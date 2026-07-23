Independiente Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2026

Nahuel Bustos, jugador de Independiente Santa Fe, habló sobre la pretemporada del equipo, el enfrentamiento ante Caracas y lo que viene este semestre para el equipo - crédito Unido 360

Independiente Santa Fe inicia el jueves 23 de julio un nuevo desafío internacional con la ilusión de volver a ser protagonista en la Copa Sudamericana, el torneo que marcó uno de los capítulos más importantes de su historia. El conjunto bogotano recibirá a Caracas de Venezuela en el estadio Nemesio Camacho El Campín por el partido de ida de los playoffs rumbo a los octavos de final de la edición 2026.

El equipo dirigido por Pablo Repetto llegó a esta instancia después de finalizar en el tercer lugar del grupo E de la Copa Libertadores, resultado que le permitió continuar su participación internacional en la Sudamericana. Enfrente tendrá a un Caracas que logró quedarse con el segundo puesto de su grupo, por encima de Racing de Argentina, y que buscará dar el golpe en Bogotá para definir la serie con ventaja en territorio venezolano.

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Independiente Santa Fe enfrentará a Caracas en los play-off de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el próximo jueves 23 de julio a las 7:30 p.m. - crédito independiente Santa Fe

Santa Fe quiere aprovechar la localía

Aunque el inicio de la fase de grupos de la Libertadores estuvo lejos de ser ideal, con dos derrotas y un empate en las tres primeras jornadas, Santa Fe logró reaccionar en el tramo final del grupo. Los cardenales consiguieron dos victorias consecutivas, incluida una en condición de visitante, que les permitieron asegurar el tercer puesto y mantenerse con vida en el plano continental.

Ahora, el objetivo es claro: construir una diferencia importante en El Campín antes del compromiso de vuelta en Caracas. El sorteo fue favorable para el conjunto capitalino, que enfrentará a un rival competitivo, pero sin el peso de otros equipos que también disputan esta fase previa a los octavos de final.

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Además, el equipo bogotano llega con buenos antecedentes recientes. En sus últimos cinco partidos registra dos victorias internacionales, un contundente 4-0 sobre América de Cali en la Liga BetPlay, un empate frente a Junior y una eliminación por penales ante ese mismo rival en el torneo colombiano.

Así se disputará la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas por los play-off de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe

Caracas llega con argumentos

El conjunto venezolano no avanzó por casualidad. Su clasificación se cimentó en una sólida campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, especialmente por no haber perdido ninguno de sus dos compromisos frente a Racing de Argentina, además de sumar los seis puntos posibles ante Independiente Petrolero.

Sin embargo, también mostró algunas debilidades. Perdió como local ante Botafogo y no pudo vencer al equipo brasileño en ninguno de los dos enfrentamientos. Aun así, logró cinco puntos de nueve posibles como visitante, un registro que demuestra que puede competir lejos de casa y que representa una advertencia para Santa Fe.

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La estrategia de Caracas en Bogotá será determinante. El equipo venezolano intentará salir con un resultado que le permita definir la clasificación en su estadio, mientras que los dirigidos por Repetto buscarán imponer condiciones desde los primeros minutos.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Caracas

El compromiso entre Independiente Santa Fe y Caracas se disputará este jueves 23 de julio de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Para quienes no asistirán al estadio, lo podrán seguir por el canal de televisión de ESPN y Disney+ Premium

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que ya espera River Plate.

El cuadro "Cardenal" se medirá ante uno de los equipos más importantes del fútbol de Venezuela: Caracas FC. El excampeón de 2015 quiere volver a las principales portadas del fútbol sudamericano -crédito @Sudamericana/X

Posibles alineaciones

Santa Fe formaría con Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera y Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Alexis Zapata; Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Ómar Frasica.

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Por su parte, Caracas alinearía a Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea; Robert Hernández y José Rondón.

La terna arbitral estará encabezada por Guillermo Guerrero como juez central, acompañado por Christian Lescano y Ricardo Baren como asistentes. Augusto Aragón será el cuarto árbitro, mientras que Franklin Congo estará a cargo del VAR y Gabriel González será el AVAR.