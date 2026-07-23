Colombia

Inpec estaría tramitando el traslado de ‘Lindolfo’, de la banda La Oficina, a una cárcel de Valledupar: “¿Será que tiene algún negocio?”

Según denunció la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, el 17 de julio de 2026 el interno también radicó una nueva petición de libertad condicional al alegar que ya cumplió tres quintas partes de la pena

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Paz Urbana - Antioquia
La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla pidió al Inpec explicar con transparencia el posible traslado de alias Lindolfo desde la cárcel de Itagüí a La Tramacúa de Valledupar - crédito Paz Urbana

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla lanzó una advertencia pública tras conocer la posible transferencia de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, desde la cárcel de Itagüí hacia el penal de La Tramacúa en Valledupar.

Carrasquilla solicitó a las autoridades del Inpec y otras entidades competentes que expliquen las razones detrás de este trámite y exigió máxima transparencia en cada etapa del proceso.

Para la cabildante, el traslado solicitado por el propio Murillo Echeverri resulta sospechoso, sobre todo después de que la justicia negara en repetidas ocasiones su petición de libertad condicional en Medellín.

“Se nos va alias Lindolfo de viaje para Valledupar. Y no es propiamente a conocer el río Guatapurí. Resulta que me llegó una información por las fuentes que tengo en el INPEC, y ustedes lo van a poder ver en el pantallazo, donde se dispuso el traslado a la cárcel de La Tramacúa”, señaló la concejal.

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Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, y Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, figuran en las hipótesis sobre los posibles motivos de la fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa y Policía Nacional
Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, y Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, figuran en las hipótesis sobre los posibles motivos de la fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa y Policía Nacional

Carrasquilla recordó que hay antecedentes de maniobras irregulares en traslados penitenciarios, como ocurrió con una jueza condenada por favorecer la salida de alias Carlos Pesebre.

Por ello, pidió que la vigilancia sobre este caso se mantenga de manera rigurosa y que se evite cualquier intento de sortear las decisiones negativas que la justicia ha emitido en la capital antioqueña.

Además del silecioso traslado, Carrasquilla también denunció que el expediente de alias Lindolfo también cuenta con otra novedad: el 17 de julio, presentó una nueva solicitud de libertad, argumentando el cumplimiento de las tres quintas partes de su condena.

Sin embargo, el juez encargado rechazó la petición, lo que incrementó las dudas sobre los motivos de su traslado a un nuevo centro penitenciario.

Y aquí dejo la pregunta: ¿será que tiene algún negocio, como hicimos la denuncia con una juez que ya fue condenada por otorgarle la libertad a alias Carlos Pesebre? ¿Será que está pasando lo mismo en Valledupar?”, cuestionó la concejala, quien insistió en que hechos recientes justifican una vigilancia especial.

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La polémica por la fiesta en la cárcel de Itagüí

Sebastián Murillo cumple una condena de 18 años de cárcel - crédito Policía Nacional
Sebastián Murillo cumple una condena de 18 años de cárcel - crédito Policía Nacional

El escándalo que rodea a ‘Lindolfo’ no se limita al traslado. El pasado 8 de abril, la cárcel de Itagüí fue escenario de una fiesta vallenata sin precedentes. Más de 100 personas, entre internos y visitantes, participaron en una parranda encabezada por el cantante Nelson Velásquez.

La celebración, presuntamente costeada por los propios reclusos y valorada en más de 500 millones de pesos, carecía de autorización oficial y culminó con la suspensión de funcionarios del Inpec, incluyendo a los directores del penal.

Según información recogida por Carrasquilla y otros concejales, la fiesta tenía dos motivos principales: el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez (‘Pocho’), líder de ‘La Agonía’, y la expectativa de que un juez concediera la libertad condicional a ‘Lindolfo’. Sin embargo, la celebración terminó trayendo consecuencias negativas para ambos. ‘Pocho’ fue trasladado a Girón, Santander, y la solicitud de libertad de ‘Lindolfo’ fue denegada por el juez el 21 de abril, pese a que la defensa había reiterado la petición días antes.

La defensa de Murillo Echeverri apeló la decisión, y el trámite sigue pendiente de resolución. Ante la imposibilidad de lograr su excarcelación por la vía judicial en Medellín, se activó la alternativa de solicitar el traslado a otro penal.

Trayectoria criminal y situación judicial de alias Lindolfo

Sebastián Murillo Echeverri enfrenta una condena por su relación con estructuras delictivas en el Valle de Aburrá. Fue capturado en febrero de 2018 durante una operación que desmanteló parte de La Oficina, organización vinculada al narcotráfico y la extorsión. De acuerdo con las investigaciones, comenzó su carrera delictiva como reclutador de mujeres y ascendió hasta convertirse en uno de los cabecillas de confianza.

Además, las autoridades lo señalan como líder de la banda Caicedo, responsable de homicidios, tráfico de droga, secuestros y desplazamientos forzados en Medellín. En septiembre de 2018, ‘Lindolfo’ suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los cargos y obtuvo así una reducción en su pena.

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