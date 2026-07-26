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Junior de Barranquilla tiene el patrocinador con más ingresos económicos del fútbol colombiano: este es el listado completo

Almacenes Olímpica, patrocinador principal del Junior de Barranquilla, reportó siete billones de pesos en ingresos y $80.590 millones de utilidades durante el 2025

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Esta es la camiseta del Junior de Barranquilla, que tiene el logo de Almacenes Olímpica en el centro porque es su principal patrocinador - crédito Junior de Barranquilla

Almacenes Olímpica es el patrocinador que más ingresos y utilidades económicas registró, entre los patrocinadores de algún equipo del fútbol profesional colombiano. Según el informe oficial y anual de la Superintendencia de Industria y Comercio, Olímpica, que es el patrocinador principal del Junior de Barranquilla, tuvo siete billones en ingresos y $80.590 millones de pesos colombianos, de acuerdo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Colanta, Betsson y Andina, completan el top cinco del listado de patrocinadores con mejores utilidades e ingresos económicos, entre las marcas que patrocinan uno o más de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano.

Los ingresos y las utilidades son conceptos financieros distintos. Los ingresos son el total de dinero que entra por ventas, mientras que las utilidades son la ganancia neta tras restar los costos. En ambos ítems, es superior Almacenes Olímpica, con el Junior de Barranquilla, como lo muestra este listado que recoge las marcas del fútbol colombiano con mayores ingresos económicos y todos los equipos que patrocinan en el fútbol profesional colombiano.

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Almacenes Olímpica con Junior de Barranquilla, Betsson con Atlético Nacional, y Andina con Millonarios, son tres de los patrocinadores del fútbol colombiano que más dinero facturaron en el 2025 - crédito Junior/Atlético Nacional/Millonarios
Almacenes Olímpica con Junior de Barranquilla, Betsson con Atlético Nacional, y Andina con Millonarios, son tres de los patrocinadores del fútbol colombiano que más dinero facturaron en el 2025 - crédito Junior/Atlético Nacional/Millonarios

Los patrocinadores que más facturan de la Liga BetPlay actual

Todos los datos económicos a continuación, tienen como base lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en su informe anual y oficial:

Olímpica

  • Equipo patrocinado: Club Deportivo Popular Junior FC
  • Ingresos: $7 billones
  • Utilidades: $80.590 millones

Colanta

  • Equipos patrocinados: Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, Once Caldas, Internacional de Bogotá, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo Fútbol Club y Jaguares Fútbol Club
  • Ingresos: $4,6 billones
  • Utilidades: $6.210 millones

Betsson

  • Equipo patrocinado: Atlético Nacional S.A.
  • Ingresos: $4,36 billones
  • Utilidades: $921.577 millones
  • Resultados correspondientes a la compañía a nivel global.

Andina*

  • Equipo patrocinado: Millonarios FC
  • Ingresos: $3,17 billones
  • Utilidades: $219.000 millones
  • Resultados correspondientes al grupo propietario.
Colanta, que patrocina varios equipos del fútbol profesional colombiano, entre ellos el Independiente Medellín, es el segundo patrocinador que más dinero facturó del FPC en el 2025 - crédito DIM
Colanta, que patrocina varios equipos del fútbol profesional colombiano, entre ellos el Independiente Medellín, es el segundo patrocinador que más dinero facturó del FPC en el 2025 - crédito DIM

Lo de resultados correspondientes al grupo propietario, quiere decir que las cifras que aparecen no corresponden únicamente a la empresa que patrocina al equipo, sino al grupo empresarial al que pertenece esa marca.

En el caso de Andina, el asterisco indica que los $3,17 billones en ingresos y $219.000 millones en utilidades no son necesariamente de la marca Andina como patrocinadora de Millonarios, sino del grupo propietario al que pertenece, que es Postobon S.A. Es decir, se tomaron los estados financieros consolidados de la empresa matriz o holding.

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Una de las empresas que llegó más recientemente al fútbol profesional colombiano, fue Betsson, para patrocinar a Atlético Nacional. Con su llegada destronó a Postobon S.A como el patrocinador oficial del equipo verde, y se ganó el lugar principal en la camiseta, al estar ubicado en la mitad y en el centro del pecho. Matteo Gerbino, gerente de Betsson en Colombia, afirmó que la compañía evalúa las ganancias de ese tipo de alianzas de acuerdo a diversos ítems: visibilidad de la marca, alcance, interacción con los aficionados, recordación y el fortalecimiento de la relación con las hinchadas, en este caso la de Atlético Nacional, mediante experiencias conjuntas.

En contraste:

  • Olímpica: las cifras corresponden a la empresa Olímpica.
  • Colanta: las cifras corresponden a la cooperativa Colanta.
  • Betsson: el doble asterisco aclara que las cifras son de Betsson Group a nivel global, no únicamente de su operación en Colombia.
Trofeo entregado por el patrocinador BetPlay al campeón de cada torneo del fútbol colombiano
Trofeo entregado por el patrocinador BetPlay al campeón de cada torneo del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Los patrocinadores que menor ingreso económico y utilidad registraron de la Liga BetPlay

En contraste, estas son las empresas, que patrocinan equipos del fútbol profesional colombiano, y reportaron la menor cantidad de ingresos, y utilidades incluso de pérdidas, según la Superintendencia de Industrai:

AV Villas

  • Equipo patrocinado: Asociación Deportivo Pasto
  • Ingresos: $3 billones
  • Utilidades: -$52.600 millones

Muñeca

  • Equipo patrocinado: Deportivo Cali
  • Ingresos: $1,4 billones
  • Utilidades: $60.000 millones

Mercacentro

  • Equipo patrocinado: Club Deportes Tolima
  • Ingresos: $790.695 millones
  • Utilidades: $5.910 millones

BetPlay

  • Equipo patrocinado: América de Cali S.A.
  • Ingresos: $647.069 millones

Financiera Comultrasan

  • Equipo patrocinado: Bucaramanga
  • Ingresos: $320.192 millones
  • Utilidades: $52.205 millones

Pool

  • Equipo patrocinado: Boyacá Chicó
  • Ingresos: $278.156 millones
  • Utilidades: $30.000 millones

Maxi Cola

  • Equipo patrocinado: Club Llaneros S.A.
  • Ingresos: $64.000 millones
  • Utilidades: $2.000 millones

Fundación Universitaria San Mateo

  • Equipo patrocinado: Alianza Fútbol Club S.A.
  • Ingresos: $36.688 millones

Las utilidades de la Fundación Universitaria San Mateo y BetPlay no fueron registradas oficialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio.

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