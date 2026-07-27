La Alcaldía de Bogotá abrió 1.082 vacantes para la última semana de julio: estos son los perfiles requeridos

Bogotá abrió 1.082 nuevas vacantes para la última semana de julio, ofreciendo oportunidades en sectores clave de la economía y para perfiles diversos, desde bachilleres hasta especialistas.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con el Servicio Público de Empleo, lidera la estrategia para fortalecer la empleabilidad incluyente y conectar a ciudadanos con trabajos formales en salud, tecnología, comercio, industria, servicios, logística, manufactura, construcción y transporte.
Según la secretaria María del Pilar López Uribe, la prioridad es que “cada vez más personas encuentren un empleo acorde con su perfil y sus capacidades”. La convocatoria, abierta del 27 de julio al 2 de agosto de 2026, incluye 692 vacantes publicadas en el Servicio Público de Empleo y 390 puestos disponibles en jornadas presenciales distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.
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Perfil de las vacantes y apoyo a poblaciones diversas
Las ofertas se dirigen a personas con diferentes niveles de formación: bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. De las 692 vacantes formales, la totalidad prioriza la vinculación de mujeres, 326 promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad, 293 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 156 a mayores de 50 años, 130 a personas sin experiencia laboral y 272 a quienes cuentan con formación técnica hasta posgrado.
Quienes requieren orientación para fortalecer su perfil, registrar su hoja de vida o prepararse para entrevistas pueden acudir gratuitamente a la Agencia de Empleo de Bogotá (carrera 13 No 27 – 00 – Edificio Bochica Local 12) y a los quioscos de empleo en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.
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La programación de convocatorias, eventos de conexión laboral y vacantes vigentes puede consultarse a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y en la web oficial: https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/.
Perfiles más solicitados
Entre las áreas más demandadas están salud, comercio, tecnología, logística, industria y servicios generales. Algunos de los perfiles requeridos incluyen auxiliares de enfermería, profesionales médicos especialistas, optómetras, asesores comerciales, operadores logísticos, auxiliares administrativos, técnicos de mantenimiento industrial, electromecánicos, soldadores, pintores industriales, auxiliares contables, conductores, ingenieros, desarrolladores de software y analistas financieros.
Lista de vacantes destacadas (27 de julio al 2 de agosto de 2026):
- Abogado(a) senior
- Administrador(a) de casinos
- Analista de aduanas
- Analista de control financiero
- Analista de experiencia del proveedor
- Analista de gestión de pedidos y servicio al cliente
- Analista de soporte administrativo
- Asesor(a) comercial deportivo(a)
- Asesor(a) de ventas de equipos médicos
- Asesor(a) de ventas de farmacia
- Asistente administrativo(a)
- Automation Analyst
- Auxiliar administrativo(a)
- Auxiliar administrativo(a) en salud
- Auxiliar contable
- Auxiliar de almacén
- Auxiliar de archivo
- Auxiliar de bodega
- Auxiliar de enfermería
- Auxiliar de enfermería para central de esterilización
- Auxiliar de enfermería para imágenes diagnósticas
- Auxiliar de experiencia del paciente
- Auxiliar de instalación motorizado(a)
- Auxiliar de panadería y pastelería
- Auxiliar de servicios generales
- Auxiliar de servicios generales / camarero(a) (hospitales u hoteles)
- Auxiliar de soporte
- Auxiliar de tecnología
- Apoyo administrativo
- Apoyo mesa de ayuda IT
- Cajero(a)
- Contabilidad
- Consultor(a) comercial externo(a)
- Conductor(a) de bus biarticulado
- Controlador(a) de materiales
- Coordinador(a) de comercio exterior
- Customer Experience Analyst
- Doctor(a) especialista en radiología
- Domiciliario(a) con moto
- Enfermero(a) profesional
- Ejecutivo(a) de soporte comercial y ventas
- Full Stack Engineer
- Help Desk Analyst
- Jurídico
- Junior Technical Support Engineer
- Líder de planeación financiera
- Linux and Kubernetes SRE
- Médico(a) general
- Profesional en optometría
- Profesional médico(a) especialista en cardiología y medicina interna
- Profesional médico(a) especialista en urología
- Programador(a) de máquinas automatizadas
- Residente de electricidad
- Técnico(a) electromecánico(a) III
- Técnico(a) en mantenimiento de máquinas industriales
- Técnico(a) motorizado(a) FTTH
- Third Party Risk Specialist – Secondment
- Trade Investment & Finance Analyst
- Trade Investment & Finance Junior Analyst
- Vendedor(a)
Recomendaciones para los interesados
Las personas pueden registrar su hoja de vida y postularse en línea, así como acudir a las jornadas presenciales y puntos de empleo para recibir orientación profesional gratuita. La Alcaldía de Bogotá reitera que todas las ofertas y acompañamientos son sin costo y buscan fortalecer la empleabilidad formal, especialmente de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años.
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