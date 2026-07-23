‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

Los jurados se emocionaron con cada presentación, aunque algunas no los convencieron - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yo me llamo es uno de los realities más vistos en la historia de Caracol Televisión y su temporada número 11 no es la excepción, pues Amparo Grisales y César Escola están acompañados por Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que sorprenden con sus comentarios y talento. Además, Melina Ramírez y Laura Acuña ponen ese toque especial que causa reacciones divididas entre los televidentes.

Durante el primer capítulo, los participantes erizaron a “la diva de Colombia” al demostrar su talento y, como es costumbre en la etapa de audiciones, algunos sorprendieron con su confianza al presentarse con personajes complejos a los que no logran darles el tono ni parecerse físicamente.

En el segundo capítulo, emitido el 22 de julio de 2026, las sorpresas no se hicieron esperar y algunos deslumbraron a los jurados hasta las lágrimas.