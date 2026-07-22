Se pronunció la empresa de seguridad del vigilante que abordó a pareja gay por besarse en el centro comercial Andino en Bogotá: “Respeto”

El joven compartió los videos y las denuncias en sus redes sociales por lo ocurrido en Centro Andino - crédito @rodribastidass/X

La empresa de seguridad y vigilancia privada Securitas Colombia, en la que se desempeña el hombre que abordó a una pareja del mismo sexo que se estaba besando en la zona de comidas del centro comercial Andino, ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá, se pronunció sobre el caso.

La información se conoció a través de un comunicado emitido la tarde del martes 21 de julio de 2026, que se sumó al pronunciamiento oficial difundido por el mismo centro comercial el 20 de julio de 2026, en el que se concluyó que la pareja no incurrió en ninguna conducta que justificara el llamado de atención del vigilante, de acuerdo con las políticas del lugar.

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El centro comercial Andino se pronunció por el acto de discriminación que habrían sufrido dos jóvenes en sus instalaciones por parte de un guarda de seguridad - Prensa Centro Andino

El caso se viralizó tras la difusión en redes sociales de un video publicado por una de las ciudadanas que grabó con su celular el momento. Esto llevó a que usuarios denunciaran lo ocurrido como un presunto acto de homofobia dentro del establecimiento.

“En Securitas Colombia lamentamos profundamente la situación ocurrida recientemente en el Centro Comercial Andino y la preocupación que este hecho ha generado entre la ciudadanía, nuestros clientes, colaboradores y, especialmente, la comunidad LGBTIQ+. Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a las personas involucradas y a todas aquellas que se hayan sentido afectadas”, inicia el comunicado por parte de la empresa de seguridad.

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Seguido a lo anterior, en el documento se resaltó que “el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y la no discriminación son principios fundamentales de nuestra organización y orientan cada una de nuestras actuaciones”.

El comunicado se emitió el martes 21 de julio de 2026 por parte de Securitas Colombia - crédito @securitas_colombia/IG

De igual forma, se precisó en el comunicado que se ya se abrió una investigación interna para esclarecer todo lo ocurrido y se detalló que “una vez concluya este proceso y se analicen los resultados, adoptaremos las medidas correctivas necesarias, de acuerdo con nuestros procedimientos y debido proceso, en línea con nuestro compromiso institucional”.

En otro fragmento del documento se recordó que Securitas Colombia cuenta con “una Política de Diversidad e Inclusión que promueve un entorno basado en el respeto, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad”, y se puntualizó que “cualquier comportamiento que se aparte de estos principios no representa los valores ni la cultura que promovemos en la compañía”.

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Al final, y sumado al “compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y la construcción de entornos seguros, responsables e inclusivos”, reseña el comunicado, desde la empresa se reafirmó que otro de los objetivos es “garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad, respeto e igualdad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Activistas convocaron a una besatón para la tarde del 22 de julio en el centro comercial Andino luego de la ola de críticas e indignación por parte de usuarios en redes sociales - crédito @OrgulloLGBT / X

La denuncia volvió a poner sobre la mesa un antecedente de 2019 en el mismo centro comercial, cuando una protesta reunió a 800 personas bajo la consigna “Los besos son afecto, no delito”.

Por este motivo, se volvió a realizar una convocotoria similar y la besatón tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 2026 a partir de las 6:30 p. m. en las afueras del establecimiento.

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Pareja gay denunció acto de homofobia y discriminación en Centro Comercial Andino

El joven aseguró que no estaban cometiendo los actos de los que los acusaron en el momento - crédito @doribastidass/X

Según la publicación vía X que uno de los jovenes víctimas de acto de discriminación, e identificado como Rodri Bastidas, el guardia de seguridad se acercó mientras estaban juntos y les indicó, en un intercambio que no se escucha con claridad en la grabación, que no podían tener muestras de cariño.

Bastidas escribió: “Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio. ¿Desde cuándo es tan homofóbico ese centro comercial? Nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer, nos sacaban del cc, wtf”.

Mientras que en un video que publicó en su cuenta de Instagram, la pareja de Rodri (identificado como Jhoan Loaiza), afirmó: “No puedo creer de verdad que todavía haya tanta homofobia en este tipo de lugares, ¿saben? Estaba en el centro comercial Andino con mi novio, comiendo normal. Terminamos de comer y yo le digo a él que hagamos un TikTok, que era como el darnos un beso y dar una vuelta”.

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Joven denunció caso de discriminación en Bogotá en un centro comercial - crédito @rodribastidass/X

“Lo estábamos haciendo normal cuando se nos acerca un vigilante y nos dice que, que pues no podíamos demostrar ese tipo de afectos en los centros comerciales. Y nosotros decimos como: ‘Marica, ¿por qué? Pues normal, solo es un beso’. Y entonces, el, el señor dijo que no, que no podíamos hacer eso y que si lo hacíamos, que nos iban a sacar del centro comercial", sigue el relato por parte de Loaiza.

El joven narró que su novio (Bastidas) le dijo “como que si fuéramos héteros, pues eso no estuviera pasando, ¿verdad? Y entonces el señor dijo que no, que pues como hay niños, que hay que respetar y que yo no sé qué (..) Y al final nos amenazaba diciendo que nos iban a sacar del centro comercial. Y ahorita les dejo un clip que nos grabó una niña que estaba viendo y pues también le pareció superinjusto que todavía estén pasando este tipo de cosas, ¿saben?”

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Declaraciones de Jhoan Loaiza, que junto a su pareja gay denunciaron ser víctimas de homofobia luego de que un vigilante se les acercó y les advirtió que serían retirados del centro comercial ubicado en el norte de la capital colombiana si se volvían a besar - crédito @flwer.jhonxx/IG