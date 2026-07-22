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‘Desafío 2027′: Andrea Serna reveló cómo inscribirse para la siguiente temporada del ‘reality’ y quién será la nueva anfitriona

Los participantes pueden realizar el trámite de forma gratuita y sin intermediarios a través de la página oficial

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El canal activó la convocatoria gratuita para la próxima temporada del 'reality' - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
El canal activó la convocatoria gratuita para la próxima temporada del 'reality' - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Caracol Televisión abrió inscripciones 2027 para Desafío, Juego de las Cajas y oficializó a Sofía Osío como nueva compañera de set de Andrea Serna, en un anuncio que sorprendió a los seguidores del famoso concurso después del estreno de Yo me llamo en la noche del 21 de julio de 2026.

De acuerdo con lo informado, la convocatoria quedó habilitada para los nuevos aspirantes que no solo quieren demostrar sus habilidades en la pista, sino competir por el millonario premio final.

En el anuncio, Andrea Serna apareció junto al genio de una lámpara que le concedió tres deseos:

  • El primero que pidió la reconocida presentadora fue conocer personalmente a su nueva compañera, Sofía Osío, que se desempeñará como la anfitriona de la temporada.
  • El segundo fue anunciar la apertura de la inscripción para los interesados.
  • El tercero, aún no se ha revelado, pues Andrea Serna aseguró que los seguidores del programa lo sabrán en un mes.

Cabe mencionar que la producción puso fecha límite para postularse al formato, y es que los interesados tendrán plazo solo hasta el domingo 16 de agosto de 2026, según la información entregada en el mismo anuncio televisivo.

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Aquellos que quieran participar en Desafío, Juego de las Cajas deben ingresar al sitio oficial del canal y completar un registro con sus datos personales.

El anuncio emocionó a los seguidores del programa - crédito Sofía Osío / Instagram
El anuncio emocionó a los seguidores del programa - crédito Sofía Osío / Instagram

Paso a paso para inscribirse al ‘Desafío’

  • Entrar a www.caracoltv.com/desafio.
  • Desde allí, el usuario debe iniciar sesión si ya tenía cuenta o crearla si era su primera vez, con información como fecha de nacimiento, nombres, apellidos, correo electrónico y contraseña.
  • En el registro, el sistema exige autorizar el tratamiento de datos personales y aceptar términos y condiciones.
  • Luego, el aspirante tiene que diligenciar el formulario “Acerca de ti”, donde la producción pide información personal como ocupación, si representó a su región en alguna competencia y pasatiempos, entre otros datos que sirven para el proceso de selección.
  • La postulación incluye el cargue de cuatro fotografías con requisitos puntuales: una de medallas o trofeos, una de cuerpo entero sin retoques, una de primer plano sin retoques ni filtros y otra que el participante consideró “la mejor foto” que se tomó.
  • Es necesario adjuntar dos videos: uno de un minuto hablando a cámara sobre por qué quiere entrar a Desafío y otro de cinco minutos mostrando lo que el aspirante quiere que la producción sepa de él.
Andrea Serna admitió que pasar de presentar formatos en espacio cerrado a uno como el 'Desafío' fue motivo de dudas incialmente, para aceptar la oferta de reemplazar a Margarita Rosa de Francisco - crédito @andreasernafotos/Instagram
Los seguidores del concurso están atentos para saber cuál es el tercer deseo de Andrea Serna - crédito @andreasernafotos/Instagram

Sofía Osío compartirá set con la famosa Andrea Serna

Sofía Osío nació el 27 de mayo de 2000 y es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. Alcanzó reconocimiento nacional al ser elegida Señorita Colombia 2022 en representación del departamento del Atlántico, donde fue exaltada por su belleza e inteligencia.

Después de ese título, asumió la representación del país en actividades vinculadas a su rol como reina. Más adelante, participó en Miss International 2023 en Japón, certamen en el que obtuvo el puesto de primera finalista, pues se destacó entre todas las concursantes.

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La joven ya está lista para ser la anfitriona del concurso - crédito Sofía Osío / Instagram
La joven ya está lista para ser la anfitriona del concurso - crédito Sofía Osío / Instagram

Además de los concursos, la nueva presentadora del Desafío desarrolló su carrera como modelo y consolidó una comunidad de miles de seguidores en Instagram, plataforma donde comparte a diario contenidos relacionados con su trabajo y viajes.

Durante su etapa como reina de belleza, también apoyó causas sociales y participó en iniciativas enfocadas en temas de interés comunitario, por lo que es reconocida entre las comunidades.

Ahora, Osío se está preparando para acompañar a los participantes de Desafío, Juego de las Cajas durante su estadía dentro de la producción, tanto en las victorias como en los momentos más complejos del programa, teniendo en cuenta que ella les llevará los buenos anuncios y también estará atenta en los días de hambre e incomodidad.

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