Esto dijeron los gremios del Atlántico sobre la propuesta de Abelardo de la Espriella de que Barranquilla sea la “capital alterna” de Colombia

La Presidencia de la República tendría presencia institucional en Barranquilla como parte de la estrategia del gobierno entrante - crpedito EFE/ STR

La decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de promover a Barranquilla como capital alterna de Colombia generó reacciones inmediatas entre los sectores empresariales del Caribe.

La medida busca institucionalizar la presencia de la Presidencia en la región, impulsando un modelo de gobierno más cercano a las dinámicas locales.

Según la propuesta, el nuevo Ejecutivo no solo trasladaría su despacho a La Arenosa, sino que prevé la presencia regular de ministros, lo que abriría la puerta a una gestión más ágil de proyectos y recursos en el territorio. El enfoque apunta a fortalecer la descentralización y acercar las instituciones nacionales a las regiones.

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La noticia fue recibida con optimismo por los gremios empresariales. Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo del Comité Intergremial Atlántico, resaltó: “Esto es un anuncio que genera confianza en la ciudad y además pone de presente la importancia de la descentralización para el nuevo gobierno”.

El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para Cepeda Tarud, la llegada del poder ejecutivo a Barranquilla, acompañada de ministros, “nos abre un mar de oportunidades donde se mueve el poder público en cualquier país”.

Durante el foro ‘Nuevo Entorno para el Desarrollo de Negocios en Colombia’, organizado por AmCham Atlántico y Magdalena, Cepeda Tarud profundizó en las expectativas que genera la propuesta: “Eso genera además la oportunidad de gestionar recursos, gestionar proyectos, porque vamos a tener también aquí seguramente el Ejecutivo, no solamente el presidente, sino a sus ministros en la ciudad de Barranquilla constantemente.”

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Más reacciones empresariales

La directora de AmCham Atlántico y Magdalena, Vicky Ibáñez, compartió el entusiasmo del sector privado: “Esto le da una mayor visibilidad a la ciudad.” Ibáñez destacó que los gremios se han preparado para asumir este desafío: “Tal vez lo que no pensamos era la rapidez con que esto iba a pasar, pero estamos preparados.”

Ibáñez destacó que las conversaciones entre las distintas organizaciones empresariales reflejan un alto nivel de alineamiento con los intereses de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. “Todo eso es crucial”, afirmó, al referirse al trabajo conjunto y la unidad de visión que comparten los actores locales.

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El Comité Intergremial Atlántico sostuvo que el presidente y sus ministros en Barranquilla pueden impulsar encadenamientos productivos, proyectos y recursos- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los líderes gremiales, la cercanía con ministros como Elsa Noguera (Transporte) y Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo), ambos con raíces en la región, representa una oportunidad adicional para consolidar proyectos estratégicos y fortalecer el desarrollo económico de la zona Caribe.

¿Qué dijo el presidente electo?

El mandatario aseguró que su gestión no se limitará a Bogotá y que buscará instalar una sede real del poder ejecutivo fuera de la capital, como parte de una estrategia para descentralizar el Gobierno.

En una de sus recientes intervenciones públicas, De la Espriella fue contundente: “¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”, escribió el presidente electo en sus plataformas digitales.

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La propuesta fue presentada durante un encuentro de empalme territorial en Montería, Córdoba, y reiterada en redes sociales, donde el presidente electo compartió un video resumiendo sus argumentos. La iniciativa contempla que, además de Barranquilla, Cali y Medellín funcionen como sedes alternas, en lo que describió como una reorganización política y operativa para acercar las decisiones estatales a las regiones.

De la Espriella ha coordinado reuniones con sus ministros designados en la capital del Atlántico, donde ha instalado su centro de operaciones para preparar detalles del próximo gabinete. La apuesta es que otras entidades, como ProColombia, trasladen sus sedes a ciudades diferentes de Bogotá. “Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista”, reiteró el mandatario durante su intervención en territorio cordobés.

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El presidente electo explicó que su propuesta responde a lo que calificó como un “abandono centralista” y subrayó la dimensión simbólica y política de su apuesta. Destacó que, según su visión, desde hace más de un siglo no ha habido un presidente de la Costa Caribe. Aunque mencionó que Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, usó esa referencia para marcar distancia con la tradición centralista.