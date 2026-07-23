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Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

La Tricolor enfrentará a las tres selecciones más importantes de la Concacaf, en una nueva gira de partidos por ciudades de Estados Unidos

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La selección Colombia comenzará a planificar el plan de trabajo rumbo a la Copa América 2028 y la Copa Mundial de la FIFA 2030 - crédito Reuters/Anne-Marie Sorvin
La selección Colombia comenzará a planificar el plan de trabajo rumbo a la Copa América 2028 y la Copa Mundial de la FIFA 2030 - crédito Reuters/Anne-Marie Sorvin

La selección Colombia comienza a pensar en lo que será el nuevo ciclo entre el segundo semestre de 2026 y de 2030, año en el que se jugará la Copa Mundial de la FIFA en seis países y tres continentes.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado la continuidad de Néstor Lorenzo o el final de su ciclo como entrenador de la selección absoluta, sí se tienen definidos los que serían los cuatro partidos amistosos de la Fecha FIFA, que iniciará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre.

Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, había informado que el primer partido sería contra la selección de México y el último ante Perú. El mismo comunicador dio a conocer que los otros dos rivales de la Tricolor serán Estados Unidos y Canadá, enfrentando así a las tres selecciones más importantes de la Concacaf.

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Estos dos encuentros aun no tienen sede definida ni días confirmados. Entre tanto, ante la Tri se jugaría entre el 24 y el 26 de septiembre en Baltimore y ante el combinado Inca en la ciudad de Miami.

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