Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, el gran ausente en la Media Maratón de Bogotá: “Hoy también se siente un vacío”

El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño recordó con un sentido mensaje a su hijo, el asesinado excongresista Miguel Uribe Turbay, tras la Media Maratón de Bogotá - crédito Colprensa - @MiguelUribeL/X

La Media Maratón de Bogotá volvió a llenar en la jornada del domingo 26 de julio as calles de corredores, en su edición número 26. Sin embargo, para Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencia, la competencia representó un profundo lamento por una sentida ausencia: la de su hijo, Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025, víctima de un atentado en su contra dos meses y cuatro días antes de su deceso.

Con un sentido mensaje en su perfil de X, el veterano político, que quiso enarbolar sin éxito las banderas del fallecido exsenador, recordó cómo el atletismo era una de las grandes pasiones de Miguel. Y publicó así una serie de postales de la última participación de su heredero, que estuvo en la edición del 2024 como uno de los más de 42.000 competidores que hicieron parte de la competencia por excelencia del running nacional.

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Con este mensaje con ocasión de la Media Maratón de Bogotá, Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - crédito @MiguelUribeL/X

“La Media Maratón de Bogotá volvió a reunir a miles de personas que, como tú, encontraban en cada kilómetro una razón para seguir adelante. Pero hoy también se siente un vacío”, compartió Uribe Londoño, en relación con esta competencia que volvió a reunir a deportistas nacionales e internacionales; en una carrera que tiene como particularidad que se lleva a cabo a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Aprovechando esta edición de la media maratón, reconocida como la única de América Latina con sello Platinum Label de World Athletics, Uribe Londoño expresó su pesar por esta partida. “Cuánta falta haces, hijo. Dejaste una huella imborrable en el corazón de quienes te vieron correr, sonreír y amar este deporte con toda el alma”, escribió este personaje, en el mensaje con el que dedicó un homenaje al excongresista.

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El exsenador Miguel Uribe Turbay era corredor amateur y participó en la Media Maratón de Bogotá de 2024 - crédito @MiguelUribeL/X

Y es que el exparlamentario se sumó en su momento al equipo Runners Colombia en Bogotá y adoptó una rutina de entrenamiento constante. Compitió en varios recorridos de 21 kilómetros, en los que evidenció resistencia física y mental y, a través de su ejemplo, transformó el deporte en un canal para interactuar con la ciudadanía y fomentar la superación personal; además de tener fortaleza para sus extenuantes correrías.

Así se desarrolló la edición número 26 de la Media Maratón de Bogotá

La competencia del 2026 tuvo como ganador absoluto en la rama masculina al fondista keniano Eric Sang, que batió la marca de la prueba con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 59 segundos; mientras que en la categoría femenina se impuso Melat Siyoum, que registró 1 hora, 12 minutos y 27 segundos. Sin importar la lluvia, los cerca de 43.000 atletas salieron a demostrar sus capacidades por las principales vías de la ciudad.

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Melal Siyoum se impuso con un tiempo de 1:12:27 en la Media Maratón de Bogotá en la rama femenina - crédito Media Maratón de Bogotá

Es válido destacar que la media maratón se corre en dos distancias: 21.097 metros (21K) y 10.000 metros (10k). Su punto de partida está en el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar y cada año convoca a decenas de miles de participantes, como lo era Uribe Turbay, que a los 39 años murió como consecuencia de un ataque que se produjo justo cuando hacía proselitismo para su naciente aspiración presidencial.

En efecto, el exparlamentario fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón de Bogotá. El entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático recibió dos impactos de bala en su cráneo y permaneció internado en la Fundación Santa Fe, luchando por sobrevivir a las heridas; hasta que en la madrugada del 11 de agosto se confirmó su deceso.

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La investigación del caso derivó en la detención del sicario menor de edad, de aproximadamente 15 años, que disparó en el lugar y en las capturas de varios señalados por la logística, la planeación y la entrega del arma, entre ellos Carlos Eduardo Mora González, Katerine Andrea Martínez y José Arteaga Hernández, alias El Costeño; que firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para entregar información del caso.