Colombia

Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, el gran ausente en la Media Maratón de Bogotá: “Hoy también se siente un vacío”

El recuerdo del exsenador, atacado durante un acto político el 7 de junio de 2025 y cuya muerte sigue bajo investigación judicial, se convirtió en un hecho que enlutó al país político, que después de tres décadas vio caer a un aspirante presidencial

Guardar
Google icon
Miguel Uribe Londoño - Miguel Uribe Turbay
El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño recordó con un sentido mensaje a su hijo, el asesinado excongresista Miguel Uribe Turbay, tras la Media Maratón de Bogotá - crédito Colprensa - @MiguelUribeL/X

La Media Maratón de Bogotá volvió a llenar en la jornada del domingo 26 de julio as calles de corredores, en su edición número 26. Sin embargo, para Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencia, la competencia representó un profundo lamento por una sentida ausencia: la de su hijo, Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025, víctima de un atentado en su contra dos meses y cuatro días antes de su deceso.

Con un sentido mensaje en su perfil de X, el veterano político, que quiso enarbolar sin éxito las banderas del fallecido exsenador, recordó cómo el atletismo era una de las grandes pasiones de Miguel. Y publicó así una serie de postales de la última participación de su heredero, que estuvo en la edición del 2024 como uno de los más de 42.000 competidores que hicieron parte de la competencia por excelencia del running nacional.

PUBLICIDAD

Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay
Con este mensaje con ocasión de la Media Maratón de Bogotá, Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - crédito @MiguelUribeL/X

La Media Maratón de Bogotá volvió a reunir a miles de personas que, como tú, encontraban en cada kilómetro una razón para seguir adelante. Pero hoy también se siente un vacío”, compartió Uribe Londoño, en relación con esta competencia que volvió a reunir a deportistas nacionales e internacionales; en una carrera que tiene como particularidad que se lleva a cabo a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Aprovechando esta edición de la media maratón, reconocida como la única de América Latina con sello Platinum Label de World Athletics, Uribe Londoño expresó su pesar por esta partida. “Cuánta falta haces, hijo. Dejaste una huella imborrable en el corazón de quienes te vieron correr, sonreír y amar este deporte con toda el alma”, escribió este personaje, en el mensaje con el que dedicó un homenaje al excongresista.

PUBLICIDAD

Miguel Uribe Turbay era corredor amateur
El exsenador Miguel Uribe Turbay era corredor amateur y participó en la Media Maratón de Bogotá de 2024 - crédito @MiguelUribeL/X

Y es que el exparlamentario se sumó en su momento al equipo Runners Colombia en Bogotá y adoptó una rutina de entrenamiento constante. Compitió en varios recorridos de 21 kilómetros, en los que evidenció resistencia física y mental y, a través de su ejemplo, transformó el deporte en un canal para interactuar con la ciudadanía y fomentar la superación personal; además de tener fortaleza para sus extenuantes correrías.

Así se desarrolló la edición número 26 de la Media Maratón de Bogotá

La competencia del 2026 tuvo como ganador absoluto en la rama masculina al fondista keniano Eric Sang, que batió la marca de la prueba con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 59 segundos; mientras que en la categoría femenina se impuso Melat Siyoum, que registró 1 hora, 12 minutos y 27 segundos. Sin importar la lluvia, los cerca de 43.000 atletas salieron a demostrar sus capacidades por las principales vías de la ciudad.

Melal Siyoum se impuso con un tiempo de 1:12:27 en la Media Maratón de Bogotá en la rama femenina - crédito Media Maratón de Bogotá
Melal Siyoum se impuso con un tiempo de 1:12:27 en la Media Maratón de Bogotá en la rama femenina - crédito Media Maratón de Bogotá

Es válido destacar que la media maratón se corre en dos distancias: 21.097 metros (21K) y 10.000 metros (10k). Su punto de partida está en el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar y cada año convoca a decenas de miles de participantes, como lo era Uribe Turbay, que a los 39 años murió como consecuencia de un ataque que se produjo justo cuando hacía proselitismo para su naciente aspiración presidencial.

En efecto, el exparlamentario fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón de Bogotá. El entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático recibió dos impactos de bala en su cráneo y permaneció internado en la Fundación Santa Fe, luchando por sobrevivir a las heridas; hasta que en la madrugada del 11 de agosto se confirmó su deceso.

La investigación del caso derivó en la detención del sicario menor de edad, de aproximadamente 15 años, que disparó en el lugar y en las capturas de varios señalados por la logística, la planeación y la entrega del arma, entre ellos Carlos Eduardo Mora González, Katerine Andrea Martínez y José Arteaga Hernández, alias El Costeño; que firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para entregar información del caso.

Temas Relacionados

Maratón en BogotáMiguel Uribe LondoñoMiguel Uribe TurbayMedia Maratón de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

Alejandro Eder ofreció la sede de la Antigua FES para despacho presidencial si la posesión se traslada a la capital del Valle del Cauca

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

El álbum Panini salvó las ventas de los almacenes y los supermercados en junio de 2026: Fenalco reportó cómo ayudó el Mundial de Fútbol al sector

El renovado clima empresarial refleja una recuperación del consumo en tiendas y bares, mientras persiste la cautela por la subida de precios y la inflación

El álbum Panini salvó las ventas de los almacenes y los supermercados en junio de 2026: Fenalco reportó cómo ayudó el Mundial de Fútbol al sector

Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en la elección de Abelardo de la Espriella, a 12 días para la posesión: estas serían sus “pruebas”

De acuerdo con el análisis del colectivo Testigos Digitales, se llevó a cabo un examen estadístico de 122.017 mesas de votación y un peritaje sobre los formularios E-14 publicados por la Registraduría Nacional, que soportarían la demanda de nulidad electoral radicada ante el Consejo de Estado

Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en la elección de Abelardo de la Espriella, a 12 días para la posesión: estas serían sus “pruebas”

Viviendas turísticas crecen 635% en Colombia y ganan espacio dentro del negocio del turismo

El aumento de visitantes nacionales e internacionales impulsó nuevas formas de alojamiento y abrió oportunidades económicas para propietarios y prestadores vinculados a la industria turística

Viviendas turísticas crecen 635% en Colombia y ganan espacio dentro del negocio del turismo

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

La barranquillera pasó su día de celebración con su círculo cercano y estuvo con la artista de vallenato durante todo el fin de semana, pero el clip que se robó la atención fue el que mostró el golpe que recibió la famosa

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

En su segunda fecha en Chicago, Karol G tuvo un contratiempo en tarima: la artista improvisó cómico momento con sus fans

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Claudia Bahamón y Emiro Navarro bromearon tras accidente en el set de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Pero pegas duro”

Deportes

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido

Video| El “Pibe” Valderrama afirmó que a Colombia la robaron en Brasil 2014: “Siempre contra nosotros, denos una, hijue...”

América ganó 2-0 ante Inter de Bogotá, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido

Junior de Barranquilla tiene el patrocinador con más ingresos económicos del fútbol colombiano: este es el listado completo