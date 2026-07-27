Colombia

Pico y placa en Medellín cambiará desde agosto: así será la nueva rotación y las sanciones por incumplir la medida

La restricción para carros y motos regirá el segundo semestre, de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., con una fase pedagógica inicial antes de multar

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Ya no hay vías exentas de pico y placa en Medellín
El Pico y placa en Medellín y el área metropolitana entrará en vigor el 3 de agosto de 2026 para carros y motocicletas durante el segundo semestre - crédito Alcaldía de Medellín

A partir del lunes 3 de agosto de 2026, entrará en vigor la nueva rotación del Pico y placa para carros y motocicletas en Medellín y su área metropolitana, una medida que regirá durante el segundo semestre del año y que busca mantener la movilidad y reducir la congestión vehicular en la capital antioqueña.

La restricción se aplicará en el horario habitual, de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y contempla una semana pedagógica inicial, seguida de sanciones económicas para quienes incumplan la norma.

La Secretaría de Movilidad confirmó que del 3 al 6 de agosto la medida será pedagógica, permitiendo a la ciudadanía adaptarse a la nueva rotación, con excepción de los taxis, que serán sancionados desde el primer día. A partir del 10 de agosto, quienes infrinjan la restricción enfrentarán un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posibilidad de inmovilización del vehículo.

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Esquema de rotación y horarios segundo semestre 2026

La nueva rotación del Pico y placa será la siguiente para carros particulares (último número de la placa) y motos de dos y cuatro tiempos (primer número de la placa):

La restricción de Pico y placa en Medellín regirá de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. - crédito Alcaldía de Medellín
La restricción de Pico y placa en Medellín regirá de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. - crédito Alcaldía de Medellín
  • Lunes: 5 y 8
  • Martes: 1 y 4
  • Miércoles: 0 y 2
  • Jueves: 3 y 6
  • Viernes: 7 y 9

La medida incluye carros particulares, camperos, motocarros, cuatrimotos, motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. Vehículos eléctricos, de cero emisiones, a gas y los híbridos registrados en el Runt estarán exentos de la restricción, al igual que los automotores de servicio oficial y aquellos utilizados para atención de emergencias.

Vías exentas de Pico y Placa

La Alcaldía de Medellín informó que las vías exentas durante el segundo semestre de 2026 continúan siendo las mismas estipuladas en la rotación anterior. Entre los principales corredores exceptuados de la medida se encuentran:

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  • Sistema vial del río, autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela
  • Avenida 33, desde el río hasta su conexión con la avenida Las Palmas
  • Avenida Las Palmas
  • Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto Olaya Herrera
  • Laterales de la quebrada La Iguaná, entre carreras 63 y 80
  • Calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur
Las vías exentas del Pico y placa en Medellín incluyen la autopista Sur, la avenida Regional, la avenida Paralela, la avenida 33, la avenida Las Palmas y la calle 10 hacia el aeropuerto Olaya Herrera - crédito Alcaldía de Medellín
Las vías exentas del Pico y placa en Medellín incluyen la autopista Sur, la avenida Regional, la avenida Paralela, la avenida 33, la avenida Las Palmas y la calle 10 hacia el aeropuerto Olaya Herrera - crédito Alcaldía de Medellín

No aplica la restricción en los corregimientos de Medellín. Para garantizar la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen corredores como la carrera 64A entre calles 75B y 88, la calle 78 (Puente del Mico) y la calle 88 entre carreras 64C y 64A, así como la Autopista Sur en Itagüí.

El alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía desde su cuenta de X: “A partir del 3 de agosto entra en vigencia la rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026. La primera semana será pedagógica y no sancionatoria, para que todos nos adaptemos al cambio”.

La Secretaría de Movilidad exhortó a los conductores a consultar el sitio web oficial y las redes sociales institucionales para conocer la rotación, las vías exentas y las condiciones de movilidad durante el semestre.

Detalles para el transporte público y excepciones

Para los taxis, la restricción se aplicará en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., según el último número de la placa, y mantendrá la metodología de rotación quincenal acordada previamente con el gremio, variando el día de la semana por cada mes y solo en días hábiles.

Los taxis conservarán su rotación quincenal y serán sancionados desde el primer día - crédito Alcaldía de Medellín
Los taxis conservarán su rotación quincenal y serán sancionados desde el primer día - crédito Alcaldía de Medellín

Agosto 2026

  • 0: 13 y 27
  • 1: 21
  • 2: 3 y 24
  • 3: 4 y 18
  • 4: 12 y 26
  • 5: 6 y 20
  • 6: 14 y 28
  • 7: 10 y 31
  • 8: 11 y 25
  • 9: 5 y 19

Septiembre 2026

  • 0: 11 y 25
  • 1: 4 y 14 y 28
  • 2: 8 y 22
  • 3: 1 y 16 y 30
  • 4: 10 y 23
  • 5: 3 y 18
  • 6: 7 y 21
  • 7: 15 y 29
  • 8: 9 y 23
  • 9: 2 y 17

Octubre 2026

  • 0: 5 y 26
  • 1: 7 y 21
  • 2: 15 y 29
  • 3: 9 y 23
  • 4: 12 y 29
  • 5: 2 y 16 y 30
  • 6: 14 y 28
  • 7: 8 y 22
  • 8: 1 y 16 y 30
  • 9: 6 y 20

Noviembre 2026

  • 0: 10 y 24
  • 1: 11 y 25
  • 2: 5 y 19
  • 3: 13 y 27
  • 4: 9 y 23
  • 5: 3 y 17
  • 6: 4 y 18
  • 7: 15 y 29
  • 8: 6 y 20
  • 9: 23

Diciembre 2026

  • 0: 9 y 23
  • 1: 20 y 24
  • 2: 3 y 17
  • 3: 5 y 21
  • 4: 22
  • 5: 1 y 15 y 29
  • 6: 16 y 30
  • 7: 11
  • 8: 4 y 14 y 28
  • 9: 15 y 29

Enero 2027

  • 0: 9 y 21
  • 1: 8 y 22
  • 2: 18
  • 3: 5 y 19
  • 4: 15 y 29
  • 5: 14 y 28
  • 6: 4 y 25
  • 7: 12 y 26
  • 8: 13 y 27

Los vehículos de servicio público colectivo y especial, así como los oficiales, ambulancias y vehículos de atención de emergencias, también están exentos de la medida.

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