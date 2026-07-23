Colombia

Esto dijeron los gremios del Atlántico sobre la propuesta de Abelardo de la Espriella de que Barranquilla sea la “capital alterna” de Colombia

La iniciativa busca formalizar la presencia de la Presidencia de la República en esa ciudad, con operación desde las regiones y un refuerzo a la descentralización institucional

Guardar
Google icon
La Presidencia de la República tendría presencia institucional en Barranquilla como parte de la estrategia del gobierno entrante - crpedito EFE/ STR
La Presidencia de la República tendría presencia institucional en Barranquilla como parte de la estrategia del gobierno entrante - crpedito EFE/ STR

La decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de promover a Barranquilla como capital alterna de Colombia generó reacciones inmediatas entre los sectores empresariales del Caribe.

La medida busca institucionalizar la presencia de la Presidencia en la región, impulsando un modelo de gobierno más cercano a las dinámicas locales.

Según la propuesta, el nuevo Ejecutivo no solo trasladaría su despacho a La Arenosa, sino que prevé la presencia regular de ministros, lo que abriría la puerta a una gestión más ágil de proyectos y recursos en el territorio. El enfoque apunta a fortalecer la descentralización y acercar las instituciones nacionales a las regiones.

PUBLICIDAD

La noticia fue recibida con optimismo por los gremios empresariales. Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo del Comité Intergremial Atlántico, resaltó: “Esto es un anuncio que genera confianza en la ciudad y además pone de presente la importancia de la descentralización para el nuevo gobierno”.

El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para Cepeda Tarud, la llegada del poder ejecutivo a Barranquilla, acompañada de ministros, “nos abre un mar de oportunidades donde se mueve el poder público en cualquier país”.

Durante el foro ‘Nuevo Entorno para el Desarrollo de Negocios en Colombia’, organizado por AmCham Atlántico y Magdalena, Cepeda Tarud profundizó en las expectativas que genera la propuesta: “Eso genera además la oportunidad de gestionar recursos, gestionar proyectos, porque vamos a tener también aquí seguramente el Ejecutivo, no solamente el presidente, sino a sus ministros en la ciudad de Barranquilla constantemente.”

PUBLICIDAD

Más reacciones empresariales

La directora de AmCham Atlántico y Magdalena, Vicky Ibáñez, compartió el entusiasmo del sector privado: “Esto le da una mayor visibilidad a la ciudad.” Ibáñez destacó que los gremios se han preparado para asumir este desafío: “Tal vez lo que no pensamos era la rapidez con que esto iba a pasar, pero estamos preparados.”

Ibáñez destacó que las conversaciones entre las distintas organizaciones empresariales reflejan un alto nivel de alineamiento con los intereses de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. “Todo eso es crucial”, afirmó, al referirse al trabajo conjunto y la unidad de visión que comparten los actores locales.

Ilustración acuarela de un hombre con traje oscuro y camisa blanca, la bandera de Colombia en la solapa, sobre un fondo urbano con río, parque, autos y edificios.
El Comité Intergremial Atlántico sostuvo que el presidente y sus ministros en Barranquilla pueden impulsar encadenamientos productivos, proyectos y recursos- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los líderes gremiales, la cercanía con ministros como Elsa Noguera (Transporte) y Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo), ambos con raíces en la región, representa una oportunidad adicional para consolidar proyectos estratégicos y fortalecer el desarrollo económico de la zona Caribe.

¿Qué dijo el presidente electo?

El mandatario aseguró que su gestión no se limitará a Bogotá y que buscará instalar una sede real del poder ejecutivo fuera de la capital, como parte de una estrategia para descentralizar el Gobierno.

En una de sus recientes intervenciones públicas, De la Espriella fue contundente: “¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”, escribió el presidente electo en sus plataformas digitales.

La propuesta fue presentada durante un encuentro de empalme territorial en Montería, Córdoba, y reiterada en redes sociales, donde el presidente electo compartió un video resumiendo sus argumentos. La iniciativa contempla que, además de Barranquilla, Cali y Medellín funcionen como sedes alternas, en lo que describió como una reorganización política y operativa para acercar las decisiones estatales a las regiones.

De la Espriella ha coordinado reuniones con sus ministros designados en la capital del Atlántico, donde ha instalado su centro de operaciones para preparar detalles del próximo gabinete. La apuesta es que otras entidades, como ProColombia, trasladen sus sedes a ciudades diferentes de Bogotá. “Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista”, reiteró el mandatario durante su intervención en territorio cordobés.

El presidente electo explicó que su propuesta responde a lo que calificó como un “abandono centralista” y subrayó la dimensión simbólica y política de su apuesta. Destacó que, según su visión, desde hace más de un siglo no ha habido un presidente de la Costa Caribe. Aunque mencionó que Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, usó esa referencia para marcar distancia con la tradición centralista.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaBarranquillaCapital alternaGremios AtlánticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el rango más alto al que se puede llegar en el Ejército en Colombia y así se puede acceder a él

Para poder alcanzar el nivel se requieren varios años de estudio y décadas de carrera militar

Este es el rango más alto al que se puede llegar en el Ejército en Colombia y así se puede acceder a él

Amaranta Hank afirmó que la posesión de De la Espriella en Cauca traería altos costos para el Estado: “¿Ese es el Gobierno austero entrante?”

La senadora del Pacto Histórico y exactriz de cine para adultos señaló que los gastos logísticos y de seguridad para trasladar la ceremonia presidencial a dicho departamento superarían los 1.700 millones de pesos

Amaranta Hank afirmó que la posesión de De la Espriella en Cauca traería altos costos para el Estado: “¿Ese es el Gobierno austero entrante?”

Hallaron cuerpo en estado de descompósición en un canal de agua al norte de Bogotá

El descubrimiento se reportó este 23 de julio de 2026 en la calle 127 con avenida Córdoba

Hallaron cuerpo en estado de descompósición en un canal de agua al norte de Bogotá

Alejandro Char reaccionó a la propuesta de De la Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia: “Muestra de confianza”

El mandatario de la capital del Atlántico agradeció al presidente electo por “reivindicar” el trabajo de las regiones y por “demostrar” que el país debe ser gobernado escuchando y trabajando en los territorios

Alejandro Char reaccionó a la propuesta de De la Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia: “Muestra de confianza”

Cuánto costó la posesión presidencial de Gustavo Petro en 2022: superó por poco la del expresidente Iván Duque

Teniendo en cuenta la coyuntura generada por el traslado y el gasto que generaría la toma de mando de Abelardo de la Espriella en el Cauca, se ha hecho viral el costo que se generó el 7 de agosto de 2022 por el acto de posesión del mandatario saliente

Cuánto costó la posesión presidencial de Gustavo Petro en 2022: superó por poco la del expresidente Iván Duque
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón, preocupada por la integridad de su familia, pide ayuda de las autoridades por supuestas amenazas: “Lamentable llegar a esto”

Yina Calderón, preocupada por la integridad de su familia, pide ayuda de las autoridades por supuestas amenazas: “Lamentable llegar a esto”

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Deportes

El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva: dos colombianos integran el equipo

El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva: dos colombianos integran el equipo

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador de la selección Colombia: la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de su contrato