Andrea Valdiri sorprendió al revelar la millonada que cobra por una historia en redes: así fija sus tarifas para hacer publicidad

Andrea Valdiri reveló en televisión que cobra hasta 8.000 dólares por una historia promocional en Instagram - crédito andreavaldirisos / Instagram

Andrea Valdiri dejó impactados a sus seguidores y a la audiencia colombiana al revelar en televisión el monto que cobra por una publicación promocional en su cuenta de Instagram.

La trayectoria de la barranquillera en el entorno digital la posiciona como una de las figuras más influyentes del país y Latinoamérica. Su presencia en redes sociales supera los nueve millones de seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok, lo que ha convertido su perfil en una vitrina codiciada para marcas nacionales e internacionales.

La empresaria, durante su participación en el programa Jessica en Punto, explicó que sus honorarios publicitarios se calculan con base en la envergadura de cada empresa: “Eso es dependiendo de las empresas, tú no le puedes cobrar igual a una multinacional que a un emprendimiento que apenas está empezando”, mencionó.

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La influencer Andrea Valdiri reúne más de nueve millones de seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La cifra, que alcanza los 8.000 dólares por una historia, expone el alcance comercial y el valor de mercado de la creadora de contenido barranquillera. La influencer detalló que sus tarifas varían según el tipo de marca que la contrate, pero reconoció que en algunas ocasiones ha llegado a facturar sumas cercanas a los 120 millones de pesos colombianos por una sola fotografía publicitaria.

De acuerdo con la propia Valdiri, marcas que desean visibilidad dentro de su audiencia deben invertir sumas que pueden alcanzar los miles de dólares por una historia en Instagram. Para publicaciones más elaboradas, como fotografías junto a vehículos de alta gama, la tarifa puede ascender hasta los 50.000 dólares. Estas cifras confirman el alto poder de convocatoria y conversión que ostenta la marca personal de la creadora de contenido.

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Tarifas escalonadas y modelo de negocio

La estrategia de Valdiri en el campo de la publicidad digital se basa en un sistema de tarifas escalonadas. Durante su intervención televisiva, la creadora de contenido enfatizó que el costo de sus servicios depende del tipo de cliente, separando claramente a los grandes conglomerados de los emprendimientos emergentes.

Andrea Valdiri afirmó que una fotografía publicitaria puede acercarse a los 120 millones de pesos colombianos - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El modelo de negocio de la empresaria se apoya en la personalización de sus colaboraciones. Esto le permite negociar condiciones y montos de acuerdo a la visibilidad, el formato de la publicación y la temporalidad de la campaña. Según ella, la negociación directa con marcas le ha permitido mantener independencia y flexibilidad en la gestión de su imagen.

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Contexto personal y repercusiones mediáticas

El anuncio de las tarifas coincidió con un momento de alta exposición mediática para Andrea Valdiri. Recientemente, la creadora de contenido confirmó el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda, hecho que generó numerosos comentarios en redes sociales y medios especializados. La ruptura, que se produjo tras casi tres años de relación, fue comunicada por ambos como una decisión tomada en buenos términos.

Las publicaciones más elaboradas de Andrea Valdiri, como fotos con vehículos de alta gama, pueden costar hasta 50.000 dólares - crédito @andreavaldirisos/Instagram

A pesar del revuelo causado por la noticia, Valdiri optó por mostrarse activa en redes, participando en eventos como el realizado en República Dominicana junto a la artista La Perversa.

Durante su estancia, publicó imágenes y videos que atrajeron elogios y críticas, en un escenario marcado por el interés público en su vida personal y profesional. “Estoy feliz aquí, me tratan como en casa y me hacen sentir especial”, explicó la empresaria.

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La revelación de las tarifas y la gestión mediática de su vida privada reavivaron el debate sobre el modelo de negocio de las influencers en Colombia.

Parte de la audiencia ha especulado sobre la autenticidad de la ruptura y la posibilidad de que ciertas noticias formen parte de estrategias de marketing. A esto se suma el interés por conocer cómo opera la industria digital en el país y cuáles son las condiciones para acceder a los servicios de figuras como Andrea Valdiri.