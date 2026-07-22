Colombia

María Fernanda Carrascal llamó “Simón Bolívar” a Simón Molina, nuevo vicepresidente de la Cámara, y el lapsus se viralizó

El representante antioqueño mostró un montaje hecho con inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como ‘el libertador’, tras el error ocurrido durante la instalación del 20 de julio

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El lapsus se produjo durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes - crédito @mafecarrascalr - Instagram/ @simonmolinag - X
El lapsus se produjo durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes - crédito @mafecarrascalr - Instagram/ @simonmolinag - X

En medio de la instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia, registrado el lunes 20 de julio de 2026, hubo un momento de diversión que ha llamado la atención en el país.

La protagonista fue la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), quien había sido designada como una de las veedoras de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, específicamente la primera vicepresidencia de esa corporación.

Para ese puesto, los partidos políticos escogieron al congresista Simón Molina, del partido Creemos, para que se desempeñe en este cargo durante el primer año de la legislatura. Sin embargo, al momento de anunciar el resultado de la elección, Carrascal confundió el nombre del parlamentario antioqueño con el de uno de los personajes históricos del país.

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“Para la primera vicepresidencia, 180 votos para Simón Bolívar y uno en blanco”, expresó la representante del Pacto Histórico. Posteriormente, una persona que se encontraba cerca la corrigió, pero Carrascal aseguró haber dicho bien el nombre. “Dije Molina, no dije Bolívar”. Finalmente, preguntó entre risas: “¿Cómo dije? No, no dije Bolívar”.

La leve confusión de la representante del Pacto Histórico fue motivo de burlas en las redes sociales. De hecho, el mismo representante antioqueño publicó una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como el libertador.

Este soy yo según María Fernanda Carrascal”, comentó Molina en la publicación hecha en la red social X.

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