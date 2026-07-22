Colombia

Partido Conservador aún no es partido de gobierno: esta es la fecha en que definirá si apoyarán oficialmente la administración de Abelardo de la Espriella

La determinación quedó consignada en una circular fechada el 21 de julio de 2026, firmada por la Presidencia y la Secretaría General de la colectividad, que comunicó a los congresistas el cambio de agenda y el asunto central del encuentro

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Ilustración estilo acuarela de Abelardo de la Espriella con traje formal, el logo del Partido Conservador y una carta oficial parcialmente visible.
Abelardo de la Espriella posa con el logo del Partido Conservador y un comunicado sobre el aplazamiento de una reunión - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Partido Conservador citó a su bancada en el Congreso para el 28 de julio de 2026 y dejó en suspenso la decisión de si se declarará “partido de gobierno” o se mantendrá “en independencia” frente a la administración de Abelardo de la Espriella.

La determinación quedó consignada en la Circular No. 017-2026, fechada el 21 de julio de 2026, firmada por la Presidencia y la Secretaría General de la colectividad, que comunicó a los congresistas el cambio de agenda y el asunto central del encuentro.

Según el documento, “por instrucciones del señor presidente del Partido Conservador Colombiano, doctor Efrain Cepeda Sarabia”, la reunión prevista para el miércoles 22 de julio fue aplazada.

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La circular precisó que la bancada conservadora de Senado y Cámara fue convocada “nuevamente para el martes 28 de julio a las 11:00 a.m., en la sede del Partido Conservador Colombiano”.

El texto definió el punto único de la cita como “Tema: Declaratoria Política”.

El Partido Conservador citó a su bancada en el Congreso para el 28 de julio de 2026 y dejó en suspenso la decisión de si se declarará “partido de gobierno” o se mantendrá “en independencia” - crédito Partido Conservador
El Partido Conservador citó a su bancada en el Congreso para el 28 de julio de 2026 y dejó en suspenso la decisión de si se declarará “partido de gobierno” o se mantendrá “en independencia” - crédito Partido Conservador

Cambio Radical se declaró partido de Gobierno

El respaldo de Cambio Radical a la presidencia de Abelardo de la Espriella marca un giro en la dinámica del Congreso colombiano, apenas cuatro días después de la victoria electoral del mandatario electo. Esta decisión, anunciada el jueves 25 de junio de 2026, fue comunicada mediante un mensaje dirigido a la opinión pública.

El partido, con siete senadores y 12 representantes, abandonó su papel opositor y declaró su intención de sumarse a la coalición de Gobierno. En palabras de la colectividad, el objetivo es “recuperar el rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones concretas para los colombianos”.

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La postura de la bancada fue oficializada tras la entrega de credenciales a De la Espriella como vencedor de unos comicios marcados por la escasa diferencia de apenas 0,96% sobre el senador Iván Cepeda. El resultado electoral aceleró el reacomodo de fuerzas legislativas en la corporación.

Cambio Radical será partido de Gobierno
Con este comunicado, Cambio Radical confirmó que será partido de Gobierno de cara al periodo 2026-2030 - crédito suministrado a Infobae Colombia

A través del comunicado, la representatividad de Cambio Radical destacó: “Los congresistas de Cambio Radical acompañarán las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada con el nuevo Gobierno para responder a las necesidades de los colombianos”.

La decisión fue tomada en paralelo al anuncio del Centro Democrático, que el martes 23 de junio hizo pública la adhesión de sus 47 congresistas al nuevo Gobierno. Con este movimiento, el bloque oficialista suma apoyos claves para el periodo 2026-2030, fortaleciendo la gobernabilidad de De la Espriella.

El comunicado de Cambio Radical enfatizó que el respaldo estará orientado únicamente a aquellas reformas y proyectos alineados con su visión de país. El partido fue fundado por el fallecido Germán Vargas Lleras y, aunque no apoyó de forma colegiada al “Tigre” durante la campaña, ahora se suma de manera formal al Ejecutivo como partido de Gobierno.

Hombre con barba en traje azul, camisa blanca, y pin de bandera colombiana, posando frente a un fondo repetido con los logos de Cambio Radical.
Un hombre con barba y traje oscuro, luciendo un pin de la bandera colombiana, posa frente a un fondo repetido con los logos de Cambio Radical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de sumarse al oficialismo responde a la necesidad de establecer mayorías en el Congreso que permitan tramitar las iniciativas del Ejecutivo, en un contexto de fragmentación política y tras una contienda electoral muy reñida. El nuevo Gobierno contará así con un respaldo ampliado para impulsar su agenda legislativa.

La expectativa por la decisión del Partido Conservador adquiere relevancia en un escenario político donde los principales bloques ya han definido su postura frente al nuevo Gobierno. Mientras Cambio Radical y el Centro Democrático oficializan su respaldo a la administración de Abelardo de la Espriella, el conservatismo mantiene en vilo a su bancada y a la opinión pública, pues su determinación podría inclinar la balanza en la dinámica legislativa de los próximos años.

El Congreso colombiano se perfila hacia una etapa en la que las mayorías serán determinantes para el avance de las reformas y proyectos clave del Ejecutivo.

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