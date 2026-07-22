Colombia

Se registró un incendio forestal cerca de la Clínica Universidad de La Sabana en Chía: esto se sabe

Las autoridades señalaron que la situación quedó bajo control y que la zona sigue en revisión para impedir un nuevo brote, mientras continúa el monitoreo preventivo en el sector

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La emergencia ocurrió en la salida norte de la Autopista, frente a la Clínica Universidad de La Sabana - crédito Captura de video
La emergencia ocurrió en la salida norte de la Autopista, frente a la Clínica Universidad de La Sabana - crédito Captura de video

Las autoridades atendieron un incendio forestal en Chía, Cundinamarca, que se originó frente a la Clínica Universidad de La Sabana, en la salida norte de la autopista Norte.

El evento, registrado la tarde del 21 de julio de 2026, movilizó a los cuerpos de emergencia del departamento y generó una alerta en la zona. El capitán de Bomberos de Cundinamarca confirmó que la situación fue controlada y sin que se reportaran personas lesionadas.

“La emergencia ya fue controlada y no representa riesgo para la comunidad”, aseguró el vocero de la institución. Las unidades permanecen en el área para descartar una posible reactivación del fuego.

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El incendio, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, afectó una zona de vegetación limitada y fue catalogado como de pequeñas proporciones. Aunque no hubo daños personales, el hecho generó preocupación entre los habitantes y quienes transitaban por la autopista.

Según reportes citados por la emisora Blu Radio, la causa del incendio sigue bajo investigación. Se analiza la posibilidad de que una falla en un transformador haya provocado la chispa inicial, aunque hasta el momento no se ha confirmado el origen exacto de la conflagración.

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