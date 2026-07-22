Colombia

Lanzan modelo de acompañamiento para dignificar a militares heridos en el conflicto armado con memoria histórica

La propuesta comenzó su marcha en la Universidad Militar Nueva Granada, con la coordinación del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional de Colombia

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Militares heridos en combate reciben acompañamiento integral en su proceso de recuperación gracias a una estrategia de memoria histórica y apoyo social - crédito suministrado a Infobae
Militares heridos en combate reciben acompañamiento integral en su proceso de recuperación gracias a una estrategia de memoria histórica y apoyo social - crédito suministrado a Infobae

El Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Sanidad, y en cooperación con la Universidad Militar Nueva Granada, lanzaron una estrategia de acompañamiento emocional para militares heridos en operaciones oficiales contra actores armados, en el contexto del conflicto armado colombiano.

De acuerdo con los detalles oficiales, la iniciativa tiene varios objetivos. Principalmente, extender el proceso de acompañamiento a otras dimensiones de los militares afectados, y fortalecer su proceso de rehabilitación física y psicológica, sin dejar de lado la transmisión de experiencias sobre las situaciones que atravesaron.

La Dirección de Recursos Educativos de la institución académica es la que está encargada de desplegar la estrategia, con la inclusión de nuevas actividades sociales, académicas y culturales orientadas a la integración y reconocimiento de los uniformados que han asumido riesgos extraordinarios y han puesto su vida por los colombianos.

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El programa se extiende a lo largo del año, en el que los uniformados en procesos de recuperación participan en espacios de encuentro que permiten compartir experiencias de vida y contribuir a la preservación de la memoria institucional desde la perspectiva de sus protagonistas.

Por eso, las jornadas no son únicamente lúdicas o recreativas, sino que buscan complementar, con sesiones de bienestar emocional y la construcción de redes de apoyo, la transferencia de sus memorias, de una manera profesional, para no intensificar las secuelas del conflicto.

Por medio de dibujos, textos y grabaciones, los militares en recuperación dejan un registro de su legado - crédito suministrado a Infobae
Por medio de dibujos, textos y grabaciones, los militares en recuperación dejan un registro de su legado - crédito suministrado a Infobae

De acuerdo con la información de la universidad, la recuperación de los heridos “no se limita a la atención hospitalaria, sino que continúa con el acompañamiento constante y el reconocimiento de sus historias”.

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Por tal razón, el modelo busca “dignificar a los militares” con la construcción de conocimiento, educación y proyección social como herramientas para su recuperación integral.

Estas acciones evidencian que la memoria histórica también se construye escuchando a quienes escribieron, con sacrificio y valentía, importantes capítulos de la historia reciente de Colombia”. Por eso, cada testimonio recogido de manera escrita y con otros tipos de registros, como dibujos, y registros audiovisuales, forma parte del legado institucional y refuerza valores como la resiliencia, el honor, el compromiso y el servicio entre las nuevas generaciones, según el mensaje de la institución.

Así fueron las marchas militares del 20 de julio de 2026

En la ciudad de Barranquilla se llevó a cabo el evento militar central, con un desfile militar en el Gran Malecón del Río, en el que cientos de ciudadanos se reunieron para celebrar los 216 años de la Independencia de Colombia y presenciar el paso de las tropas.

20 de julio - Día de la Independencia
También se desarrollaron desfiles en Ibagué, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Pereira y Popayan - crédito Fuerzas Militares

En el recorrido participaron unidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, ante la presencia de autoridades civiles y militares.

También desfilaron unidades especializadas, bandas músico-marciales y otros componentes de la Fuerza Pública, en un acto orientado a resaltar la labor de las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad del país.

El medio agregó que el desfile se realizó bajo un dispositivo especial de seguridad y convocó a familias y visitantes que se ubicaron a lo largo del Gran Malecón para seguir las exhibiciones preparadas para la fecha patria.

En Bogotá

En la capital, en cambio, por primera vez se realizó el evento en el sur de la ciudad, a petición del presidente saliente, Gustavo Petro. La marcha incluyó un recorrido por la avenida Villavicencio y un despliegue de 6.257 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía, en un cambio de escenario que también redujo parte de la exhibición militar prevista para esta conmemoración.

El recorrido comenzó a las 10:00 a. m. y culminó en la intersección de la avenida Villavicencio con la carrera 23C, sobre las 3:00 p. m.

La jornada conmemoró los 216 años del Grito de Independencia del 20 de julio de 1810, cuando el Florero de Llorente se convirtió en símbolo del inicio del fin de la dominación de la Corona Española en Colombia.

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