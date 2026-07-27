Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Así salió Fabián Bustos tras la derrota de Millonarios 1-0 ante Atlético Bucaramanga - crédito @AlejoSoche/X

Las estadísticas de Fabián Bustos al frente de Millonarios comienzan a convertirse en el principal argumento de una parte de la hinchada para cuestionar su continuidad. Desde su llegada al conjunto embajador en febrero de 2026, el entrenador argentino ha dirigido 27 partidos oficiales, con un rendimiento cercano al 51,8 %. En ese periodo acumula 14 victorias, 7 empates y 6 derrotas, números que, sumados a la eliminación en el primer semestre y al reciente revés frente a Atlético Bucaramanga, provocaron una nueva ola de silbidos y críticas en el estadio El Campín.

La derrota por 1-0 ante el conjunto santandereano, decidida por un gol agónico de Emerson Batalla, volvió a poner a Bustos en el centro de las críticas. Al término del compromiso, un amplio sector de la afición expresó su inconformidad con abucheos e insultos dirigidos tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, mientras el entrenador abandonaba el terreno de juego entre chiflidos.

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Millonarios cayó ante el Bucaramanga por 1-0 en El Campín, por la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Rendimiento de Bustos con Millonarios

El rendimiento de Bustos también ha estado marcado por los resultados obtenidos en las diferentes competencias. En la Liga BetPlay Apertura 2026, Millonarios terminó en la casilla 11 con un balance de siete victorias, cinco empates y siete derrotas en 19 jornadas, quedando por fuera de los cuadrangulares semifinales, uno de los principales objetivos del semestre.

En la Copa Sudamericana, el panorama tuvo dos caras. El equipo logró superar la fase inicial tras imponerse 3-1 a Atlético Nacional en Medellín, resultado que generó expectativa sobre el proyecto deportivo. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció en la fase de grupos, donde la derrota 2-1 frente a O’Higgins decretó la eliminación internacional.

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Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, salió silbado del partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, que perdió su equipo 1-0 - crédito AFP

¿Qué responde Bustos a las críticas?

Pese al ambiente adverso, el técnico argentino defendió el desempeño de sus dirigidos en la rueda de prensa posterior al encuentro y aseguró que el resultado no reflejó lo ocurrido sobre el terreno de juego.

“Lo teníamos en el primer tiempo controlado, no estuvimos lúcidos en ataque aunque tuvimos las chances. El segundo tiempo también lo teníamos sin claridad, los cambios no entraron bien, pero no teníamos más”, explicó el entrenador.

Bustos también calificó como injusta la derrota frente al conjunto santandereano. “No nos habían creado situaciones de gol, es un equipo duro, pero es injusto no haber sumado, nosotros queríamos ganar. Hicimos un partido donde el resultado se debía inclinar más hacia nosotros”, afirmó.

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El entrenador reconoció que el funcionamiento colectivo todavía está lejos de lo esperado, aunque evitó utilizar el rendimiento del semestre anterior como justificación. “No quiero hablar del anterior semestre porque va a sonar como excusa, hay que tener autocrítica. Yo también esperaba mostrar más fútbol, pero no me gusta decir otra vez los números, somos el segundo equipo que más goles hizo desde que llegamos”, señaló.

Rodrigo Contreras fue titular junto a Leonardo Castro en el primer partido de Millonarios del segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

Después de la eliminación en el primer semestre, la dirigencia decidió mantener la confianza en Bustos para liderar una reconstrucción de la plantilla. En el mercado de fichajes llegaron jugadores como Francisco Chaverra y Jhomier Guerrero, incorporaciones con las que el club esperaba fortalecer el proyecto deportivo. Sin embargo, los resultados obtenidos en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II todavía no reflejan una mejoría sostenida.

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El propio entrenador descartó, por ahora, la llegada de más incorporaciones para el resto del semestre. “Defensivamente estamos completos, pero fichajes no. En la rueda de prensa el presidente lo explicó, yo creo que estamos bien, pero si aparece algo, la dirección deportiva, la dirigencia y nosotros decidiremos”, indicó.

Más allá de las críticas, Bustos dejó claro que conoce la exigencia que implica dirigir a Millonarios y que el margen de error es cada vez menor. “El fútbol es de resultados, necesitamos más efectividad, nosotros hemos creado muchas ocasiones”, concluyó.

Mientras una parte de la afición exige cambios inmediatos, la dirigencia mantiene el respaldo al cuerpo técnico y le concederá una nueva oportunidad para revertir el panorama.

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