Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Ramón Jesurún estaría inhabilitado para ser reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: este es el documento del Ministerio del Deporte que lo confirmaría

El comunicado firmado en 2024 emite un concepto sobre la reelección de Jesurún, el cual podría afectar su nombramiento en agosto de 2026 al frente de la FCF

Ramón Jesurún en su último periodo destacó la solidez financiera de la Federación Colombiana de Fútbol, que abrió su sede de alto rendimiento deportivo en Barranquilla - crédito Luisa González/REUTERS
Ramón Jesurún en su último periodo destacó la solidez financiera de la Federación Colombiana de Fútbol, que abrió su sede de alto rendimiento deportivo en Barranquilla - crédito Luisa González/REUTERS
Guardar

Ramón Jesurún ha ocupado la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) desde 2015, tras reemplazar a Luis Bedoya, y fue reelegido en los periodos 2018-2022 y 2022-2026.

El 19 de marzo de 2026, la asamblea de la federación eligió nuevamente a los integrantes del comité ejecutivo, y Jesurún resultó designado para el ciclo 2026-2030, aunque su posesión formal está prevista para el 28 de agosto de ese año. Esta situación ha generado una discusión jurídica y administrativa de alto perfil sobre la legalidad de su continuidad.

La normativa aplicable, específicamente el Decreto 1228 de 1995, establece que los miembros de los órganos de administración de organismos deportivos pueden ser elegidos por un periodo de cuatro años y reelegidos hasta por dos periodos sucesivos, lo que fija un límite de tres periodos consecutivos o 12 años continuos en el cargo.

PUBLICIDAD

Tal definición ha sido interpretada por el Ministerio del Deporte como un tope absoluto para cualquier directivo, sin distinción entre elecciones por reemplazo o por asamblea, y aplicable a todas las federaciones, ligas y clubes deportivos.

Concepto del Ministerio del Deporte de Colombia sobre la reelección de Ramón Jesurún, enviado en 2024 - crédito Jorge Hernán Peláez/X
Concepto del Ministerio del Deporte de Colombia sobre la reelección de Ramón Jesurún, enviado en 2024 - crédito Jorge Hernán Peláez/X

Jorge Hernán Peláez en sus redes sociales publicó la respuesta a un radicado que consultaba la elegibilidad de Jesurún para el mandato de la Federación Colombiana de Fútbol, que iniciaría en agosto.

El Ministerio, a través de un concepto firmado por la Coordinadora GIT de Deporte Aficionado, Nancy Paola Villamizar Lamus, fue enfático al contestar un derecho de petición: “En este sentido y teniendo en cuenta que la norma señalada es aplicable a todos los organismos deportivos es decir a las Federaciones, Ligas y Clubes Deportivos, el presidente actual de la Federación Colombiana de Fútbol, estaría inhabilitado para ser reelegido para un cuarto período estatutario.”

PUBLICIDAD

En consecuencia, según el criterio institucional, Ramón Jesurún no podría continuar en el cargo para el periodo 2026-2030, al haber ejercido tres periodos completos.

El debate sobre la reelección de Jesurún no ha sido solo una cuestión administrativa, sino que ha desatado recursos legales y movimientos de directivos de clubes del fútbol profesional. El presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción de Jesurún en el Comité Ejecutivo, argumentando que ya habría completado los periodos permitidos. Este recurso se sumó a la controversia que rodea la asamblea de agosto, en la que se definirá la continuidad de Jesurún.

La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La interpretación de la norma ha dividido a los actores del fútbol colombiano. Un sector sostiene que solo cuentan como periodos aquellos en los que el presidente fue elegido por la asamblea, mientras que otro considera que el ingreso de Jesurún como presidente de la Dimayor, que implica ser primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación, también debe computarse como periodo completo. Ambas posturas han tensionado el ambiente previo a la asamblea decisiva.

El Ministerio del Deporte, en un pronunciamiento del 2 de marzo, precisó que no tiene facultad para emitir conceptos vinculantes sobre casos particulares antes de que se materialicen hechos concretos, y aclaró que sus conceptos son de carácter general y abstracto. Por lo tanto, la decisión final sobre la inscripción y continuidad de Jesurún recae en la autonomía de la asamblea y en eventuales decisiones de los órganos de control disciplinario y judicial.

Otras quejas ante órganos de control por la reelección de Ramón Jesurún

La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El 16 de julio de 2026, la Procuraduría General de la Nación recibió una queja formal para investigar y, eventualmente, sancionar a funcionarios del Ministerio del Deporte que avalaron la inscripción de Jesurún para el periodo 2026-2030. La reclamación, radicada por Erika Alejandra Gutiérrez Zapata, se apoya en que el propio Ministerio había reconocido previamente que Jesurún había completado tres periodos: 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026.

La queja cita el oficio 2024EE0012329, donde el Ministerio fijó como criterio jurídico que cualquier elección dentro de un periodo determinado cuenta como cuatrienio completo y que el cómputo de los periodos de los directivos se hace en bloque. A pesar de estos antecedentes, la Resolución 000570 del 22 de junio de 2026 inscribió a los miembros del órgano de administración elegidos por la asamblea del 19 de marzo de 2026, dejando pendiente la definición de cargos específicos para después.

La continuidad de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol está supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá funciones el 28 de agosto de 2026. La disputa jurídica sobre la interpretación y aplicación del límite legal de tres periodos consecutivos de cuatro años será decisiva en esa asamblea, que también deberá ratificar la nueva composición del órgano directivo.

Temas Relacionados

Ramón JesurúnFederación Colombiana de FútbolMinisterio del DeporteFútbol ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así va la tabla de la reclasificación por el cupo a torneos internacionales: mano a mano entre Cali, Millonarios y Medellín

Ambos clubes quedaron fuera de las finales en el primer semestre y deberán hacer una campaña por el título en la segunda parte del año para asegurarse un cupo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Así va la tabla de la reclasificación por el cupo a torneos internacionales: mano a mano entre Cali, Millonarios y Medellín

Esta es la selección Colombia femenina que tuvo que vender postres y café para viajar a Turquía y ahora son campeonas del mundo

Además, el equipo masculino sub-19 consiguió medalla de plata y el femenino sub-24 se llevó la medalla de bronce en el mismo evento deportivo

Esta es la selección Colombia femenina que tuvo que vender postres y café para viajar a Turquía y ahora son campeonas del mundo

Dayro Moreno sigue aumentando su récord de goles en Colombia, con el primer tanto en la Liga BetPlay II-2026: esto le falta para llegar a los 400 goles

El nacido en Chicoral, Tolima, llegó a 386 goles como profesional y pretende alcanzar el histórico registro antes de su retiro de las canchas

Dayro Moreno sigue aumentando su récord de goles en Colombia, con el primer tanto en la Liga BetPlay II-2026: esto le falta para llegar a los 400 goles

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

La delegación cafetera se quedó con el segundo puesto, tras sumar medallas de oro en esquí náutico, patinaje artístico y waterpolo

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

El bicampeón de Colombia, el Junior FC, cayó de visitante ante Deportes Tolima en el inicio de la defensa de su título

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Deportes

Revelan documento del Ministerio del Deporte que inhabilitaría a Ramón Jesurún para ser reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Revelan documento del Ministerio del Deporte que inhabilitaría a Ramón Jesurún para ser reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Así va la tabla de la reclasificación por el cupo a torneos internacionales: mano a mano entre Cali, Millonarios y Medellín

Esta es la selección Colombia femenina que tuvo que vender postres y café para viajar a Turquía y ahora son campeonas del mundo

Dayro Moreno sigue aumentando su récord de goles en Colombia, con el primer tanto en la Liga BetPlay II-2026: esto le falta para llegar a los 400 goles

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio