Colombia

Fiscalía alerta por estafa con mascotas en internet: así engañan a compradores y adoptantes

Las autoridades identificaron varias señales de riesgo en publicaciones digitales que buscan aprovechar el interés de las personas por adquirir o adoptar animales, utilizando información falsa y métodos de pago difíciles de rastrear

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Los fraudes suelen presentarse con ofertas llamativas de animales de razas costosas a precios muy bajos - crédito Ministerio de Ambiente
Los fraudes suelen presentarse con ofertas llamativas de animales de razas costosas a precios muy bajos - crédito Ministerio de Ambiente

Las ofertas de mascotas en internet que parecen una oportunidad difícil de rechazar pueden esconder una modalidad de fraude que ya está siendo advertida por las autoridades. La Fiscalía alertó a los ciudadanos sobre engaños relacionados con la supuesta venta y adopción de animales a través de plataformas digitales, una práctica en la que delincuentes buscan obtener dinero y datos de quienes están interesados en adquirir o rescatar una mascota.

La estrategia utilizada por los responsables suele iniciar con publicaciones llamativas en redes sociales, donde aparecen animales con características poco comunes o razas reconocidas por su alto valor comercial. Estas imágenes buscan generar confianza y atraer rápidamente a posibles compradores o adoptantes.

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Jerry, el perro salchicha
Los delincuentes utilizan imágenes falsas de mascotas para crear anuncios engañosos en plataformas digitales -crédito Guinness World Records

Sin embargo, detrás de estas publicaciones no siempre existe una mascota real disponible para entrega. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los delincuentes utilizan fotografías tomadas de perfiles legítimos o imágenes extraídas de diferentes páginas de internet para construir anuncios falsos y hacer creer a las personas que cuentan con los animales ofrecidos. La entidad explicó que este tipo de engaños aprovecha el interés emocional de quienes buscan incorporar una mascota a su hogar. Por esa razón, recomendó prestar atención a varios comportamientos que pueden indicar que una publicación corresponde a una estafa.

Uno de los principales factores de alerta son los precios demasiado bajos frente al valor habitual de ciertas razas. Los anuncios que ofrecen animales costosos por montos muy inferiores al mercado o que presentan condiciones de adopción poco creíbles pueden ser una señal de riesgo para los usuarios. Otro comportamiento frecuente está relacionado con la forma de comunicación. Según la Fiscalía, los responsables suelen limitar el contacto a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o chats internos de las plataformas, evitando llamadas telefónicas tradicionales que podrían facilitar su identificación.

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También es común que los supuestos vendedores o encargados de adopciones rechacen cualquier mecanismo que permita comprobar la existencia del animal. Entre las prácticas detectadas está la negativa a realizar videollamadas en tiempo real, enviar pruebas verificables o permitir encuentros presenciales antes de recibir dinero. Además, suelen presentar excusas constantes para evitar cualquier contacto directo con los interesados.

En Bogotá las mascotas se han vuelto indispensables en el hogar - crédito Colprensa
La Fiscalía recomendó verificar la existencia del animal antes de realizar cualquier pago o transferencia - crédito Colprensa

Las autoridades señalaron que estas restricciones buscan impedir que la víctima confirme si la mascota realmente existe o si las imágenes utilizadas pertenecen a otro usuario. Por ello, recomiendan verificar la información antes de avanzar con cualquier tipo de pago o acuerdo. En cuanto a las transacciones económicas, la Fiscalía identificó que los estafadores suelen evitar métodos de pago que permitan rastrear fácilmente la identidad de quien recibe el dinero. En su lugar, solicitan transferencias mediante plataformas de difícil seguimiento, giros postales o incluso tarjetas de regalo.

Estas formas de pago representan una señal de alerta, ya que dificultan la recuperación de los recursos una vez realizada la transferencia. La recomendación de la entidad es actuar con precaución frente a solicitudes que exijan pagos anticipados sin contar con garantías sobre la entrega del animal. La advertencia hace parte de las acciones de ciberseguridad adelantadas por la Fiscalía para prevenir delitos cometidos mediante herramientas digitales. La institución insistió en la importancia de revisar con cuidado las ofertas que circulan en internet, especialmente aquellas que parecen demasiado favorables o que presionan al usuario para tomar decisiones rápidas.

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
Las autoridades advierten sobre solicitudes de dinero mediante métodos que dificultan identificar a los responsables-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El auge de las plataformas digitales facilitó nuevas formas de contacto entre personas interesadas en comprar o adoptar mascotas, pero también abrió espacios para que delincuentes aprovechen la confianza de los usuarios. Por eso, verificar la información, solicitar evidencias reales y desconfiar de condiciones inusuales son medidas clave para evitar caer en este tipo de fraudes que cada día se incrementan en la capital.

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