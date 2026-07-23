Colombia

Rafael Nieto explicó por qué se opone a que De la Espriella se posesione en guarnición militar: “Solamente los dictadores lo hacen allá”

El senador del Centro Democrático fue uno de los 35 congresistas que le hicieron contrapeso a la proposición, aunque finalmente fue avalada con 55 votos a favor

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Rafael Nieto advirtió que no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella si la ceremonia se realiza en una unidad militar - crédito Colprensa
Rafael Nieto advirtió que no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella si la ceremonia se realiza en una unidad militar - crédito Colprensa

Después de que la plenaria del Senado aceptara mayoritariamente la proposición con la que se podría desarrollar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella por fuera de las instalaciones del Congreso de la República en Bogotá, se encendió la polémica en la clase política colombiana.

Mientras que algunos defienden que se realice el acto presidencial fuera de la capital colombiana ―en aras de enviar un mensaje de descentralización―, otros lo cuestionan debido a la propuesta del mandatario electo de realizar la transmisión de mando en una unidad adscrita al Ejército Nacional de Colombia, específicamente en el departamento de Cauca; aunque esta iniciativa no ha sido avalado por el legislativo.

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Ese fue el caso de Rafael Nieto Loaiza, senador del partido Centro Democrático, que fue uno de los 35 congresistas que votaron en contra de la proposición liderada por el movimiento Salvación Nacional.

El congresista, en diálogo con Blu Radio, explicó que, aunque respalda la intención de realizar la actividad por fuera de Bogotá, considera que se debe respetar el fuero militar por encima del fuero político.

“Comparto la idea del homenaje a la fuerza pública. Pero antes de ello se requiere preservar la institucionalidad democrática y el mensaje simbólico de subordinación del poder militar al poder civil. La idea de que los legisladores posesionen al nuevo presidente de la República en una guarnición militar va en contra de ese principio republicano”, indicó el parlamentario al citado medio de comunicación.

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Incluso, rememoró que en el país solo existen tres antecedentes donde el mandatario tomo juramento en una guarnición militar. “En Colombia los antecedentes son malos. Solamente los tres dictadores que hemos tenido se han posesionado en cuarteles, en guarniciones militares: José María Melo, Tomás Cipriano de Mosquera y Gustavo Rojas Pinilla. ¿Por qué vamos a romper esa tradición? ¿Por qué vamos a dar un mensaje equivocado?”, comentó.

Ante ello, Nieto Loaiza fue más allá y advirtió que si la iniciativa prospera en su totalidad en el Congreso, no estará presente en el acto presidencial del 7 de agosto.

“Creo que sirve hacerle el homenaje a nuestros soldados y a nuestros policías, pero hágalo inmediatamente después de haberse posesionado en un recinto civil ante el Congreso de la República (...) si aquí lo que finalmente termina decidiéndose es que la posesión se hace en una guarnición militar, yo no voy a acompañar esa posesión”, complementó.

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