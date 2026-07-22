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Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

La pareja del famoso presentador reveló detalles de cómo ha manejado su enfermedad con el apoyo de sus seres queridos y qué la mantiene luchando

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La esposa de Carlos Calero contó que, tras quimioterapias, radiocirugía y controles médicos, su examen más reciente mostró ausencia de actividad de la enfermedad - crédito Carlos Calero / Instagram
La esposa de Carlos Calero contó que, tras quimioterapias, radiocirugía y controles médicos, su examen más reciente mostró ausencia de actividad de la enfermedad - crédito Carlos Calero / Instagram

La esposa del presentador Carlos Calero, Paulina Ceballos, reveló que sigue atravesando por un tratamiento por cáncer de mama con compromiso de ganglios, aunque hoy presenta cero metabolismo tumoral, un resultado que indica que no hay actividad de la enfermedad, aunque continúa un proceso que puede durar entre 5 y 7 años.

En una entrevista con el pódcast Sinceramente Cris, la pareja del famoso confirmó que lleva un año y 11 meses desde el diagnóstico. También describió las secuelas que enfrenta después de las quimioterapias: neuropatía en los pies, mucositis, resequedad extrema, menopausia inducida, dolores articulares y dolor en la columna.

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Ceballos relató que recibió el diagnóstico en un viaje a Milán, al que había ido después de que le informaran que el resultado de una biopsia tardaría 10 días. Sin embargo, la respuesta llegó tres días después, cuando aún estaba fuera de Colombia, por lo que habló con su médico y decidió regresar a Bogotá lo más pronto posible.

Según recordó, Calero entendió de inmediato que había una mala noticia: “Carlos me miraba, Carlos era pálido, o sea, nunca se me va a olvidar su cara. Carlos pálido, le temblaban las manos y yo: ‘Tranquilo, mi amor. Hemos enfrentado ya varias cosas, esta no va a ser diferente’”.

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La familia de Paulina decidió mantener en privado la enfermedad de su hijo para proteger su bienestar emocional durante ese difícil momento - crédito @pauceballos19/Instagram
Carlos Calero y su esposa son reconocidos por ser una de las parejas más estables de la farándula - crédito @pauceballos19/Instagram

La esposa del presentador del programa matutino Día a Día explicó que el diagnóstico inicial fue un cáncer de mama con ramificación a ganglios. A partir de ahí comenzó quimioterapia en un proceso que fue complejo, aunque el último estudio, según dijo, mostró “cero metabolismo de tumores. O sea, en este momento el tratamiento está dando mucho resultado y fue un gran resultado”.

Ceballos aseguró que el cáncer sigue siendo activo en tratamiento y que el esquema terapéutico puede extenderse por años. Aun así, indicó que no vive el proceso desde el miedo, sino desde la idea de que, si la enfermedad reaparece, volverá a tratarse.

“Yo pedí y tanto que yo lloré. Yo le dije: ‘Papá Dios, ¿sabes una cosa? Yo no voy a llorar. Yo quiero coger esto con tranquilidad, yo quiero reírme, yo quiero en mis días buenos salir a hacer las cosas que me gustan. Quiero llevar un mensaje de esperanza, de fe, de confianza, de, de ese amor incondicional que nos tiene papá Dios’. Y, y así fue".

Afortunadamente, contó que su proceso no fue tan complicado, pues aseguró que después de las quimioterapias lograba viajar: “Yo iba a mi quimio, dormía en la tarde, me levantaba, cogía un avión y me iba para Cartagena (...) No lo voy a romantizar en ningún momento. Esto es duro, esto es bien duro. ¿Pero sabes una cosa? Yo me doy cuenta que la mente también es clave”.

El cáncer de su hijo

Durante la conversación, Ceballos recordó cómo vivió el diagnóstico del cáncer de su hijo Carlos Alberto, al que llama cariñosamente Carlitos, y que fue diagnosticado cuando tenía 14 años. Lo definió como “un milagro” y aseguró que esa experiencia cambió su manera de entender la adversidad.

Recordó que en ese periodo acudía a misa cerca de la clínica, y narró un episodio en una unidad de cuidados oncológicos pediátricos en el que creyó ver lágrimas en una imagen de la Virgen de Fátima. Según su relato, un sacerdote interpretó esa escena como una señal de que su hijo estaría bien.

Además, lo describió con mucho amor: “Un niño que me enseña, él es mi maestro de vida. Un niño que me enseñó a tener una claridad mental. Él se parece mucho a su papá en la personalidad, pero con todo y eso creo que nos da sopa y seco a Carlos y a mí. Qué niño para tener esa fortaleza, esa templanza. Ese niño nunca se quejó”.

La noticia de su propio cáncer también impactó a la familia. Ceballos contó que se quebró al comunicar el diagnóstico a sus hijos, durante un almuerzo posterior a la pedida de mano de su hija Sofía.

Paulina Ceballos compartió con sus seguidores el momento en que se rapó para iniciar sus quimioterapias
La familia se ha acompañado en todo momento con resiliencia y esperanzaa - @pauceballos19 / Instagram

A lo largo de la entrevista, la esposa del famoso presentador reiteró que su principal soporte fue la fe: “Yo nunca he sentido miedo. Yo siempre he sentido mucha fe”.

También afirmó que buscó apoyo médico integral. Explicó que se asesoró con un grupo interdisciplinario para sostenerse en los planos mental, físico y espiritual, y que ahora sigue una estrategia práctica frente a cada secuela, pues si le duele una zona del cuerpo, consulta al especialista correspondiente.

Sobre su matrimonio con Calero, señaló que están por cumplir 30 años juntos y que han decidido “elegirse” cada día, una idea que presentó como uno de los pilares de la relación.

La pareja se ha mostrado resiliente ante la adversidad, pues han atravesado situaciones complejas - crédito Carlos Calero / Instagram
La pareja se ha mostrado resiliente ante la adversidad, pues han atravesado situaciones complejas - crédito Carlos Calero / Instagram

Ceballos también habló de la pérdida del cabello durante la quimioterapia, debido a que decidió mostrarse sin peluca, incluso en eventos públicos, porque no quería reducir su identidad a esa transformación física: “Yo toda la vida de pelo largo a la cintura y yo perdí todo el pelo”.

Al cierre de la entrevista en Sinceramente Cris, insistió en que su propósito es acompañar a otras personas que atraviesan enfermedades o situaciones adversas, por lo que creó una comunidad en Instagram para pacientes con distintos diagnósticos, donde comparten consejos y apoyo mutuo.

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