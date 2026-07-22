Colombia

Petro reclama a EE. UU. por Beto Coral: “Fue liberado sin obtener una sola disculpa”

El presidente cuestionó al gobierno de Donald Trump por la detención y deportación del activista, y ordenó despejar la UNP durante una protesta

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Petro sostuvo que la captura de Beto Coral es un ataque producto del panorama electoral - crédito Ovidio González/Presidencia/Beto Coral
El presidente cuestionó al gobierno de Donald Trump por la detención de Coral - crédito Ovidio González/Presidencia/Beto Coral

El presidente saliente Gustavo Petro cuestionó al Gobierno de Estados Unidos por no ofrecer disculpas al activista Beto Coral, quien fue deportado a Colombia después de vivir 11 años en ese país. El mandatario lanzó el mensaje a través de su cuenta de X, en medio de una publicación en la que también se refirió a las protestas en la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Coral, cuyo nombre es Franklin Humberto Coral Garrido, llegó a Colombia el pasado 17 de julio en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De acuerdo con la información publicada por Semana, fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio, luego de haber sido detenido por el ICE y deportado.

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Petro centró su crítica en que, pese a la liberación de Coral, no hubo una disculpa oficial por parte de Washington. “Fue liberado sin obtener una sola disculpa del Gobierno de los EE. UU.”, escribió el presidente, al referirse al activista en su mensaje.

Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @darango_htx/X
Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @darango_htx/X

Petro relaciona el caso Coral con la protesta en la UNP

El mandatario también hizo referencia a una manifestación registrada en las instalaciones de la UNP. En su publicación, señaló a un dirigente sindical de extrema derecha, al que acusó de haber contribuido a la construcción de “mafias de la contratación de seguridad tercerizada privada y contratación de vehículos blindados”.

Según Petro, algunos de esos vehículos “no cuidan personas, sino que transportan cocaína”. El presidente afirmó que ese dirigente fue quien bloqueó la entidad encargada de proteger a personas amenazadas de muerte en Colombia.

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El jefe de Estado también sostuvo que, según su visión, se habría tumbado judicialmente la contratación laboral de quienes cuidan a personas amenazadas. En ese punto conectó el debate de la UNP con el caso de Coral, al afirmar que los amenazados de muerte han aumentado en los últimos días, incluido el activista deportado.

Protesta - UNP
Sindicatos de la UNP tienen planeado bloquear las instalaciones de la entidad hasta el 7 de agosto - crédito Visuales IA

Para eso tumbaron judicialmente la contratación laboral de quienes cuidan la vida de los amenazados de muerte”, expresó Petro en su publicación.

Ordenó despejar la UNP “sin violencia, pero con contundencia”

En el mismo mensaje, Petro elevó el tono contra el Gobierno estadounidense. Dijo que Estados Unidos se creía “guardián de los derechos humanos” y lo comparó con su papel histórico en el tribunal de Núremberg contra los criminales nazis.

Luego afirmó: “Ahora los genocidas tienen más influencia que la cultura latinoamericana en el Gobierno de los EE. UU. Espero, por el bien de la humanidad y de la vida, rectifiquen”.

El presidente también lanzó una fuerte acusación política al señalar que lo que, según él, se ayudó a elegir en Colombia fue “narcofascismo”. Para Petro, las consecuencias ya se estarían viendo en el país.

En el cierre de su publicación, el mandatario advirtió sobre el riesgo de que la seguridad de personas amenazadas quede en manos de estructuras ilegales. “Si las mafias dan la seguridad a los amenazados y amenazadas de muerte en Colombia, se repite la macabra historia del DAS”, escribió.

Finalmente, Petro impartió una orden directa a la Policía Nacional frente a la protesta en la UNP. “Ordeno al director de la Policía Nacional despejar la UNP sin violencia, pero con contundencia”, señaló.

El mandatario justificó la medida en la necesidad de que las personas amenazadas puedan recibir los servicios del Estado. “Orden: despejar las instalaciones de la UNP y entregarlas al servicio público”, concluyó.

El mensaje deja abierto un nuevo frente de tensión entre Petro y el Gobierno de Estados Unidos por el caso de Beto Coral, al tiempo que profundiza la controversia interna por la situación de la UNP y la contratación de esquemas de protección.

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