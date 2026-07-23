Arturo Reyes reveló cómo la sanción de la FIFA cambió sus planes en Deportivo Pereira para la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Pereira continúa su pretemporada, previo al segundo semestre del 2026. Este es el resumen de uno de los compromisos que disputó en ese marco, ante Águilas Doradas - crédito Deportivo Pereira

La sanción de la FIFA que le impide al Deportivo Pereira inscribir nuevos jugadores para el segundo semestre de 2026 sigue condicionando la planificación deportiva del club. En medio de ese panorama, el director técnico Arturo Reyes habló con El Parche del Fútbol de Alerta Pereira y reconoció que el castigo alteró por completo la conformación de la plantilla, aunque dejó claro que el grupo afrontará el reto con compromiso mientras espera una solución.

El entrenador samario abordó diferentes temas, desde el mercado de fichajes y la continuidad de varios futbolistas hasta el proceso de los juveniles y la situación del estadio Hernán Ramírez Villegas.

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Arturo Reyes le apuesta a mejorar el nivel del Pereira para el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

La sanción de FIFA frustró los planes deportivos

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la manera en que la sanción internacional modificó el proyecto deportivo que tenía pensado el entrenador para este semestre. "El equipo que yo quiero armar ya no puedo armarlo“, reconoció Reyes, dejando en evidencia el impacto que tuvo la prohibición para registrar futbolistas.

El técnico explicó que la dirigencia trabaja para resolver el inconveniente lo antes posible. "Lo que hemos hablado con la dirigencia es que esperan que se pueda solucionar“, señaló durante la conversación con El Parche del Fútbol de Alerta Pereira.

Además, confirmó que el cuerpo técnico había adelantado conversaciones con algunos refuerzos, pero que finalmente no pudieron llegar debido a la sanción. "Hablamos con algunos jugadores para traerlos para el segundo semestre, pero por el inconveniente con FIFA no se pudo“, afirmó el entrenador.

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Deportivo Pereira tiene dos sanciones en la FIFA, que no le permiten la inscripción de nuevos jugadores - crédito FIFA

Reyes habló sobre las posibles salidas del plantel

En las últimas semanas también han surgido rumores sobre la posible marcha de algunos jugadores importantes del Deportivo Pereira. Sin embargo, Reyes aseguró que, al menos por ahora, no ha recibido ninguna comunicación oficial de los futbolistas involucrados.

"Sobre la salida de jugadores se han oído muchos rumores. Ninguno de los dos, Yuber Quiñones y Walmer Pacheco, me ha dicho que se va a ir“, expresó. Con esas declaraciones, el entrenador buscó transmitir tranquilidad frente a un tema que ha generado incertidumbre entre los aficionados, especialmente en un momento en el que el club no puede incorporar nuevos jugadores para reemplazar eventuales salidas.

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“Nos van a medir por el corazón”

Ante las dificultades para reforzar la plantilla, Reyes reconoció que el equipo deberá apoyarse en el trabajo realizado durante la pretemporada y en la actitud de los jugadores. "En estos momentos nos estamos aferrando al trabajo acumulado con el grupo y a que la suerte esté de nuestro lado“, comentó.

El técnico fue más allá y aseguró que el rendimiento del Pereira dependerá principalmente del compromiso mostrado dentro del campo. "Aquí nos van a medir por el corazón que coloquemos en cada juego“, manifestó durante la entrevista con El Parche del Fútbol de Alerta Pereira.

Pese al contexto complejo, el entrenador explicó por qué decidió continuar al frente del proyecto deportivo. "Muchos me preguntan por qué sigo en el Pereira. Hay muchas razones para continuar, pero una de ellas es el tiempo de trabajo. Este grupo tiene muchas ganas“, afirmó.

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Denuncia contra el Deportivo Pereira por posibles incumplimientos salariales a sus jugadores - crédito Acolfutpro

El panorama de Miguel Aguirre y los juveniles

Reyes también se refirió al volante Miguel Aguirre, quien apenas se reincorporó al grupo luego de superar algunos problemas de salud. "Miguel Aguirre apenas lleva tres entrenamientos. Lastimosamente estuvo apartado del grupo por una virosis e, incluso, estuvo hospitalizado“, explicó.

Pese a ello, destacó las condiciones futbolísticas del jugador y la versatilidad que puede ofrecer dentro del sistema táctico. "Miguel es un todoterreno. Puede jugar como ’10′, de extremo con perfil cambiado o detrás del ‘9’“, aseguró.

Respecto a la utilización de futbolistas jóvenes, el entrenador dejó claro que su proceso debe manejarse con cautela. "Los juveniles hay que saber en qué momento usarlos en el equipo“, comentó, dejando entrever que no acelerará procesos únicamente por la necesidad que atraviesa el plantel.

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