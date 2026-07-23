El Túnel del Toyo no abrirá hasta completar 18 túneles y 29 puentes: Invías explicó el retraso de la megaobra en Antioquia

Invías mantiene para octubre de 2027 la entrega del corredor del Túnel del Toyo, pero advirtió que aún faltan obras civiles clave para su entrada en operación - crédito Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo

El Instituto Nacional de Vías (Invías) entregó detalles sobre el avance y los retos pendientes del corredor del Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, una de las obras de infraestructura más ambiciosas e importantes del país.

Aunque la entrega del corredor está programada para octubre de 2027, persisten obras civiles clave sin adelantar, lo que impide la puesta en operación del sistema, que no solo comprende el túnel principal sino un complejo vial integral de 38 kilómetros.

El Túnel del Toyo, con 9,8 kilómetros, será el más largo de América y pieza central de la llamada Nueva Vía al Mar, pero el proyecto es mucho más que este túnel: abarca la construcción de 18 túneles, 29 puentes y cerca de 17 kilómetros de vía a cielo abierto. Para que el corredor pueda entrar en servicio con los más altos estándares de seguridad y eficiencia, Invías precisa que es indispensable que todas estas obras estén concluidas y certificadas.

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Invías mantiene para octubre de 2027 la entrega del corredor del Túnel del Toyo, pero advirtió que aún faltan obras civiles clave para su entrada en operación - crédito Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo

Obras pendientes y cronograma vigente

De acuerdo con el cronograma de ejecución, aún quedan por finalizar dos túneles, siete puentes y aproximadamente seis kilómetros de vía a cielo abierto, todos fundamentales para garantizar la conectividad y operación integral del corredor. Estas obras están bajo responsabilidad de la Gobernación de Antioquia y su culminación es condición necesaria para avanzar a la siguiente etapa.

El director de Invías, Juan Jiménez, fue enfático al señalar que no sería responsable instalar los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo mientras la infraestructura civil no esté completamente terminada. “El túnel del Toyo es apenas uno de 18 túneles que componen este proyecto, del cual faltan aún por construir dos túneles y siete puentes a cargo de la Gobernación de Antioquia. Es totalmente falso que si instalamos los equipos del túnel del Toyo, este entraría a funcionar”, afirmó.

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Jiménez también aclaró que los equipos electromecánicos —sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendio, comunicaciones y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)— ya han sido adquiridos, se encuentran en bodegas en Colombia y su instalación está programada para cuando se concluyan y certifiquen las obras civiles.

El cronograma del corredor del Túnel del Toyo aún contempla la terminación de dos túneles, siete puentes y seis kilómetros de vía a cielo abierto a cargo de la Gobernación de Antioquia - crédito Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo

La decisión responde a criterios técnicos y de gestión del riesgo: instalar tecnología de alto costo en una infraestructura inconclusa podría comprometer las garantías, acelerar el deterioro y suponer un uso ineficaz de los recursos públicos.

Financiamiento y desafíos logísticos

El Gobierno nacional ha comprometido cerca de $1,4 billones para la ejecución de las obras bajo su responsabilidad y ha asegurado la financiación del contrato de equipos electromecánicos, con una inversión superior a $516 mil millones. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia aún gestiona recursos para terminar los túneles y puentes que le corresponden. Según Invías, la Asamblea de Antioquia discute la asignación de fondos adicionales para garantizar la terminación de estas obras.

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Frente a versiones que sugieren que el túnel podría operar si se instalaran los equipos, Invías insistió en que esto responde más a expectativas políticas que a los requerimientos reales del proyecto. “No podemos ser irresponsables e ir a instalar unos equipos que no sabemos quién va a cuidar y que además tienen riesgo porque aún hay filtraciones y obras pendientes”, advirtió el director de Invías.

Invías afirmó que los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo no se instalarán hasta que las obras civiles estén concluidas y certificadas - crédito Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo

¿Qué comprende el megaproyecto y por qué es clave?

La Nueva Vía al Mar Túnel del Toyo y sus vías de acceso forman parte de las Autopistas de la Prosperidad y el programa de concesiones viales 4G del Gobierno nacional. El contrato de obra pública fue firmado el 11 de diciembre de 2015 entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia y el Consorcio Antioquia Al Mar.

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El objetivo principal es mejorar la conectividad de Medellín con el Urabá antioqueño, y en general de Antioquia con el centro del país, la Costa Pacífica y la atlántica, optimizando el transporte y facilitando el comercio exterior. La obra permitirá unir las concesiones Mar 1 (Medellín-Santa Fe de Antioquia) y Mar 2 (Cañasgordas-El Tigre), completando así un corredor estratégico para el país.

Con una longitud aproximada de 39,5 kilómetros de vía nueva, el diseño permite velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, lo que reducirá los tiempos de recorrido entre Medellín y Urabá en 4,5 horas. El Túnel del Toyo será el más extenso de América y un referente en ingeniería civil nacional.

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Los sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendio, comunicaciones y ITS del Túnel del Toyo ya fueron adquiridos y permanecen en bodegas en Colombia - crédito Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo

Compromiso y próximos pasos

Invías reiteró su disposición a trabajar en articulación con todas las entidades involucradas para culminar el proyecto. El enfoque estará en asegurar que la infraestructura se entregue segura, moderna y funcional, construida con rigor técnico y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

El cronograma técnico y financiero está estructurado para proteger la funcionalidad de los sistemas, evitar sobrecostos y garantizar la calidad de la inversión pública. La instalación de los equipos electromecánicos solo se realizará cuando la infraestructura física esté lista, para así cumplir con los altos estándares exigidos.

El Gobierno nacional y el Invías llaman a las autoridades regionales y a los actores políticos a enfocarse en la culminación de las obras civiles pendientes, evitando especulaciones mediáticas y priorizando la ingeniería y el interés público sobre el afán de anuncios prematuros.

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