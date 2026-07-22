Colombia

El Gobierno Petro aprobó declaratoria de desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño

El anuncio fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que se realizó en la Casa de Nariño

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Los ministros y autoridades de diversas entidades aprobaron en sesión extraordinaria la declaratoria del Estado de Desastre Nacional, medida que permitirá movilizar recursos para enfrentar la emergencia causada por el fenómeno de El Niño - crédito Presidencia

En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo se aprobó por unanimidad la declaratoria de situación de desastre nacional, con el objetivo de afrontar el fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias para Colombia.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, señaló que la intención es generar acciones inmediatas ante posibles adversidades.

“No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requiera atención inmediata”, indicó.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026, conocido un día después en Bogotá, tras la dimisión de Carlos Carrillo luego de dos años y medio - crédito Ungrd
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, señaló que la intención es generar acciones inmediatas ante posibles adversidades - crédito Ungrd

Pava precisó que el fenómeno climático y las altas temperaturas llevarían a generar emergencias en el país, razón por la cual obliga al Estado a una intervención inmediata, para “la materialización plena del daño en aplicación del principio de precaución y de la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente a desastres previsibles”, expresó Pava.

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La declaratoria habilita la movilización de recursos para destinarlos a la implementación de acciones y proyectos orientados a atender las emergencias.

La subdirectora de Meteorología del Ideam, Diana Carolina Rueda, señaló que el fenómeno de El Niño presenta un aumento constante, motivo por el cual expresó que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes del país.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, anunció nuevas medidas para reducir el impacto del fenómeno de El Niño en el sector rural. Entre las acciones previstas se incluyen líneas especiales de crédito para pequeños y medianos productores, así como la entrega de subsidios.

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Fenómeno de El Niño - Presidencia de la República
Fenómeno de El Niño - Presidencia de la República

La cartera también precisó que se destinará un billón de pesos con el propósito de fortalecer la compra de fertilizantes.

La viceministra de Agua, Ruth Quevedo, señaló que más de la mitad de los municipios de Colombia podrían enfrentar dificultades en la distribución de agua. Por esta razón, se evalúa la instalación de tanques de almacenamiento, el despliegue de carrotanques y la operación de plantas desalinizadoras.

La propuesta fue aprobada por el Gobierno nacional basada en la Ley 1523 de 2012, y pretende facilitar la ejecución de obras, acceder a fondos adicionales y fortalecer la coordinación entre entidades, con el fin de responder de forma más eficiente a las emergencias ocasionadas por la sequía.

Las autoridades destacan la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar el impacto en el suministro de agua, la generación eléctrica y la producción agrícola.

El presidente Gustavo Petro aseguró que “creo que ya la motivación jurídica tiene sustento en la ciencia. Todas las organizaciones mundiales dedicadas a este tema, el climático de El Niño, ya lo han expresado, han sacado sus resoluciones, han sacado sus comunicados. Científicos, lo mismo ha hecho Ideam, que hace lo propio, y es inminente”.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Las autoridades destacan la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar el impacto en el suministro de agua, la generación eléctrica y la producción agrícola - crédito Ovidio González/Presidencia

Por esta razón, dijo que “esa inminencia del Mega Niño hace que tengamos que actuar de manera anticipada”, y agregó: “Entonces, actuamos de manera anticipada para proteger a la población, la vida de la población. Y la vida de lo demás, la naturaleza, los animales, etc., hasta donde nos sea posible, por una mega sequía”.

El mandatario anotó que “eso significa, ya lo planteé en el principio, entonces ya son los proyectos a ejecutar por decreto y por contratación directa, y por, sobre todo, vuelvo a subrayar la palabra, democratizar para todas las empresas de energía solar que existan en Colombia y las que quieran venir de cualquier parte del mundo a aportar en seis meses soluciones de energía solar que no necesariamente tienen que interconectarse”.

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