la actualidad, nueve años después: “¿Boleta? No joda, yo no compro boleta, sería lo último que me pase a mí en esta vaina, jugué quince años en la selección“, fue lo que dijo el “Pibe”, en ese entonces.

Tal es la repercusión que sigue generando en la actualidad, que en ese evento de “La Última Func10n” también fue consultado por esa frase, y el “Pibe”, la repitió sin problema y entre risas. “Eso lo bacano de esta vaina, que uno comparte con los excompañeros y se reencuentra. Cuando Macnelly me invitó, cancelé un compromiso que tenía para venir”, confesó Valderrama, que también afirmó que tiene ritmo de competencia futbolística, y por eso se comprometió a dar dos asistencias durante el partido de la despedida de Macnelly Torres.

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