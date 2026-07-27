Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

Estos fueron los cargos, contratos y millonarios ingresos que tuvo Juliana Guerrero durante el Gobierno de Gustavo Petro

Los registros iniciales en la plataforma de Función Pública datan de octubre de 2022. El 10 de ese mes se presentó su primer documento, correspondiente a una relación contractual con la Secretaría de Transparencia del Dapre

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Guardar

La nueva polémica sobre la presunta red de corrupción volvió a poner bajo la lupa los cargos, contratos e ingresos que Juliana Guerrero, la mujer considerada como la más fuerte en el Gobierno de Gustavo Petro, registró durante su paso por entidades del Gobierno nacional, en medio de diferencias entre sus declaraciones de bienes y rentas y otras cifras mencionadas en denuncias recientes.

Guerrero reportó en registros oficiales pasos por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente, con ingresos declarados de $6.000.000 en 2021, $2.000.000 en 2022, $3.000.000 en 2023 y 2024, y $5.000.000 en una declaración posterior. En contraste, las denuncias recientes mencionan cobros de $1.000.000, anticipos de $200.000.000 y comisiones del 10%, montos que no aparecen reflejados en esas declaraciones.

PUBLICIDAD

El nuevo escrutinio surgió ante una investigación de Semana, que expuso una presunta estructura que Juliana habría integrado junto con su hermana, Verónica Guerrero. El reporte sostiene que la red habría operado con testimonios, audios, chats de WhatsApp y comprobantes de consignaciones bancarias. El contenido también señala que la operación habría comenzado en el segundo semestre de 2024 y se habría extendido a distintos departamentos del país. Asimismo, indica que las hermanas habrían ejercido influencia sobre entidades estatales entre 2024 y 2026, pese a no tener, según esa versión, una vinculación laboral formal en ese período.

Guerrero negó públicamente haber recibido “dinero, comisiones o beneficios económicos por gestiones ante entidades públicas”. También aseguró que no mantiene “contratos ni nombramientos con el Gobierno nacional desde hace más de un año”.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro, presidente de Colombia, brindó total respaldo a Juliana Guerrero - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia, brindó total respaldo a Juliana Guerrero - crédito Carlos Ortega/EFE

Primeros registros de Juliana Guerrero en el Gobierno

Los primeros registros de Juliana Guerrero en la plataforma de Función Pública aparecen desde octubre de 2022. Su primer documento se presentó el 10 de octubre de ese año por una relación de contratista ante la Secretaría de Transparencia del Dapre.

De acuerdo con la hoja de vida, la vinculación correspondió al cargo de asistente secretaria ejecutiva. Lo desempeñó entre el 10 de noviembre de 2022 y el 1 de enero de 2023.

En esa declaración, Guerrero informó que en 2021 recibió $6.000.000 por salarios e ingresos laborales. No reportó cuentas bancarias en Colombia o en el exterior ni bienes patrimoniales.

Cifras reportadas ante el Ministerio del Interior

El siguiente registro también fue como contratista, esta vez ante el Ministerio del Interior, en enero de 2023. Para esa vinculación quedaron cinco documentos en total, entre la declaración inicial y cuatro correcciones. En el primer formulario, Guerrero informó que en 2022 recibió $2.000.000 solo por salarios e ingresos laborales. Tampoco declaró cuentas de ahorro en Colombia o fuera del país en esa primera versión.

Las últimas correcciones sí incorporaron una cuenta en el país. Allí reportó un saldo de $2.542.098 a diciembre de 2022.

Después, en marzo de 2023, apareció un nuevo documento por otra vinculación como contratista con el mismo ministerio. El formulario mantuvo las mismas cuentas del anterior, pero cambió el domicilio del municipio de Agustín Codazzi, en el Cesar, a Valledupar.

Según la hoja de vida, el vínculo correspondió al cargo de enlace territorial de la Dirección de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Lo ejerció entre el 10 de marzo y el 9 de agosto de 2023.

La primera declaración de Juliana Guerrera oscila los $6.000.000 - crédito Función Pública
La primera declaración de Juliana Guerrera oscila los $6.000.000 - crédito Función Pública

Cambios de 2024 y 2025 en sus declaraciones

La siguiente declaración se presentó en septiembre de 2024 ante el Ministerio del Interior por concepto de retiro. Allí registró $3.000.000 de ingresos por salarios en 2023 y $1.000.000 en su cuenta de ahorros a diciembre de ese año anterior. Ese mismo día también quedó un documento de ingreso como contratista al mismo ministerio. Repitió las mismas cifras y fijó su residencia en Bogotá.

En enero de 2025, Guerrero presentó otra declaración por una vinculación como contratista con el Dapre. En ese documento informó $3.000.000 de ingresos en 2024, solo por salarios e ingresos laborales, y un saldo de $50.000 en su cuenta de ahorros al cierre del año anterior.

Volvió a presentar una nueva declaración en marzo de 2025 para una vinculación como asesora en el Ministerio del Interior. Allí mantuvo las mismas cifras del documento anterior. Esa vinculación coincide con el cargo que figura en su hoja de vida como jefa de despacho del ministro del Interior. Según el registro, lo ocupó desde el 6 de marzo de 2025.

Contraste entre las declaraciones y el contrato hallado

Las últimas cuatro declaraciones aparecen bajo el tipo “designada presidente”, de acuerdo con los registros de Función Pública. En esos documentos, el campo de cargo o función figura vacío. El primero de esos registros fue con el Dapre el 19 de marzo de 2025. Después aparecieron otros dos con la misma entidad el 25 y el 26 de marzo.

En la declaración de 2025, Guerrero mantuvo el reporte de $3.000.000 de ingresos del año anterior. Pero informó $3.000.000 en su cuenta de ahorros a diciembre de 2024, pese a que en otros formularios había consignado solo 50 mil pesos. En la del 26, registró $5.000.000 de ingresos, en lugar de los $3.000.000 anteriores. De esa suma, $2.000.000 correspondían a salarios y $3.000.000 a otros ingresos y rentas, además de $3.000.000 en cuenta bancaria al cierre de 2024.

Las cuatro declaraciones más recientes corresponden a nombramientos en calidad de "presidente designado", según los registros de la Función Pública - crédito Función Pública
Las cuatro declaraciones más recientes corresponden a nombramientos en calidad de "presidente designado", según los registros de la Función Pública - crédito Función Pública

La última declaración en la plataforma corresponde a una vinculación del 14 de abril con el Ministerio de Ambiente. El documento no la clasifica como ingreso, sino como “Otro”, y repite las mismas cifras de la declaración inmediatamente anterior.

Entre julio y septiembre de ese mismo año crecieron los cuestionamientos por su aspiración a la Vicepresidencia de la Juventud del Ministerio de la Igualdad y por el título académico presentado. Actualmente enfrenta una investigación formal por la presunta presentación de títulos falsos para acceder a cargos públicos.

La revisión de Secop Integrado solo arrojó un contrato relacionado con la cédula de Guerrero. Ese contrato tuvo un valor de $11.786.424 y corresponde a la labor de enlace territorial mencionada antes. El contrato se celebró por modalidad directa y tuvo una duración de cuatro meses. El esquema de pago fijó una base de $2.946.606 por mes vencido, con un primer desembolso proporcional por los días efectivamente trabajados y luego pagos mensuales por el mismo valor.

Mientras que la revisión de la Superintendencia de Notariado y Registro también concluyó que no posee propiedades en el país. El dato coincide con lo consignado por Guerrero en sus declaraciones ante Función Pública.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroGustavo PetroContratos de Juliana GuerreroColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Judicializado exviceministro de Defensa por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación señaló presuntas anomalías en la selección y adjudicación de un acuerdo por 32 millones de dólares, que habría sido orientado para beneficiar a una firma sin requisitos técnicos, jurídicos ni financieros

Judicializado exviceministro de Defensa por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros MI-17

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario entrante explicó por qué Barranquilla sería sede alterna del Gobierno: “Se trata de acercar el poder a los ciudadanos”

De la Espriella presentará una propuesta para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario entrante explicó por qué Barranquilla sería sede alterna del Gobierno: “Se trata de acercar el poder a los ciudadanos”

La Alcaldía de Bogotá abrió 1.082 vacantes para la última semana de julio: estos son los perfiles requeridos

La convocatoria estará disponible del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 e incluye 692 ofertas en línea y 390 cupos en jornadas presenciales en distintos puntos de la ciudad

La Alcaldía de Bogotá abrió 1.082 vacantes para la última semana de julio: estos son los perfiles requeridos

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

El famoso habló sobre la reacción de algunos clientes que lo ven en su nueva labor y cuestionó la idea de que las figuras de la televisión deben vivir rodeadas de lujos

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Gustavo Petro le ganó pulso jurídico a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que lo había acusado de desacato: este es el fallo

La determinación, dada a conocer por el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, sostuvo que la solicitud de la CRC no demostró la existencia de una orden específica incumplida por el gobernante en su alocución del 27 de abril de 2026

Gustavo Petro le ganó pulso jurídico a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que lo había acusado de desacato: este es el fallo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Deportes

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo

De concretarse la oferta de Al Hilal por Luis Díaz, el guajiro pasaría a ser la transferencia más costosa de un colombiano en la historia

Estos son los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026 que tendrían nuevo equipo para la temporada 2026-2027

Ramón Jesurún estaría inhabilitado para ser reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: este es el documento del Ministerio del Deporte que lo confirmaría