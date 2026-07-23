Colombia

La SIC intervendrá en millonario lío de concesionario Ferrari en Colombia tras denuncias de vehículos no entregados

El concesionario investigado deberá entregar información detallada sobre los clientes afectados y las condiciones comerciales pactadas

Guardar
Google icon
Ferrari - SIC
Las autoridades investigan presuntas irregularidades y posibles estafas en la venta de autos de alta gama en Bogotá - crédito Visuales IA

Recientemente, un grupo de personas que adquirieron vehículos de la marca Ferrari en Colombia anunció que denunciarán al concesionario, en Bogotá, en el que hicieron la compra, debido a que hasta la fecha no han recibido los automotores.

Los afectados aseguraron que hicieron adelantos del valor total del vehículo bajo la promesa de que de esa forma podrían recibir el vehículo más rápido. Algunos de los clientes aseguran que el abono que hicieron fue de más del 50% del valor total del carro.

Ante la falta de respuestas por parte de la empresa con la que hicieron el acuerdo, decidieron exponer el caso y pedir la devolución del dinero o la entrega inmediata de los vehículos. Entre los afectados se encuentran empresarios, coleccionistas y particulares que confiaron en la adquisición de autos de alta gama.

PUBLICIDAD

Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas
La SIC le dio un plazo de 10 días hábiles a la empresa para entregar la información requerida - crédito Google Maps

Las SIC investigará a la empresa dueña del concesionario

El 22 de julio, Caracol Radio reveló que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigará a Autos Italianos de Colombia, concesionario en el que el grupo de denunciantes adquirió los vehículos Ferrari en Bogotá.

Como parte del proceso, la entidad ha pedido información concreta sobre los casos denunciados, principalmente sobre clientes que realizaron abonos y no han recibido el vehículo. Entre las peticiones está la información detallada de las condiciones comerciales que se ofrecieron durante el acuerdo para adquirir los automotores, al igual que el tiempo de entrega que se informó al cliente.

Ferrari f8 spider
Algunos de los afectados aseguran que abonaron más de 50% del valor total del vehículo - crédito Ferrari

La SIC pidió que la empresa informe cómo está la relación contractual con Ferrari, puesto que algunos de los denunciantes han declarado que sospechan que el concesionario ya no tiene un acuerdo con la compañía italiana para importar y distribuir productos de la marca en Colombia.

PUBLICIDAD

En caso de que no exista un acuerdo vigente entre las partes, la SIC solicitó que se exponga el protocolo implementado por la sociedad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previas para cumplir con la entrega de vehículos vendidos antes de que terminara el contrato.

“Indicar si, luego de haberse terminado la relación contractual con Ferrari North America, Inc., la sociedad continuó ofreciendo, promocionando o comercializando vehículos de la marca Ferrari, o recibiendo órdenes de compra o pagos de consumidores. En caso afirmativo, explicar cuáles fueron las razones y condiciones para realizar dichos negocios”, es parte del documento revelado por el medio citado.

Por último, la entidad ha solicitado que la empresa entregue una lista con los nombres de los clientes que adquirieron vehículos en ese lugar y hasta el momento no han recibido los automotores. La empresa tendrá 10 días hábiles para responder a la SIC.

Carros "premium" en Colombia
La empresa denunciada no se ha pronunciado hasta el momento - crédito Ferrari/Colprensa

Algo que ha generado que aumenten las peticiones por parte de las personas que adquirieron vehículos en el concesionario mencionado es que este sitio ha sido señalado por presuntos casos de estafa registrados meses atrás.

Al respecto, El Tiempo informó que hay investigaciones por irregularidades en la venta de autos de alta gama. Varios clientes manifestaron que, tras realizar pagos significativos como adelanto para la adquisición de los vehículos, no recibieron los automóviles ni respuestas satisfactorias de la compañía.

En algunos casos expuestos por el medio citado, afectados afirman que visitaron el sitio en el que fueron atendidos por el presunto gerente de ventas, que les presentó un catálogo con los modelos disponibles y las opciones que tenían para personalizar el vehículo que iban a adquirir, lo que aumentaba el valor que debía ser pagado por los clientes.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar el alcance de las posibles irregularidades y establecer responsabilidades, mientras que la empresa señalada no se ha pronunciado hasta el momento.

Temas Relacionados

SICFerrariSuperintendencia de Industria y ComercioDenunciasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

El concurso de talento sigue despertando las emociones entre los televidentes, presentadoras y jueces en el segundo día de su estreno

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

Francisco Barbosa apoyó posesión que quiere De la Espriella y recordó cómo fue la de Petro: “El protocolo privilegió a exguerrilleros de las Farc”

Las declaraciones del exfiscal se conocieron después de que el Senado aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, el traslado temporal de su sede para que el acto se lleve a cabo fuera del Capitolio Nacional

Francisco Barbosa apoyó posesión que quiere De la Espriella y recordó cómo fue la de Petro: “El protocolo privilegió a exguerrilleros de las Farc”

Fiscalía alerta por estafa con mascotas en internet: así engañan a compradores y adoptantes

Las autoridades identificaron varias señales de riesgo en publicaciones digitales que buscan aprovechar el interés de las personas por adquirir o adoptar animales, utilizando información falsa y métodos de pago difíciles de rastrear

Fiscalía alerta por estafa con mascotas en internet: así engañan a compradores y adoptantes

Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

En un video difundido a través de sus redes sociales, el cantante hizo su particular interpretación de la historia viral durante las últimas semanas, aprovechando los rumores desatados por las declaraciones de Greeicy y su atracción por Tini Stoessel

Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

Andrea Valdiri sorprendió al revelar la millonada que cobra por una historia en redes: así fija sus tarifas para hacer publicidad

La empresaria barranquillera contó que una mención temporal en su perfil puede costar miles de dólares, un dato que volvió a poner sobre la mesa el negocio de las creadoras digitales

Andrea Valdiri sorprendió al revelar la millonada que cobra por una historia en redes: así fija sus tarifas para hacer publicidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

Andrea Valdiri sorprendió al revelar la millonada que cobra por una historia en redes: así fija sus tarifas para hacer publicidad

“Dai Dai”, de Shakira, prendió la fiesta en el Metro de Nueva York: “Así es como me gusta verlos, felices”

‘Desafío 2027′: Andrea Serna reveló cómo inscribirse para la siguiente temporada del ‘reality’ y quién será la nueva anfitriona

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Independiente Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2026

La Liga BetPlay 2026-II no ha comenzado y ya tiene un partido aplazado: Atlético Nacional fue el afectado

Arturo Reyes reveló cómo la sanción de la FIFA cambió sus planes en Deportivo Pereira para la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín igualó 2-2 con Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026: así fue el partido