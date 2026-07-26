América ganó 2-0 ante Inter de Bogotá, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido

David González, director técnico de América de Cali, afirmó que la forma en la que pueden mantener este buen comienzo es con más trabajo - crédito Dimayor

América de Cali comenzó con victoria su camino en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo dirigido por David González derrotó 2-0 al Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, escenario en el que volvió a sentirse local gracias al respaldo de cerca de 16.000 aficionados, en su mayoría vestidos de rojo.

Aunque el marcador solo se abrió en el segundo tiempo, el conjunto escarlata fue superior durante buena parte del compromiso y encontró recompensa a un dominio que había construido desde los primeros minutos.

Tilman Palacios, jugador del América de Cali, celebró así su gol para el equipo ante Internacional de Bogotá - crédito Colprensa

El cuadro vallecaucano mostró iniciativa desde el pitazo inicial y generó la primera gran oportunidad apenas a los cuatro minutos. El debutante Luis Quiñones quedó frente al arco tras una buena acción ofensiva, pero envió el balón por encima del travesaño cuando parecía más sencillo convertir. La definición recordó una acción similar protagonizada por Jaminton Campaz durante el Mundial, en una ocasión desperdiciada por exceso de potencia.

PUBLICIDAD

A pesar de esa oportunidad fallada, América mantuvo el control del balón y siguió acercándose con peligro. Internacional de Bogotá resistió gracias a la actuación de otro de los debutantes de la noche, el arquero Kevin Cataño, quien evitó la caída de su arco antes del descanso con una destacada atajada a un cabezazo de Fabián Ángel en el minuto 44.

El equipo visitante también tuvo un contratiempo importante antes del descanso. El venezolano Jhon Murillo sufrió una lesión en el minuto 17 y tuvo que abandonar el terreno de juego, obligando a David González a modificar su esquema. Su reemplazo terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro.

PUBLICIDAD

El ingreso de los hinchas del América de Cali fue permitido en el estadio Nemesio Camacho el Campin - crédito Colprensa

Jhon Tilman Palacios rompió el empate con un cabezazo validado por el VAR

El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad de América y, finalmente, el dominio tuvo premio en el minuto 52. Luis Quiñones recibió por la banda y levantó un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Jhon Tilman Palacios, quien había ingresado por la lesión de Murillo, para anticipar a la defensa y conectar un potente cabezazo que dejó sin opciones a Kevin Cataño.

La celebración tuvo que esperar algunos segundos. El árbitro Álvaro Meléndez anuló inicialmente la acción por una supuesta posición adelantada del atacante escarlata. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se confirmó que Palacios estaba habilitado al momento del centro de Quiñones y el gol fue validado. La anotación hizo justicia con el desarrollo del compromiso y le dio tranquilidad a un América que había insistido durante más de 50 minutos.

PUBLICIDAD

El tanto también confirmó el impacto inmediato de los cambios realizados por David González. Palacios respondió de la mejor manera a la confianza del cuerpo técnico y aprovechó su primera gran oportunidad para abrir el marcador con un cabezazo de gran factura.

David González, técnico del América, dirige su tercer semestre con ese equipo - crédito América de Cali

Yeison Guzmán sentenció el triunfo desde el punto penal

Con la ventaja a su favor, América no bajó el ritmo y encontró rápidamente el segundo gol. En el minuto 61, una equivocación en la salida del Internacional de Bogotá cambió por completo el partido. Una mala devolución comprometió al arquero Kevin Cataño, quien perdió el balón ante la presión de Luis Quiñones. Cuando el extremo ya se preparaba para eludirlo, el guardameta terminó derribándolo con las manos dentro del área.

PUBLICIDAD

Álvaro Meléndez señaló el punto penal sin dudar. El encargado de la ejecución fue Yeison Guzmán, quien mostró tranquilidad y calidad para definir. El mediocampista tomó carrera y remató con precisión para vencer a Cataño y establecer el 2-0 definitivo, ampliando una diferencia que reflejaba lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Internacional de Bogotá tuvo la posibilidad de descontar luego de que el VAR advirtiera un claro manotazo de Josen Escobar dentro del área, una acción que inicialmente había pasado inadvertida para el árbitro. Tras revisar la jugada en el monitor, Meléndez decretó el penalti. Sin embargo, Facundo Boné no logró aprovechar la oportunidad y Jean Fernandes se quedó con el cobro, firmando así su tercer penalti atajado en la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD