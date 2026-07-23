Ministro de Minas reveló que el equipo de empalme de De la Espriella pidió frenar el programa Colombia Solar: “Me sorprende mucho”

El ministro de Minas y Energía aseguró que el programa Colombia Solar seguirá en marcha y que se continuará con la ejecución de contratos vigentes - crédito Prensa Ministerio de Minas y Energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, informó ante los medios de comunicación que el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó a la cartera, mediante un derecho de petición, abstenerse de continuar con la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar.

Se trata de una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro que busca que los hogares de estratos 1, 2 y 3 del país produzcan su propia energía por medio de fuentes renovables y, de esta manera, lograr que se disminuya su dependencia a subsidios.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno entrante pidió al ministerio que no siga con la ejecución del programa durante el periodo de transición de administración.

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“Hoy, desde Barranquilla, mientras entregamos facturas con alivios reales a las familias gracias a Colombia Solar, el país conoce que el Gobierno electo pidió detener la ejecución y ampliación de este programa. Es decir, solicitó frenar una iniciativa que convierte subsidios en activos solares, reduce el valor de las facturas y democratiza la energía para miles de hogares colombianos”, afirmó Palma, citado en un comunicado de prensa.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el programa Colombia Solar está favoreciendo a la gente más pobre del país - crédito Prensa Ministerio de Minas y Energía

Según el jefe de la cartera, el equipo de empalme del presidente electo pidió diferir la ejecución y ampliación del programa para el próximo Gobierno. Esto, bajo la premisa de que se debe someter a un análisis la continuidad, el ritmo y el alcance de la iniciativa, para garantizar que el programa verdaderamente se ajuste a la política energética que propone Abelardo de la Espriella.

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El ministro de Minas aseguró que la solicitud elevada por el grupo de empalme contrasta con los resultados que, según indicó, ya está evidenciando el programa en distintas regiones, especialmente en los hogares que tienen menores ingresos y que gozan de beneficios en sus facturas del servicio de energía.

Así las cosas, el funcionario indicó que la nueva administración tiene el deber de dar a conocer de qué manera enfocará su política de energía. Recordó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le ha apostado a la transición energética, para incrementar el uso de energías limpias y renovables.

Abelardo de la Espriella se negó a hacer un empalme con el Gobierno Petro. El Ministerio de Minas estaba listo para entregar la información - crédito EFE/STR

“Los colombianos tienen derecho a saber qué modelo energético propone el nuevo Gobierno. Nosotros defendemos una política pública que reduce tarifas, fortalece la transición energética y pone la generación de energía en manos de la gente. Corresponde ahora al Gobierno electo explicar por qué pidió detener un programa que beneficia directamente a las familias más vulnerables del país”, detalló.

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De acuerdo con el ministro, el equipo de empalme de De la Espriella también solicitó a la cartera que detuviera la ejecución de otras decisiones que ha tomado. Sin embargo, recordó que el presidente Gustavo Petro gobernará hasta el 6 de agosto de 2026, a medianoche. Es decir que, a partir del 7 de agosto, cuando haga su respectiva posesión presidencial, Abelardo de la Espriella iniciará su administración y, solo entonces, tendrá facultades para tomar decisiones sobre los programas que actualmente están en marcha.

“Vamos a seguir avanzando en la implementación y vamos a seguir avanzando en la ejecución de los contratos vigentes y de la implementación de este programa”, aclaró.

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Adicionalmente, insistió en la importancia de la ejecución del programa Colombia Solar, teniendo en cuenta que beneficia a las personas con menores recursos económicos del país y que, probablemente, serán las más perjudicadas por las consecuencias del cambio climático.

“A mí me sorprende mucho que quieran suspender un programa que, como aquí lo hemos evidenciado, termina en favorecer a la gente más pobre del país, que va a sufrir las consecuencias del cambio climático con más severidad. Pero bueno, al final eso es lo que decidió el pueblo colombiano, aparentemente”, señaló.

El ministro aprovechó su intervención ante los medios para criticar al Gobierno entrante porque, además de buscar frenar algunas iniciativas y programas, “pusilánimemente”, se negó a hacer el empalme con el Gobierno saliente. Aseguró que el Ministerio de Minas y Energía estaba preparado para entregar toda la información sobre la cartera y la situación energética del país, pero Abelardo de la Espriella se negó a que su equipo de empalme se reuniera con la administración Petro.

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“No quisieron ir al empalme y lo que hicieron fue pasarnos varios derechos de petición, de muchas preguntas”, precisó.