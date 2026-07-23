‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

Yo me llamo es uno de los realities más vistos en la historia de Caracol Televisión y su temporada número 11 no es la excepción, pues Amparo Grisales y César Escola están acompañados por Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que sorprenden con sus comentarios y talento. Además, Melina Ramírez y Laura Acuña ponen ese toque especial que causa reacciones divididas entre los televidentes.
Durante el primer capítulo, los participantes erizaron a “la diva de Colombia” al demostrar su talento y, como es costumbre en la etapa de audiciones, algunos sorprendieron con su confianza al presentarse con personajes complejos a los que no logran darles el tono ni parecerse físicamente.
En el segundo capítulo, emitido el 22 de julio de 2026, las sorpresas no se hicieron esperar y algunos deslumbraron a los jurados hasta las lágrimas.
Un imitador de Elder Dayán llegó a la tarima de Yo me llamo y, pese a que no logró avanzar, el nuevo jurado del concurso le dijo las siguientes palabras: “El trabajo que estoy haciendo no ha sido en vano, hermano”, debido a que se sintió muy honrado por convertirse en un referente. Hasta lloró y quiso darle un abrazo por su muestra de cariño.
La imitadora de Elena Rose le dio un besito a Aurelio Cheveroni que empezó a suspirar por ella desde que la vio.
Elena Rose dejó la vara muy alta y logró erizar a Amparo Grisales con Me lo merezco. Incluso, Elder Dayán le dijo: “Tienes esas alas para volar con luz propia”. Por su parte, Aurelio Cheveroni no dudó en expresar su gusto por la participante.
El imitador de Yeison Jiménez se llevó las cuatro estrellas rojas, pues no cantaba nada parecido al original. Incluso, Elder Dayán se molestó por su desafinación, teniendo en cuenta que él era muy amigo del fallecido cantante oriundo de Manzanares (Caldas).
Adele salió al escenario con un outfit y una presencia que no pasaron desapercibidos, aunque Cesar Escola aseguró que le faltaba la nostalgia, melancolía e intensidad de la original. Por su parte, Amparo consideró que tiene las herramientas y que solo le faltan algunos detalles para ser considerada como la doble perfecta y convenció a Elder Dayán para hacerla pasar a la siguiente ronda.
Alejandro Fernández tuvo su oportunidad para descrestar a Amparo Grisales y a ella le gustó su presencia en el escenario, pero le pidió que continuara trabajando en la voz para que a la próxima lograra erizarse. Además, el imitador aseguró que conoció al artista original y que él le agradeció por su trabajo.
Shakira salió al escenario a cantar Antología y Aurelio le dio su voto de confianza desde el primer momento por su actitud derrochadora. Al terminar la presentación, aprovechó para expresar su admiración por Amparo Grisales y Cesar Escola pidió un aplauso para ella, aunque no pasó a la siguiente ronda.
Isabel Pantoja cantó Hoy quiero confesarme y su voz, presencia escénica y modulación llevaron a que los jurados marcaran las estrellas verdes incluso antes de que terminara de cantar, logrando así que avanzara a la siguiente ronda. Incluso, Amparo le dijo que la hizo llorar y que se erizó, aunque le falta trabajar un poco el acento.
Eros Ramazzotti no logró convencer a los jurados que le pidieron detenerse, pues no tenía nada de parecido al original. Aurelio, por su parte, le dijo que era “igualito”.
Maluma salió con una personificación que descrestó, debido a que físicamente tenía el outfit, aunque algunos detalles de la voz no convencieron, por lo que los jurados le pidieron estudiar aún más. Incluso, Cesar Escola consideró que no debía pasar a la siguiente ronda, aunque los demás jurados le dieron un voto de confianza.