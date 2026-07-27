La Alcaldía de Bogotá abrió 1.082 vacantes para la última semana de julio: estos son los perfiles requeridos

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Servicio Público de Empleo lideran en Bogotá una estrategia de empleabilidad incluyente para conectar a ciudadanos con trabajos formales - crédito Secretaría de Desarollo Económico

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Bogotá abrió 1.082 nuevas vacantes para la última semana de julio, ofreciendo oportunidades en sectores clave de la economía y para perfiles diversos, desde bachilleres hasta especialistas.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con el Servicio Público de Empleo, lidera la estrategia para fortalecer la empleabilidad incluyente y conectar a ciudadanos con trabajos formales en salud, tecnología, comercio, industria, servicios, logística, manufactura, construcción y transporte.

Según la secretaria María del Pilar López Uribe, la prioridad es que “cada vez más personas encuentren un empleo acorde con su perfil y sus capacidades”. La convocatoria, abierta del 27 de julio al 2 de agosto de 2026, incluye 692 vacantes publicadas en el Servicio Público de Empleo y 390 puestos disponibles en jornadas presenciales distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.

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La convocatoria de empleo en Bogotá estará abierta del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 e incluye 692 vacantes en el Servicio Público de Empleo y 390 puestos en jornadas presenciales - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Perfil de las vacantes y apoyo a poblaciones diversas

Las ofertas se dirigen a personas con diferentes niveles de formación: bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. De las 692 vacantes formales, la totalidad prioriza la vinculación de mujeres, 326 promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad, 293 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 156 a mayores de 50 años, 130 a personas sin experiencia laboral y 272 a quienes cuentan con formación técnica hasta posgrado.

Quienes requieren orientación para fortalecer su perfil, registrar su hoja de vida o prepararse para entrevistas pueden acudir gratuitamente a la Agencia de Empleo de Bogotá (carrera 13 No 27 – 00 – Edificio Bochica Local 12) y a los quioscos de empleo en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

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La programación de convocatorias, eventos de conexión laboral y vacantes vigentes puede consultarse a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y en la web oficial: https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/.

Las vacantes de empleo en Bogotá están dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas, con opciones para perfiles diversos - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Perfiles más solicitados

Entre las áreas más demandadas están salud, comercio, tecnología, logística, industria y servicios generales. Algunos de los perfiles requeridos incluyen auxiliares de enfermería, profesionales médicos especialistas, optómetras, asesores comerciales, operadores logísticos, auxiliares administrativos, técnicos de mantenimiento industrial, electromecánicos, soldadores, pintores industriales, auxiliares contables, conductores, ingenieros, desarrolladores de software y analistas financieros.

Lista de vacantes destacadas (27 de julio al 2 de agosto de 2026):

Abogado(a) senior

Administrador(a) de casinos

Analista de aduanas

Analista de control financiero

Analista de experiencia del proveedor

Analista de gestión de pedidos y servicio al cliente

Analista de soporte administrativo

Asesor(a) comercial deportivo(a)

Asesor(a) de ventas de equipos médicos

Asesor(a) de ventas de farmacia

Asistente administrativo(a)

Automation Analyst

Auxiliar administrativo(a)

Auxiliar administrativo(a) en salud

Auxiliar contable

Auxiliar de almacén

Auxiliar de archivo

Auxiliar de bodega

Auxiliar de enfermería

Auxiliar de enfermería para central de esterilización

Auxiliar de enfermería para imágenes diagnósticas

Auxiliar de experiencia del paciente

Auxiliar de instalación motorizado(a)

Auxiliar de panadería y pastelería

Auxiliar de servicios generales

Auxiliar de servicios generales / camarero(a) (hospitales u hoteles)

Auxiliar de soporte

Auxiliar de tecnología

Apoyo administrativo

Apoyo mesa de ayuda IT

Cajero(a)

Contabilidad

Consultor(a) comercial externo(a)

Conductor(a) de bus biarticulado

Controlador(a) de materiales

Coordinador(a) de comercio exterior

Customer Experience Analyst

Doctor(a) especialista en radiología

Domiciliario(a) con moto

Enfermero(a) profesional

Ejecutivo(a) de soporte comercial y ventas

Full Stack Engineer

Help Desk Analyst

Jurídico

Junior Technical Support Engineer

Líder de planeación financiera

Linux and Kubernetes SRE

Médico(a) general

Profesional en optometría

Profesional médico(a) especialista en cardiología y medicina interna

Profesional médico(a) especialista en urología

Programador(a) de máquinas automatizadas

Residente de electricidad

Técnico(a) electromecánico(a) III

Técnico(a) en mantenimiento de máquinas industriales

Técnico(a) motorizado(a) FTTH

Third Party Risk Specialist – Secondment

Trade Investment & Finance Analyst

Trade Investment & Finance Junior Analyst

Vendedor(a)

La oferta laboral prioriza a las mujeres e incluye 326 vacantes para personas con discapacidad, 293 para jóvenes, 156 para mayores de 50 años y 130 para personas sin experiencia laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones para los interesados

Las personas pueden registrar su hoja de vida y postularse en línea, así como acudir a las jornadas presenciales y puntos de empleo para recibir orientación profesional gratuita. La Alcaldía de Bogotá reitera que todas las ofertas y acompañamientos son sin costo y buscan fortalecer la empleabilidad formal, especialmente de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años.

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