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“Ningún a dedo”: Petro responde denuncia por ingreso de 1.000 personas a la UNP

El presidente saliente negó irregularidades y aseguró que se trata de laboralizar contratistas de seguridad privada. Sindicatos piden diálogo con la entidad

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Presidente de Colombia. Gustavo Petro
Presidente de Colombia. Gustavo Petro

El presidente saliente Gustavo Petro respondió a la denuncia conocida desde sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre el presunto trámite para ingresar a 1.000 personas “a dedo” a la entidad. El mandatario negó irregularidades y aseguró que la medida corresponde a un proceso de formalización laboral para contratistas vinculados al sector de la seguridad privada.

La controversia se produjo en medio de una jornada de protesta de escoltas y trabajadores de protección en las instalaciones de la UNP. Los manifestantes pidieron explicaciones sobre el alcance de los cargos que, según ellos, busca implementar la entidad antes del cambio de Gobierno.

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De acuerdo con la información publicada por Semana, Petro reaccionó a través de su cuenta de X y rechazó que se trate de nombramientos irregulares. “Ningún a dedo, digan la verdad, es laboralizar a los contratistas sobreexplotados en las empresas de seguridad privada con vínculos oscuros con la mafia y quitarle a la mafia el poder de cuidar a los amenazados de muerte”, escribió el jefe de Estado.

Protesta - UNP
Desde el 20 de julio están bloqueadas las instalaciones de la UNP - crédito Suministrada a Infobae

El mensaje del mandatario aumentó la tensión con algunos voceros sindicales, que aseguran no haber recibido respuestas claras de la dirección de la UNP sobre el proceso de contratación y formalización.

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Sindicatos piden diálogo con la dirección de la UNP

Fernando Moreno, presidente de uno de los sindicatos de la UNP, afirmó que han solicitado en varias oportunidades la presencia del director de la entidad para abrir un diálogo sobre la contratación de las personas que se busca vincular a la planta.

Hemos solicitado varias veces al director de la Unidad Nacional de Protección la presencia para que lleguemos a un diálogo o un acuerdo entre las organizaciones sindicales sobre qué va hacer frente a la contratación de las 1.000 personas que quieren implementar de planta”, dijo Moreno en diálogo con Caracol Radio.

El dirigente sindical sostuvo que no han tenido respuesta del director ni acercamientos con funcionarios del programa de protección. Por esa razón, explicó, decidieron protestar en las instalaciones de la entidad.

Lo que nosotros queremos es un diálogo y llegar a acuerdos mutuos, porque este programa no es de un Gobierno”, recalcó Moreno.

Protesta - UNP
Voceros de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior se reunieron con los líderes de los sindicatos - crédito Suministrada a Infobae

El vocero también señaló que el cambio de administración aumenta la incertidumbre entre los trabajadores de protección. “El Gobierno sale y los que quedamos somos los hombres de protección”, afirmó. Según su reporte, a la manifestación llegaron aproximadamente 500 personas de distintas zonas del país.

Wilson Devia rechaza señalamientos de Petro

Otro dirigente sindical de la UNP, Wilson Devia, respondió a Petro por los señalamientos hechos durante la jornada. En su mensaje, aseguró que no tiene militancia política y rechazó ser relacionado con mafias de seguridad tercerizada.

No tengo color político, pero sí tengo una vida y una familia, y nunca he pertenecido a ningún grupo guerrillero ni mucho menos paramilitar”, escribió Devia.

El sindicalista calificó como un “desacierto” que el presidente lo señalara de ayudar a construir mafias de seguridad tercerizada. Según su versión, la protesta busca reclamar que se entreguen cargos a escoltas tercerizados y exigir claridad sobre la planeación de la entidad.

Devia también aseguró que la UNP habría creado 6.000 cargos, pero que no se los estaría entregando a los escoltas tercerizados. Además, cuestionó que la entidad solo quiera avanzar con dos zonas de las diez que, según dijo, habían sido publicitadas.

El dirigente afirmó que los señalamientos ponen en riesgo su vida y la de su familia. También pidió garantías a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, y Policía, y solicitó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo protección para ejercer su actividad sindical.

La discusión deja abierta una nueva tensión alrededor de la UNP en la recta final del gobierno Petro. Mientras el presidente defiende la formalización laboral, los sindicatos reclaman información, garantías y participación en las decisiones que afectarán al personal de protección.

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