‘MasterChef Celebrity’ confirmó nuevos horarios, tras la emisión del primer episodio de su octava temporada

MasterChef Celebrity Colombia 2026 inició su octava temporada con 24 participantes que aspiran a llevarse un premio de 200 millones de pesos - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

La noche del martes 22 de julio dio inicio a la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia. Con 24 participantes aspirando a llevarse el premio mayor de 200 millones de pesos, el programa del Canal RCN inició su transmisión entregando el primer pin de inmunidad a la comediante Luisa Vergara, luego de llevarse la aprobación de los jurados en el reto de la Caja Misteriosa.

La comediante se impuso en una noche cargada de nervios y accidentes, producto de la inexperiencia y la presión de responder a un jurado que aseguró ser más exigente que nunca. Milena López rompió el plato al abrir su estación, Iván Marín sufrió dos cortadas —y además vio cómo la presentadora Claudia Bahamón le decomisaba la air fryer al hacer su entrada a la cocina por primera vez—, mientras que Sebastián Villalobos y Luciano también se lesionaron durante la preparación. Adicionalmente, el actor Hugo Gómez se llevó comentarios de reprobación al presentar un ómelet en la prueba, plato que el jurado consideró muy corriente para un formato de alta cocina.

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La dinámica del reto consistió en una Caja Misteriosa de preparación libre: al abrir sus estaciones, los concursantes encontraron un plato blanco sobre el que debían presentar su receta. Los jurados evaluaron los resultados con criterios dispares: algunos platos recibieron elogios, otros enfrentaron señalamientos por fallas en la ejecución.

Canal RCN cambió el horario de MasterChef Celebrity Colombia y trasladó su emisión de lunes a viernes a las 9:00 p. m. - crédito captura de pantalla Canal RCN

Más allá del desarrollo del capítulo, sin embargo, una de las sorpresas que dejó el arranque de la octava temporada fue la decisión tomada por RCN de modificar el horario de emisión del formato. Por lo general este iniciaba a las 8:00 p. m., justo después de la emisión de Noticias RCN, pero en esta ocasión se inclinaron por colocar en dicho espacio su telenovela Pa’ Seguirte Queriendo.

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De este modo, el primer episodio de la octava temporada se transmitió a partir de las 9:00 p. m., extendiendo su emisión hasta las 10:30 p. m.. Según confirmó el propio canal, esta tendencia se mantendrá de lunes a viernes. En cuanto a los fines de semana no se emitirán capítulos los sábados, mientras que los domingos el formato tendrá la franja de 8:00 p. m. a 10:00 p. m., correspondiente a los retos de eliminación.

El canal no dio explicaciones sobre el motivo de este cambio en la emisión del programa, pero todo apunta a que se trata de una estrategia para darle impulso tanto a la serie como al formato en el rating.

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Luisa Vergara dedicó su primer pin de inmunidad a su padre

Luisa Vergara se llevó el primer pin de inmunidad en la octava temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito @luisavergaractriz/Instagram

La actriz y comediante ganó el primer pin de inmunidad en MasterChef Celebrity gracias a su “Kintsugi” y se lo dedicó a su padre fallecido, tras la transmisión del primer episodio.

Al recibir el pin, subió a la tarima y, en tono jocoso, invitó a sus compañeros a estudiar, en un momento que incluyó la participación de la presentadora Claudia Bahamón.

Acto seguido, la humorista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró sentirse todavía en “shock” por el resultado. Por un lado, envió un mensaje para su padre. “¿Tendré que gritar muy duro para que mi papá me escuche en el cielo que aprendí a cocinar y que me gané el primer pin de la temporada?“, escribió.

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La actriz y comediante recordó a su padre en redes sociales, tras compartir fotos de su victoria en la primera prueba de la temporada - crédito @luisavergaractriz/Instagram

Por otro lado, atribuyó el logro a su esfuerzo y a las oraciones de su mamá: “Las oraciones de mi mamá funcionan”.

La humorista destacó una serie de puntos tras su primera victoria en MasterChef Celebrity, y hasta se tomó el tiempo de hacer algunas bromas relacionadas con los gestos de Claudia Bahamón en las fotos difundidas en su cuenta personal.

En los comentarios, varios participantes entre ellos Luciano D’Alessandro, Martha Restrepo e Iván Marín, felicitaron a Vergara por el resultado del primer capítulo del programa.