Estos son los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026 que tendrían nuevo equipo para la temporada 2026-2027

James Rodríguez quedó libre tras su paso por Minnesota y se desconoce si seguirá como jugador profesional - crédito Lee Smith/REUTERS

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Tras la participación de selección Colombia en el Mundial 2026, varios de sus futbolistas quedaron instalados en el mercado de pases del segundo semestre y algunos ya negocian o esperan ofertas que podrían cambiarles el club en las próximas semanas. El movimiento alcanza a defensores, volantes y atacantes con situaciones distintas: desde jugadores con precio fijado hasta otros que ya salieron de sus equipos y todavía no definen destino.

Uno de los casos más avanzados es el de Dávinson Sánchez, cuyo nivel en la Copa del Mundo elevó su cotización. El Galatasaray tasó al defensor en 40 millones de euros y ya rechazó una propuesta de 30 millones de euros que habría presentado el Como de Italia.

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El otro central colombiano en la misma órbita es Jhon Lucumí, hoy en Bologna. La publicación indicó que Galatasaray lo contempla como posible reemplazo de Sánchez si concreta su venta, mientras que la semana pasada también se informó que el club italiano le habría prometido facilitar su salida si llega una oferta considerada conveniente.

Lucumí también entró en el radar del Como, equipo de Champions League, que abrió negociaciones por el defensor. El interés aparece en un momento en el que varios clubes buscan reforzar su zaga tras el cierre del Mundial.

Gustavo Puerta fue de los mejores jugadores de la selección Colombia y sería vendido por Racing de Santander entre 16 y 20 millones de euros - crédito Henry Romero/REUTERS

Otro nombre que ganó fuerza tras el torneo es Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander. El joven mediocampista fue señalado como una de las revelaciones de Colombia en el Mundial 2026 y, de acuerdo con el medio, Bologna acercó una oferta de 16 millones de euros, aunque el club español pretende 20 millones de euros por su pase.

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Los representantes del jugador manejan la situación y que no solo desde Italia hubo sondeos. Esa combinación de juventud, rendimiento y demanda lo ubica entre los colombianos con más posibilidades de transferencia en esta ventana.

En la lista también aparece Deiver Machado, que ya dejó Nantes y ahora evalúa propuestas. El lateral izquierdo fue vinculado con Deportivo La Coruña y Elche, ambos de España, y días atrás también surgió su nombre en el entorno de Sporting de Portugal.

El panorama de James Rodríguez es más incierto. Tras su salida de Minnesota, solo fue relacionado con América de México, aunque esa posibilidad no habría avanzado, y su futuro profesional sigue sin definirse después de un Mundial 2026 calificado como regular por la publicación.

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James Rodríguez jugó en los cinco partidos de la selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Rodríguez cumplió 35 años el 12 de julio y en los últimos días se dejó ver en redes sociales con familiares y amigos. Hasta ahora no ha aparecido una negociación firme que permita anticipar dónde jugará el próximo semestre.

Distinta, aunque también abierta, es la situación de Juan Fernando Quintero, que salió de River Plate el fin de semana pasado. Su partida se produjo después de declarar que el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet no lo tenía en cuenta y que lo mejor era apartarse.

En medios argentinos se mencionó a Atlético Mineiro como opción concreta para el segundo semestre de 2026. También se habló de alternativas en México e incluso en el fútbol italiano. Junior FC, Millonarios FC e Independiente Medellín son posibilidades que han manejado los agentes del jugador en pasados periodos de fichaje.

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Kevin Castaño en la última temporada con River Plate jugó apenas 222 minutos en siete partidos - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Kevin Castaño integra otro frente dentro de River Plate. Desde hace semanas, medios argentinos señalaron que el volante antioqueño es uno de los futbolistas que no seguirá en el club y al que le buscan equipo para la próxima temporada, aunque todavía no trascendió un destino probable.

Castaño tuvo minutos con Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán y Portugal. Antes de la Copa del Mundo, además, desde Flamengo existía la intención de buscarle salida al volante Jorge Carrascal.