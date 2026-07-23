Peaje de Turbaco seguirá sin cobro para vehículos particulares y de transporte público: categorías I, II y IIE gratis por un año más

El Invías aseguró el mantenimiento y la operación del corredor Cartagena-Barranquilla y señaló que los recursos fueron incluidos en el anteproyecto de presupuesto de 2027 - crédito Invías

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunciaron la continuidad de la suspensión del cobro del peaje en la estación de Turbaco para automóviles, buses y camiones de dos ejes, beneficiando a miles de usuarios de categorías I, II y IIE que transitan diariamente entre Cartagena y Barranquilla.

La medida, formalizada en la resolución 20263040027835 del 21 de julio, mantiene la exención por un año y responde al reciente cambio de administración del corredor vial, ahora bajo control directo del Invías tras la finalización anticipada de la concesión Autopistas del Caribe.

Desde el 22 de julio de 2026, el corredor que incluye sectores como Cruz del Viso, Gambote, Turbaco, Bayunca (Bolívar), Galapa y Sabanagrande (Atlántico) pasó a ser responsabilidad del Invías, luego de la reversión oficializada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en enero.

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El director de Invías, Juan G. Jiménez, afirmó que la entidad garantizará el mantenimiento y operación del corredor, y que los recursos necesarios ya fueron incluidos en el anteproyecto de presupuesto para 2027, el cual será gestionado por el próximo gobierno.

La exención en el peaje de Turbaco beneficia a automóviles, buses y camiones de dos ejes que transitan a diario entre Cartagena y Barranquilla - crédito Invías

¿Quiénes siguen exentos de pago y quiénes deben pagar?

La resolución suspende el cobro del peaje de Turbaco para:

Categoría I: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla (tarifa final 2026: $5.800, actualmente sin cobro).

Categoría II: Buses, busetas, microbuses con eje trasero doble llanta y camiones de dos ejes (tarifa final 2026: $12.900, actualmente sin cobro).

Categoría especial IIE: Buses, busetas, microbuses con eje trasero doble de servicio público de pasajeros, autorizados para rutas Turbaco–Arjona y viceversa (tarifa final 2026: $5.800, actualmente sin cobro).

Los vehículos de categorías III, IV y V (transporte pesado de tres a seis ejes) mantienen la tarifa vigente de $15.900, valor que incluye el aporte al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi).

¿Por qué se mantiene la suspensión y qué implica el cambio de administración?

El Invías explicó que esta decisión responde a la reversión al Estado del corredor vial, garantizando que la infraestructura reciba el mantenimiento y las intervenciones necesarias sin trasladar el costo a los usuarios de las categorías mencionadas.

La suspensión del peaje de Turbaco busca mantener la infraestructura sin trasladar el costo a los usuarios exentos tras el fin anticipado de la concesión Autopistas del Caribe - crédito Invías

“A partir de las cero horas del día de hoy, el Instituto Nacional de Vías, Invías, recibió de parte de la ANI el corredor vial entre Cartagena y Barranquilla, que hace parte de las autopistas del Caribe. Es muy importante darle tranquilidad a las personas de que el Invías se va a hacer cargo de los mantenimientos correspondientes”, explicó el director Jiménez.

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Invías destacó que la suspensión del peaje para automóviles y buses representa un alivio económico para los residentes y viajeros frecuentes de la región, especialmente en un contexto en el que algunos sectores han solicitado ampliar la medida a otras categorías. Sin embargo, la entidad aclaró que, por ahora, los cobros para vehículos de mayor capacidad seguirán vigentes.

Futuro modelo de financiación y sostenibilidad vial

El Invías trabaja en un modelo alternativo de financiación que permita aliviar el pago de peajes para todas las categorías y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura. “Estamos trabajando en ese modelo, lo tenemos listo, se lo vamos a entregar al nuevo gobierno, que esperamos nos ponga la cara para poder explicárselo. La infraestructura en Colombia tiene que poderse sostener, no solamente con la plata de las personas que pasan por los peajes”, explicó Jiménez.

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El Invías prepara un modelo de financiación vial para aliviar el pago de peajes en todas las categorías y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura en Colombia - crédito @PluralidadZ/X

Entre las opciones que se han considerado está la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, el endeudamiento institucional y el reconocimiento de que ciertos corredores ya han sido pagados con anterioridad o que los peajes actuales no necesariamente financian las inversiones correspondientes. El modelo será presentado al gobierno entrante para su implementación y discusión.

Ajustes y condiciones de la resolución

La resolución también faculta al Invías para modificar los requisitos de acceso a las tarifas diferenciales, establecer causales de pérdida del beneficio, definir los mecanismos de control y actualización de tarifas, y garantizar que los usuarios cumplan con las condiciones necesarias para mantener la exención.

Las tarifas definidas podrán ser incrementadas y actualizadas por el Invías acorde a las disposiciones del Gobierno nacional y a la evolución de los costos de operación y mantenimiento de la vía.

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