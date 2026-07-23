Colombia

“Dai Dai”, de Shakira, prendió la fiesta en el Metro de Nueva York: “Así es como me gusta verlos, felices”

Cientos de personas bailaron al ritmo de la canción oficial del Mundial 2026, horas después de que la colombiana apareciera en el medio tiempo de la gran final entre España y Argentina

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Cientos de pasajeros cantaron a viva voz el tema oficial del pasado torneo, horas después de la aparición de la colombiana en el espectáculo de medio tiempo - crédito @shakirapdbrasil/Instagram

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó como inició: con Shakira cantando Dai Dai. Tal y como lo hizo en el estadio Azteca en la apertura del torneo previo al compromiso entre México y Sudáfrica, la colombiana repitió aparición en el show de medio tiempo de la final entre España y Argentina, disputada en el MetLife Stadium el pasado domingo 19 de julio.

La artista salió al escenario junto a los niños y niñas de la fundación Guetto Kids, sus bailarinas y el nigeriano Burna Boy con el que colaboró en la canción, sumando así su cuarta aparición de Shakira en un Mundial, después de sus participaciones en 2006, 2010 y 2014. Como novedad, no lució los anteojos para el sol que usó en el “Coloso de Santa Úrsula”, presumiblemente debido a las especulaciones en redes sociales que apuntaban al uso de una doble durante dicha aparición.

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Shakira interpretó "Dai Dai" en el metLife Stadium junto a Burna Boy, en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS
Shakira interpretó "Dai Dai" en el metLife Stadium junto a Burna Boy, en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS

Su presencia en el medio tiempo junto a nombres como Madonna, Justin Bieber, BTS, Gustavo Dudamel o los Muppets, reforzó el lugar de la barranquillera como figura recurrente de las Copas del Mundo. En esta edición logró que Dai Dai se mantuviera varios días como en la cima de Spotify Global, Billboard Global y YouTube, asegurando su lugar como una de las canciones del verano.

Ese impacto se vio ratificado con una escena que se difundió en días recientes por varias cuentas de aficionados de Shakira. La grabación se realizó al interior de uno de los vagones del Metro de Nueva York, horas después de la aparición de la cantante en el espectáculo de medio tiempo.

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Lo que se apreció en la grabación fue un ambiente de fiesta absoluta, con personas cantando el coro de Dai Dai mientras se reproducía la pista a través de la megafonía del Metro. “Y si alguna vez te preguntaste cómo era el metro en dirección norte un lunes por la noche, después de un concierto de Shakira...“, se añadió en una de las grabaciones que circuló en la red.

La propia Shakira la reposteó en sus historias instantáneas mostrándose complacida por el efecto de su canción entre el público. “Así es como me gusta verlos, felices”, escribió.

La colombiana reposteó el momento en que los pasajeros cantaban "Dai Dai" y se mostró complacida - crédito @shakira/Instagram
La colombiana reposteó el momento en que los pasajeros cantaban "Dai Dai" y se mostró complacida - crédito @shakira/Instagram (@shakira/Instagram)

Lo que sigue para Shakira

Tras culminar sus compromisos con la Copa del Mundo, la colombiana tiene pendientes dos fechas para cerrar su segunda manga de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Estados Unidos. UBS Arena de Belmont Park el 23 de julio, y el Boardwalk Hall de Atlantic City el día 25.

A esto le seguirán casi dos meses de descanso que servirán como preámbulo a su paso por Europa con una residencia de 12 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre. Estos se realizarán en un complejo especialmente diseñado para la ocasión bautizado como el “estadio Shakira” y que se emplazará en el recinto Iberdrola Music, con un aforo en el que la artista cantará cada noche para 50.000 espectadores.

Shakira emitió un comunicado en el que denunció la circulación de imagenes suyas fabricadas con inteligencia artificial - crédito @shakira/Instagram
Shakira se presentará en Europa y Oriente Medio para cerrar su agenda de conciertos en 2026 - crédito @shakira/Instagram

La barranquillera cerraría su actividad en vivo con tres presentaciones en noviembre con pasos por Catar y Emiratos Árabes Unidos, países donde tuvo que posponer su visita debido al conflicto militar entre Estados Unidos e Irán por el tránsito en el estrecho de Ormuz. La última fecha pactada hasta el momento tendrá lugar en las Pirámides de Giza en Egipto, lugar donde la colombiana ya se había presentado en 2007, durante el Oral Fixation World Tour.

En lo que se refiere a nuevo material de estudio, y pese a que se le ha visto trabajando de la mano con el productor colombo-canadiense AC, todavía no hay indicios de que la barranquillera tenga en mente presentar nuevos temas durante el segundo semestre. Eso sí, hay expectativa por la fecha de lanzamiento de las versiones en español y portugués de Dai Dai.

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