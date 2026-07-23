Francisco Barbosa apoyó posesión que quiere De la Espriella y recordó cómo fue la de Petro: “El protocolo privilegió a exguerrilleros de las Farc”

El exfiscal General Francisco Bartbosa salió en apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella, en su deseo de tomar juramento del cargo en una instalación militar - crédito Colprensa - Mario Caicedo/EFE

A través de sus redes sociales, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa respaldó el miércoles 22 de julio la idea de que la posesión presidencial del abogado Abelardo de la Espriella se haga en una guarnición militar, en medio de la discusión que se llevó a cabo en el Senado. Y lo hizo, además, con fuertes señalamientos hacia el gobernante saliente, Gustavo Petro Urrego.

Barbosa, que fue titular del ente de investigación judicial entre 2020 y 2024, usó como argumento su propia experiencia en la investidura de Petro. Y no dudó en señalar que en el acto efectuado el 7 de agosto de 2022 en la Plaza de Bolívar el protocolo premió, según él, a personajes que generaron una serie de discordias, por encima de las cabezas de la rama judicial, como la Fiscalía, y los entes de control disciplinario y fiscal.

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“Hace cuatro años como Fiscal General asistí a la posesión de Gustavo Petro en la plaza de Bolívar. El protocolo privilegió a los exguerrilleros de las Farc y a los influencers sobre los miembros de la rama judicial, la procuradora, el defensor, el registrador y el fiscal General”, expresó Barbosa en su publicación de X, en la que enfiló baterías contra el gobernante al que le quedan solo 16 días en la Casa de Nariño.

A través de su perfil de X, el exfiscal General Francisco Barbosa lanzó nuevas críticas al presidente Gustavo Petro, del que recordó cómo fue su acto de posesión - crédito @FBarbosaDelgado/X

El pronunciamiento del exfiscal se conoció después de que el Senado aprobó en la jornada el traslado temporal de su sede con 55 votos a favor y 32 en contra, para que la posesión del presidente electo se adelante en el departamento del Cauca y no en el Capitolio Nacional. La decisión representa la primera victoria del Gobierno entrante en el Congreso, aunque todavía requiere el aval de la Cámara de Representantes.

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En ese orden de ideas, Barbosa relacionó el debate actual con lo que vivió como funcionario en la posesión de Petro en la Plaza de Bolívar, al describir un clima hostil contra las autoridades judiciales. “Recuerdo que al anunciar el nombre de quienes llegábamos a la plaza de Bolívar, la turba gritaba ‘asesinos, asesinos’. Curioso que hoy, cuatro años después, el petrismo pretenda darle lecciones a su opositor”, afirmó.

Hernán Cadavid expuso en el Congreso de la República los argumentos constitucionales que permitirían trasladar la ceremonia de posesión presidencial a una guarnición militar en el departamento del Cauca - crédito @cedemocratico/X

Así avanzó la propuesta en el Senado: partidos aliados a De la Espriella ganaron el primer pulso

La propuesta fue radicada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, en un debate que se prolongó durante más de cuatro horas y dejó ver la unión de la naciente coalición que entró en respaldo al presidente electo. Más allá de lo sucedido con la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso, el Centro Democrático se sumó a esta proposición, al igual que Cambio Radical y los conservadores.

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“Ahora dicen que ellos defienden a los militares. La mejor manera de defenderlos era no dejar a (alias) Calarcá como gestor de paz mientras mataba a miembros de la fuerza pública”, expresó el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, en respuesta a los que cuestionaron la intención del mandatario electo de trasladar el acto de posesión a una instalación militar, por las implicaciones logísticas y sobre todo políticas.

En su perfil de X, la senadora de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza cuestionó intención de Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar - crédito @JenniferPedraz/X

El sustento legal que expusieron los defensores de la iniciativa se apoya en el artículo 140 de la Constitución Política. Esa interpretación señala que ambas cámaras pueden trasladar temporalmente su sede a cualquier lugar del país mediante acuerdo mayoritario; mientras que el artículo 192, que obliga al presidente electo a jurar ante el Congreso en pleno, pero no fija a Bogotá ni a la Plaza de Bolívar como lugar exclusivo.

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“Si el argumento es sacar al Congreso de Bogotá, estoy de acuerdo con que el 7 de agosto estemos en el Cauca, pero en una posesión civil, no militar”, expresó por su parte la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso. “Esto es una cuestión de principios: el presidente se posesiona ante el pueblo representado en el Congreso. Politizar a las FF. MM., como pretende De la Espriella, es un retroceso democrático”, concluyó.

Para que la posesión presidencial se efectúe fuera del Capitolio Nacional, la Cámara de Representantes debe aprobar la iniciativa la próxima semana. El Gobierno entrante apuesta a que la coalición de partidos tradicionales que lo respalda reúna las mayorías entre los 188 representantes y ratifique el cambio de sede, y si ese respaldo se concreta, la posesión marcará un quiebre en la tradición republicana.

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