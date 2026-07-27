Petro se burló de Abelardo de la Espriella por su ‘indecisión’ para escoger un lugar de posesión y le sugirió hacerlo en Miami

Gustavo Petro se burló de la intención del presidente electo de Abelardo de la Espriella de realizar la ceremonia de posesión en Cali - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de realizar la ceremonia de posesión fuera de Bogotá, lejos de la Plaza de Bolívar y del Capitolio Nacional.

El pronunciamiento del mandatario se produjo en medio de la discusión política por la solicitud del nuevo gobierno de trasladar la transmisión de mando al departamento del Cauca o a la ciudad de Cali.

La tradición institucional marca la realización del acto público en la Plaza de Bolívar de la capital ante el Congreso en pleno. Sin embargo, el senador Enrique Gómez, del movimiento Salvación Nacional, presentó una proposición para autorizar el traslado de la sede al Cauca, la cual obtuvo la aprobación de 55 votos en el Senado –a petición del propio jefe de Estado electo–.

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El Congreso de la República deberá decidir el lugar en donde se realizará la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

No obstante, la decisión definitiva dependerá del trámite pendiente en la Cámara de Representantes, cuya discusión está prevista para el 28 de julio. Con el cambio de planes, se espera que un día antes sea radicada una nueva proposición para que la ceremonia se realice en Cali, al parecer, por razones de seguridad.

Esta fue la burla y crítica de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella

Ante las versiones sobre la posibilidad de realizar el evento en Cali por motivos de seguridad, el presidente saliente publicó un texto en su cuenta oficial de la red social X para criticar y burlarse de la búsqueda de una sede alternativa.

“Buscan para posesionarse el nuevo presidente y no encuentran lugar en Colombia, deberían hacerlo en Miami, pues buscan el aire acondicionado, cuando tenemos muchos aires naturales en Colombia”, escribió el mandatario saliente.

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Cabe destacar que, para rematar su mensaje, Petro publicó una fotografía tomada por él mismo frente a un espejo y con una mano en su cadera, en línea con el tono de ironía que marcó todo su mensaje.

El jefe de Estado complementó su publicación con una selfie frente a un espejo, manteniendo el tono sarcástico con el que respondió a la polémica sobre la posesión presidencial - crédito @petrogustavo/X

A lo largo del mensaje, Petro cuestionó la decisión de modificar el lugar de la ceremonia y sugirió que De la Espriella debería optar por escenarios emblemáticos de la Costa Caribe: “Si eres, Abelardo, costeño colombiano, busca el mar o la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene todos los climas del mundo en poco espacio”.

El mandatario también aprovechó para hacer comentarios sobre la identidad cultural del presidente electo, al afirmar que “no ha aprendido De la Espriella ni de los árabes, ni de las wayúus, ni de la cultura romana e incluso de la italiana que sabe de calores”, antes de extenderse en reflexiones sobre la historia, la gastronomía, la literatura y las tradiciones mediterráneas.

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En otro de los apartes de su mensaje, el presidente hizo alusión a las tradiciones del Caribe y lanzó una nueva pulla contra De la Espriella al cuestionar su conexión con la cultura colombiana. La ironía fue evidente debido a la referencia del popular ‘no es de aquí ni es de allá’ por la triple nacionalidad —colombiana, estadounidense e italiana—, al señalar, entre líneas, que el mandatario electo no representa plenamente las costumbres del país.

Gustavo Petro cuestionó la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de realizar la ceremonia de posesión fuera de la Plaza de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

Petro se burla de que De la Espriella no sabe los bailes típicos de Colombia

“No he visto a De la Espriella que se atreva a bailar un porro, la ‘María Varilla’, al menos, que es el himno de Córdoba; creo que bailaría como cachaco chapineruno o paisa del poblado, horrible”, afirmó Gustavo Petro en X.

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En su extensa publicación, Gustavo Petro continuó con sus referencias culturales y literarias para cuestionar al presidente electo, por lo que aseguró que De la Espriella debería acercarse más a las tradiciones del país y expresó: “Creo que Abelardo no sería el bailarín del nuevo día que escribió mi amigo entrañable del M-19, Enán Lora de Ciénaga de Oro, en su poema a Bolívar, pero debería atreverse, ‘carpe diem’”.

A partir de esa reflexión, el jefe de Estado evocó al poeta estadounidense Walt Whitman para defender una visión humanista de la vida y criticar lo que considera una cultura centrada únicamente en el éxito económico.

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“Aprovecha el día, que no es ‘time is money’, sino que es vive la vida con intensidad como si fuera el último segundo de tu existencia”, escribió Petro.

Gustavo Petro sugirió que De la Espriella debería escoger escenarios del Caribe colombiano para la ceremonia, con el fin de representar su propia tierra - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado también hizo una recomendación sobre la eventual ceremonia en la capital del Valle del Cauca, ciudad que lidera Alejandro Eder: “Si Abelardo va a Cali, que se baile una salsa y no vaya de corbata, y póngase un lino blanco italiano o colombiano, que es muy cómodo en los calores”.

En la parte final del mensaje, Petro elevó el tono de sus críticas y aseguró que el presidente electo evita posesionarse en la Plaza de Bolívar por motivos políticos: “Por soberbia, el presidente ilegítimo no quiere posesionarse en la Plaza de Bolívar porque le remuerde en la conciencia ese libertador incómodo”.

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Además, concluyó con un llamado directo: “Que le dé la cara a Bolívar en su plaza y que invite al pueblo para ver si los votos eran de verdad o de mentira”.