La Liga BetPlay 2026-II no ha comenzado y ya tiene un partido aplazado: Atlético Nacional fue el afectado

Mauro Puig, preparador físico de Boyacá Chicó, explicó cómo es el proceso de pretemporada del club - crédito Boyacá Chicó

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II todavía no comienza y ya sufrió su primera modificación. El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, correspondiente a la primera fecha del campeonato, fue aplazado luego de que la Comisión Local de Fútbol de Tunja informara la imposibilidad de realizar el compromiso. La Dimayor rechazó la decisión y aseguró que fue notificada apenas tres días antes del encuentro.

El compromiso estaba programado para disputarse el sábado 25 de julio a las 4:00 p. m. en Tunja, pero la División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó oficialmente que no podrá jugarse. En un comunicado, la entidad explicó que “hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Fútbol de Tunja la imposibilidad de realizar el compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026”.

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Así fue como la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expuso que el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó debía aplazarse - crédito @dimayor

Dimayor cuestionó el aplazamiento

La entidad fue especialmente crítica con la forma en que se tomó la decisión. En el comunicado recordó que el calendario del campeonato fue elaborado con varios meses de anticipación y aseguró que las autoridades locales conocían desde hace semanas la programación del encuentro.

Según la Dimayor, “rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro”. Además, recordó que “DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero” y que el horario del compromiso había sido ratificado “desde el pasado 24 de junio del presente año”.

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La organización también manifestó su inconformidad porque, a su juicio, la Comisión Local de Fútbol terminó dando prioridad a otro tipo de actividades. En el documento afirmó que, “a pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos”.

El homenaje a Coldplay, entre los eventos del fin de semana

Aunque las autoridades no señalaron oficialmente un evento específico como motivo del aplazamiento, durante ese fin de semana la ciudad tendrá varias actividades culturales y comerciales.

Entre ellas aparece el concierto Candlelight: Tributo a Coldplay, un espectáculo musical a la luz de las velas que se realizará el sábado 25 de julio desde las 6:30 p. m. en el Auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás, con entradas desde 77.500 pesos. El repertorio incluirá canciones como Yellow, Fix You, The Scientist, Clocks y A Sky Full of Stars.

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Además, Tunja desarrolla la antesala de la Feria Soy Boyacá en el Centro Comercial Viva Tunja, mientras que en la Plaza de Bolívar continúa la denominada Tamalatón, una actividad para recaudar recursos destinados a la Banda Sinfónica de Samacá antes de su participación en el Mundial de Música en Países Bajos. A esto se suman los recorridos habituales por espacios históricos como la Casa del Fundador Gonzalo Suárez Rendón y la Capilla y Museo de Santa Clara la Real.

Boyacá Chicó conservó gran parte de su nómina para la Liga BetPlay 2026-II, que iba a comenzar con el partido ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Dimayor advierte consecuencias

En el mismo comunicado, la Dimayor sostuvo que este tipo de determinaciones afectan directamente el desarrollo del campeonato y la planificación de los clubes.

La entidad señaló que “este tipo de posiciones afectan gravemente la programación, el correcto desarrollo de nuestros campeonatos, la planificación deportiva de los equipos, así como los compromisos con el canal licenciatario”. También explicó que realiza una programación anticipada consultando a las ciudades sede para evitar este tipo de inconvenientes, aunque aseguró que “es imposible para la Administración poder buscar soluciones cuando se notifican con tan poco tiempo de anticipación”.

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Atlético Nacional iba a debutar en la Liga BetPlay 2026-II ante Boyacá Chicó en Tunja - crédito Atlético Nacional

¿Cuándo vuelven a jugar Nacional y Boyacá Chicó?

Mientras se define la nueva fecha para el compromiso pendiente entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, ambos equipos ya tienen programados sus partidos correspondientes a la segunda jornada del campeonato.

Atlético Nacional visitará a Jaguares de Córdoba el domingo 2 de agosto de 2026 a las 3:45 p. m. en el estadio Municipal de Montería, en un encuentro que será transmitido por Win Sports+. Por su parte, Boyacá Chicó recibirá ese mismo día a América de Cali, desde las 5:45 p. m., en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Con ello, el torneo comenzará con un partido pendiente incluso antes del pitazo inicial de la nueva temporada.

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