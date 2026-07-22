Colombia

Medellín: Pico y Placa para este miércoles 22 de julio

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este miércoles

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este miércoles 22 de julio en la ciudad colombiana. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 0, 3,.

Motos:, ,.

Taxis: 9,, .

Transporte de carga: no aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

PUBLICIDAD

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas de cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del año.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 22 de julio

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cartagena este miércoles

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 22 de julio

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de julio

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de julio

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Villavicencio este miércoles 22 de julio

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Villavicencio este miércoles 22 de julio

Murió alias Búho en la cárcel La Picota de Bogotá: estas son las hipótesis sobre la causa de su muerte

El exjefe de Los Rastrojos permanecía recluido en el pabellón de alta seguridad del centro penitenciario tras ser extraditado a Estados Unidos y regresar al país para continuar cumpliendo procesos judiciales

Murió alias Búho en la cárcel La Picota de Bogotá: estas son las hipótesis sobre la causa de su muerte

Construcción en Colombia sigue frenada: Bancolombia advierte caída de 8,2 % en edificaciones

El sector constructor enfrenta presiones por mayores costos de mano de obra, materiales, tasas hipotecarias altas y menor capacidad de compra de los hogares

Construcción en Colombia sigue frenada: Bancolombia advierte caída de 8,2 % en edificaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Video: los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

Deportes

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay del 21 de julio

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores