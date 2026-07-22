Tarifas de energía subirían hasta 30 % en Cauca por cambio en subsidios del Gobierno

recibo luz - aumentos en tarifa - Cauca . (Infobae)

El Decreto 0526 de 2026 encendió las alarmas en el Cauca por el posible aumento en las tarifas de energía para miles de hogares vulnerables. Autoridades y la Compañía Energética de Occidente, CEO, advirtieron que la medida podría traducirse en incrementos de hasta el 30 % en la factura del servicio para comunidades rurales, familias de bajos ingresos y zonas golpeadas por la pobreza y la violencia.

El cambio normativo modifica la destinación de los recursos del Fondo de Energía Social, FOES, mecanismo que durante años ha permitido subsidiar el servicio de electricidad en comunidades con dificultades económicas y territoriales. Según la empresa distribuidora, el decreto eliminará desde el 1.º de junio de 2027 el esquema de facturación comunitaria en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo y las Zonas de Difícil Gestión.

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De acuerdo con la información publicada por Semana, el impacto directo recaería sobre cerca de 178.000 usuarios del Cauca, en su mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2. Para CEO, la decisión desconoce las condiciones sociales de territorios donde el acceso a servicios públicos sigue marcado por altos niveles de pobreza, dispersión rural y dificultades históricas de atención estatal.

Infraestructura de transmisión eléctrica con torres de alta tensión (PJM Interconnection)

Usuarios vulnerables asumirían mayor carga

Las Áreas Rurales de Menor Desarrollo son territorios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Las Zonas de Difícil Gestión, por su parte, corresponden a lugares donde la prestación del servicio enfrenta pérdidas de energía superiores al 40 % y elevados niveles de cartera vencida.

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La preocupación de CEO es que, al eliminarse la facturación comunitaria, los usuarios que hoy reciben alivios a través del FOES tengan que asumir una mayor parte del costo del servicio. Esto podría golpear directamente a familias que ya destinan buena parte de sus ingresos a gastos básicos.

Armando José Cuello Navarro, gerente general de CEO, cuestionó que el peso de la modificación recaiga sobre comunidades vulnerables. “Resulta inadmisible que sean precisamente las comunidades más vulnerables las que terminen financiando las consecuencias de una modificación normativa que debió protegerlas y no exponerlas a mayores cargas económicas”, afirmó.

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El directivo agregó que el aumento no solo afecta una factura mensual, sino también la tranquilidad de los hogares, la sostenibilidad de pequeños negocios y la confianza de las comunidades. Por eso pidió construir soluciones que escuchen el territorio.

CEO pide revisar el decreto

La compañía estima que el impacto económico no se limitaría a los usuarios que pierdan el beneficio de manera directa. Según sus proyecciones, el resto de consumidores del departamento también podría verse afectado de forma indirecta por los cambios en el esquema de subsidios.

En un departamento con amplias limitaciones económicas, un incremento en el servicio de energía puede reducir la capacidad de los hogares para cubrir alimentación, educación, transporte y otros gastos esenciales. La empresa advierte que el golpe sería mayor en zonas donde muchas familias dependen de ingresos informales o actividades productivas pequeñas.

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CEO hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance del Decreto 0526 de 2026 y evaluar medidas diferenciales para el Cauca. La compañía sostiene que el Fondo de Energía Social debe conservar su objetivo principal: facilitar el acceso a la energía en territorios con mayores niveles de pobreza y dificultades para la prestación del servicio.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Para la empresa, la discusión no debe limitarse a un ajuste administrativo. El cambio puede tener efectos sociales y económicos en comunidades que requieren protección especial. Por eso insiste en que cualquier modificación al esquema de subsidios debe reconocer las condiciones reales del territorio y evitar que los hogares más vulnerables terminen pagando el costo de una decisión normativa.

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