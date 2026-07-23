Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

La pareja generó todo tipo de reacciones producto de su cómica aparición comiendo en la calle y aludiendo a la historia viral durante las últimas semanas - crédito @mikebahia/TikTok

En julio, las redes sociales reaccionaron en masa a la publicación del tiktoker venezolano Luis Miguel Castillo, relatando la historia de una cinta en la que una mujer le hizo sentirse incómodo durante una primera cita por pedir una hamburguesa triple carne antes de que él hubiera ordenado.

El video de Castillo acumuló millones de reproducciones en TikTok, alcanzó difusión durante la última semana y dividió a los usuarios hispanohablantes entre quienes lo respaldaron por la postura asumida ante la situación, y quienes lo atacaron por juzgar a la mujer con base en su pedido. La propia mujer se viralizó al dar su versión de los hechos, incrementando el debate.

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Ese contexto marcó una reciente publicación de Mike Bahía, que junto a su pareja, Greeicy, fue noticia en las últimas semanas alrededor de una supuesta ruptura debido a unas declaraciones virales en las que la atracción de la caleña hacia la argentina Tini Stoessel la haría dejar a su pareja y padre de su hijo Kai.

Mike Bahía y Greeicy fueron noticia por rumores de una supuesta separación - crédito @mikebahia y @greeicy/Instagram

Siguiendo esa línea, el caleño publicó un video junto a su pareja en TikTok donde ambos recrearon una situación que circulaba en redes sociales: la de un hombre molesto porque su acompañante pidió una hamburguesa triple en una primera cita.

La publicación bastó para que los seguidores retomaran las preguntas sobre una separación, algunos tomándose con seriedad la situación y otros siguiendo el juego. Eso quedó en evidencia cuando Mike Bahía respondió a una mujer que preguntó por los rumores de que habían terminado por la artista argentina, a lo que este respondió: “La dejé por pedir triple carne, no por Tini”.

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La respuesta conectó directamente con el video que acababan de publicar y cerró, con humor, el ciclo de preguntas que había dejado abierto el episodio protagonizado por Greeicy.

Las redes sociales estallaron tras difundirse un fragmento en el que la intérprete habló sobre su supuesto distanciamiento, alimentando el debate sobre la veracidad y el alcance de los contenidos virales - crédito kapradiner / Instagram

Otra seguidora admitió que pensó que la caleña estaba besando a otro hombre: “No me funen pero pensé que era Ferxxo”, expresó, aclarando que se dio cuenta de su error al revisar la cuenta de Mike Bahía.

“Mike a veces se le olvida que es famoso, “No aplica porque Greeicy es la que paga”, “Babosos, me hacen asustar que habían terminado”, “Lo malo no es que pida hamburguesa triple, el asunto es que se la coma y tenga ese cuerpazo”, “Corre ahí no es ella es una bandida”, “Uy mano hasta yo le pago 3 hamburguesas triples a greccy , las 3 con papitas y gaseosa”(sic), fueron varias de las respuestas que causaron sensación en la publicación del cantante.

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Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

La vallecaucana no ocultó su alegría al conocerse su aparición como invitada de la Bichota en varias de sus fechas - crédito @greeicy/Instagram

Días atrás, la cantante y actriz anunció a través de sus redes sociales que se unirá a Karol G como invitada especial en tres fechas del Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira internacional de la también colombiana que arranca el próximo viernes 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Será una de las tres artistas confirmadas para hacer de apertura junto a Becky G y Elena Rose.

Las apariciones de la caleña como apertura de la Bichota están pautadas para el 16 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el 27 de septiembre en el Reliant Stadium de Houston, Texas, y el 3 de octubre en el Hard Rock Stadium Miami. Las entradas para esas fechas están disponibles en la página oficial de Karol G.

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La propia Greeicy se lo recordó a sus seguidores en sus historias de Instagram, gritando de la felicidad por su aparición como invitada de Karol G en una serie de videos grabados desde España, donde tenía algunas presentaciones programadas.

“¡Vamos a cantar en unos shows como invitada especial de Karol! ¡Qué felicidad!“, expresó.