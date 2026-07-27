Colombia

Estos son los trabajadores que deben retirarse de la vida laboral de manera obligatoria pese a no completar el número de semanas cotizadas

Alternativas como la indemnización sustitutiva, recursos administrativos y aportes independientes pueden marcar la diferencia para quienes quedan fuera del sistema tradicional

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La controvertida reforma pensional podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 antes de completar el proceso de revisión constitucional - crédito Colprensa
La pensión garantiza calidad de vida a las personas que terminan su vida laboral - crédito Colprensa

En retiro forzoso en Colombia, cumplir 70 años implica la salida inmediata del cargo para servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, aunque no hayan completado los requisitos para acceder a la pensión. La regla quedó fijada en la Ley 1821 de 2016 y fue formalizada por el Decreto 321 de 2017.

Si un servidor público en Colombia llega a esa edad sin reunir las condiciones para pensionarse, debe dejar el cargo de forma obligatoria y no puede ser reintegrado. En ese caso, el sistema prevé salidas como la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, y también permite impugnar una negativa dentro de los diez días hábiles siguientes.

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Precisamente, el artículo 1 de la ley señala que “una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen, sin que puedan ser reintegrados bajo ninguna circunstancia”. De igual manera, el marco legal prevé que el que ya haya completado los requisitos de pensión antes de llegar a los 70 años puede seguir en el cargo por decisión propia. En ese caso, conserva la obligación de continuar con sus aportes al sistema de seguridad social.

La Ley 1821 modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas - crédito Función Pública
La Ley 1821 modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas - crédito Función Pública

Qué exige el sistema pensional para acceder a la jubilación

La Ley 100 de 1993 regula el sistema pensional colombiano y fija requisitos distintos según el régimen. En el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, se exige tener 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres, además de 1.300 semanas cotizadas.

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Mientras que en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado por los fondos privados de pensiones, no basta con la edad. El afiliado debe contar con capital suficiente para financiar una mesada equivalente al 110% del salario mínimo mensual legal vigente.

Los que no alcancen ese capital en el Rais aún pueden aspirar a la garantía de pensión mínima. Para ello, deben haber cotizado por lo menos 1.150 semanas. Esa diferencia explica por qué algunas personas siguen trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación. Lo hacen mientras completan semanas o reúnen el capital que exige el sistema para obtener la pensión de vejez.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Los congresistas están exentos de la medida - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A quiénes aplica el retiro forzoso y quiénes quedan exceptuados

La disposición cobija a empleados públicos y trabajadores oficiales de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. También alcanza a particulares que ejercen funciones públicas, incluidos casos vinculados con entidades descentralizadas, notarías o regímenes especiales ligados al Estado.

También hay excepciones. Quedan por fuera los cargos de elección popular, como presidente, gobernadores, alcaldes, senadores y representantes, así como determinados funcionarios de alto nivel definidos por ley.

La regla mantiene un alcance amplio dentro de la administración pública. Por eso, cumplir 70 años activa la desvinculación sin que el funcionario pueda alegar la falta de semanas o de capital como motivo para permanecer en el puesto.

Grupo de pensionados en una plaza de Colombia: hombres jugando ajedrez, uno leyendo El Tiempo, otros conversando y una mujer agachada junto a rosales.
Varios pensionados en Colombia disfrutan de su tiempo libre en una plaza pública, algunos jugando ajedrez y leyendo el periódico, otros charlando o cuidando plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opciones quedan si una persona es retirada sin lograr la pensión

La consecuencia para los que llegan a esa edad sin completar los requisitos es directa. “La norma aplicable establece que se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñe cuando el funcionario llegue a la edad de retiro forzoso, es decir, los 70 años, sin que se contemplen excepciones al respecto”, dice la norma.

Para esos casos, el ordenamiento contempla alternativas según la situación del afiliado. Si la persona no alcanza el mínimo de semanas, puede acudir a la indemnización sustitutiva a través de Colpensiones o a la devolución de saldos. Sobre la indemnización sustitutiva, se precisa que “se le brinda la posibilidad al afiliado (…) de que tenga derecho, él o sus beneficiarios, a que se les reintegre un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas”. Esa figura busca devolver, bajo esa fórmula, el valor asociado a los aportes efectuados.

El trámite exige que el interesado se comunique de manera directa con la entidad para presentar la solicitud. Si recibe una respuesta negativa, puede “presentar un recurso de reposición o apelación dentro de los diez días hábiles siguientes (…) explicando el porqué considera que la decisión fue errónea”, según indica el Ministerio de Justicia. Hay otras salidas para quienes quedan por fuera de la pensión al momento del retiro. Entre ellas aparecen programas de subsidio o beneficios económicos periódicos dirigidos a personas mayores que no cuentan con posibilidades financieras para seguir cotizando.

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